Gündem
9
Yeniakit Publisher
Bu uygulamaları indirenler dikkat: Büyük vurgun ortaya çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu uygulamaları indirenler dikkat: Büyük vurgun ortaya çıktı!

Dolandırıcıların yeni numarası ifşa oldu. Yeni nesil dolandırıcılık yönteminde, oyun platformları üzerinden yetkisiz harcamalar yapıldığı tespit edildi.

#1
Foto - Bu uygulamaları indirenler dikkat: Büyük vurgun ortaya çıktı!

Kredi kartı dolandırıcıları banka hesaplarını oyunla boşaltıyor. Kartlar fiziksel olarak sahiplerinde olmasına rağmen, Google Play ve PUBG açıklamalarıyla binlerce liralık izinsiz harcamalar yapılıyor. Uzmanlar, küçük tutarlı deneme çekimleriyle başlayan bu sürecin, oyun içi satın almalar yoluyla büyük vurgunlara dönüştüğüne dikkat çekiyor.

#2
Foto - Bu uygulamaları indirenler dikkat: Büyük vurgun ortaya çıktı!

Son aylarda Türkiye genelinde art arda ortaya çıkan şikâyetler, kredi kartı dolandırıcılığında yeni ve son derece organize bir yöntemin yaygınlaştığını gözler önüne seriyor. Yapılan şikâyetlere göre, kredi kartları fiziken kendilerinde olmasına rağmen, banka ekstrelerinde ‘Google PUBG’, ‘Google Play’ ve bazı durumlarda ödeme altyapısı şirketlerinin isimleriyle birlikte binlerce liralık izinsiz harcamalar yer alıyor.

#3
Foto - Bu uygulamaları indirenler dikkat: Büyük vurgun ortaya çıktı!

SİSTEMATİK YOKLAMA VE BÜYÜK VURGUN Uzmanlar bu tabloyu, klasik kart kopyalama yöntemlerinden farklı olarak çok katmanlı bir dolandırıcılık modeli olarak tanımlıyor. Bu vakalarda dikkat çeken en önemli nokta, dolandırıcılığın çoğu zaman küçük tutarlı çekimlerle başlaması. Mağdurların anlatımlarına göre kartlardan önce 30-40 TL civarında, bazen defalarca tekrarlanan işlemler yapılıyor. Bu aşama, dolandırıcıların kartın aktif olup olmadığını, bankanın güvenlik sistemlerinin tepki verip vermediğini test ettiği bir tür ‘yoklama’ süreci olarak değerlendiriliyor.

#4
Foto - Bu uygulamaları indirenler dikkat: Büyük vurgun ortaya çıktı!

OYUN İÇİ SATIN ALMALARDAKİ KARA PARA RİSKİ Türkiye'nin haberine göre, yüksek tutarlı çekimlerin büyük bölümünün PUBG Mobile gibi popüler mobil oyunlar üzerinden yapılması ise tesadüf değil. Oyun içi satın almalar, dijital ürün statüsünde olduğu için anında teslim ediliyor ve çoğu zaman iade süreçleri oldukça sınırlı. Dolandırıcılar, çalıntı kredi kartı bilgileriyle Google Play üzerinden PUBG oyun içi parası olan ‘UC’ satın alıyor. Bu sanal para, oyun içinde değerli eşyalar ve kozmetik ürünler alınmasında kullanılıyor ve kısa süre içinde başka hesaplara aktarılabiliyor. Böylece çalıntı karttan çıkan para, birkaç adımda nakde çevrilebilecek dijital varlıklara dönüştürülmüş oluyor.

#5
Foto - Bu uygulamaları indirenler dikkat: Büyük vurgun ortaya çıktı!

Uzmanlara göre bu sistem, yalnızca bireysel bir oyun harcaması değil, aynı zamanda kara para benzeri bir aklama mekanizması olarak işliyor. Oyun içi paralar ve eşyalar, Discord, Telegram ve sosyal medya grupları üzerinden ‘uygun fiyatlı UC’ veya ‘dolu PUBG hesabı’ adı altında satılıyor. Bu satışlardan elde edilen para, farklı banka hesaplarına, bazen de kripto varlıklara aktarılıyor.

#6
Foto - Bu uygulamaları indirenler dikkat: Büyük vurgun ortaya çıktı!

BİLGİLER NASIL SIZDIRILIYOR? Kart bilgilerinin nasıl ele geçirildiği sorusu bu zincirin en kritik halkasını oluşturuyor. Uzmanlara göre vakaların büyük bölümünde kart sahipleri, farkında olmadan sahte e-Ticaret sitelerine yönlendiriliyor. Gerçek bankacılık ya da ödeme sayfalarına birebir benzeyen sahte formlara kart bilgilerini giriyor ya da geçmişte alışveriş yapılan bir sitedeki veri sızıntısı nedeniyle bilgiler üçüncü kişilerin eline geçiyor. Bazı durumlarda ise Google veya benzeri dijital hesapların ele geçirilmesi, kart bilgilerinin doğrudan bu hesaplar üzerinden kullanılmasına imkân tanıyor. Kartın fiziken çalınmasına gerek kalmadan yalnızca kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu ile bu işlemler yapılabiliyor.

#7
Foto - Bu uygulamaları indirenler dikkat: Büyük vurgun ortaya çıktı!

BANKA BİLDİRİMLERİNİ MUTLAKA AÇIK TUTUN Adli Bilişim Uzmanı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu tür dolandırıcılık olaylarının temelinde internet alışverişlerinde kredi kartı bilgilerinin çok sayıda ve yeterince güvenli olmayan web sitesine girilmesinin yer aldığını belirtti. Kırık, kart fiziksel olarak kişinin yanında olsa bile, bu bilgiler kullanılarak internet üzerinden izinsiz harcamalar yapılabildiğine dikkat çekti.

#8
Foto - Bu uygulamaları indirenler dikkat: Büyük vurgun ortaya çıktı!

Son dönemde mobil oyunlar ve uygulama mağazaları üzerinden yapılan işlemlerin dolandırıcılığın son aşamasını oluşturduğunu vurgulayan Kırık, oyun içi satın almaların hızlı gerçekleşmesi ve iade süreçlerinin zor olmasının bu alanları dolandırıcılar açısından cazip hâle getirdiğini söyledi. Özellikle ilk aşamada küçük tutarlı işlemler yapılmasının, bu harcamaların fark edilmesini geciktirdiğini ve daha büyük çekimlerin önünü açtığını ifade eden Kırık, sanal kart kullanımı, kart limitlerinin düşük tutulması, banka bildirimlerinin açık olması ve şüpheli işlemlerde gecikmeden bankayla iletişime geçilmesinin en etkili tedbirler arasında yer aldığını vurguladı./ kaynak: Ekonomim

