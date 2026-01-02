Bu uygulamaları indirenler dikkat: Büyük vurgun ortaya çıktı!

BİLGİLER NASIL SIZDIRILIYOR? Kart bilgilerinin nasıl ele geçirildiği sorusu bu zincirin en kritik halkasını oluşturuyor. Uzmanlara göre vakaların büyük bölümünde kart sahipleri, farkında olmadan sahte e-Ticaret sitelerine yönlendiriliyor. Gerçek bankacılık ya da ödeme sayfalarına birebir benzeyen sahte formlara kart bilgilerini giriyor ya da geçmişte alışveriş yapılan bir sitedeki veri sızıntısı nedeniyle bilgiler üçüncü kişilerin eline geçiyor. Bazı durumlarda ise Google veya benzeri dijital hesapların ele geçirilmesi, kart bilgilerinin doğrudan bu hesaplar üzerinden kullanılmasına imkân tanıyor. Kartın fiziken çalınmasına gerek kalmadan yalnızca kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu ile bu işlemler yapılabiliyor.