Lookman tercihini yaptı: Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Yeni sahibi kim olacak?
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Ademola Lookman'a ilgisi biliniyor. Ancak Atalanta'nın belirlediği taban fiyat 40 milyon euro...
Oyuncu ise iki ezeli rakip arasında kararını verdi. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Atalanta'nın golcü oyuncusu Ademola Lookman, takımdan ayrılmak istiyor. Ülkemizden Galatasaray ve Fenerbahçe, Nijeryalı yıldızla yakından ilgileniyor.
Fakat şu ana kadar resmi bir teklif sunulmadı. Çünkü Atalanta'nın beklediği minimum bonservis bedeli 40 milyon euro!
İki ezeli rakip de bu kadar yüksek bir meblağ ödemeyi düşünmüyor. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitecek. Yani 2026 yazında kontratının son senesine giriş yapacak. Oyuncu cephesi, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki tercihini yaptı.
Milli takımda Osimhen'le yakın ilişkileri bulunan Lookman'ın bu sebeple Galatasaray'a daha sıcak baktığı öğrenildi.
Ancak kulüpler anlaşmadığı sürece elinden bir şey gelmeyecek. Eğer Fenerbahçe bonservis konusunda İtalyan ekibiyle anlaşırsa, oyuncunun fikrini değiştirebilir...
