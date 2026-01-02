  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mehmetçik’in bir postalı Gazze’ye bassa... Herkes “Gerisi gelir” diyor

Milyonların gözü 5 Ocak’ta! Emekli ve memur zammında nefesler tutuldu: Mehmet Şimşek’in işaret ettiği o rakam maaş hesaplarını baştan aşağı değiştirdi

Geri adım atmaya niyeti yok bu alçağın... Rafa Silva'dan Beşiktaş'a flaş teklif: Alacaklarımdan...

Halk sokaklara dökülmüştü: İran İHA'ları oraya yolladı

Emekli olmaya niyeti yok! Ronaldo’yu bırak Fabio’ya bak

Yönetim scout'ları oraya yolladı ve iş bitmek üzere... Fenerbahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!

Emlak vergisinde kiritik detay: Bu ayrıntıyı kaçıran fazla ödeyecek!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2026 kararı!

Arda Güler için yuvası sürpriz yorumu yaptı! Tüm takımlar paraya boğmak için sıradayken...

Azerbaycan’ın yaptığı tarihi sıçrama ağızları açık bıraktı! Bir yıl içinde oldu, rakam inanılmaz
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Resmen hayata geçti! O kişiler artık devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanamayacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Resmen hayata geçti! O kişiler artık devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanamayacak

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanlar yeni yılla beraber devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanamayacak. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Resmen hayata geçti! O kişiler artık devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanamayacak

Yeni yılla beraber tüm kalemlerde sil baştan düzenlemeler yapıldı. Her şeyin fiyatı değişirken borcu olanlar için ise 1 Ocak itibarıyla bazı kapılar kapandı. Buna göre, Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanlar, dün itibarıyla devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanamayacak.

#2
Foto - Resmen hayata geçti! O kişiler artık devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanamayacak

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılında bu hak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tanınmış; sağlık hizmeti sınırlı verilmiş ancak ilaçlar ücretli olarak alınmıştır" hatırlatmasında bulundu.

#3
Foto - Resmen hayata geçti! O kişiler artık devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanamayacak

Cenkci, 2026 için herhangi bir kararnamenin yayımlanmadığını belirterek, "Bu durum devam ederse, prim borcu olan Bağ-Kur’lular, GSS’liler ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için sağlık hizmetlerine erişim tamamen ortadan kalkacaktır" sözlerini kullandı.

#4
Foto - Resmen hayata geçti! O kişiler artık devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanamayacak

Geçmiş yıllarda, prim borcu olanların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için geçici düzenlemeler yapılıyordu. 2025 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile borçlu olanlara kısıtlı bir sağlık hizmeti hakkı tanınmış, ancak ilaçların ücretli alınması şartı getirilmişti. 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla bu geçici sürenin dolmasına rağmen, yeni bir kararname henüz yayımlanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?
Gündem

Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İngiltere’ye gidip yabancı mercilere Türkiye’yi şikayet ettiği görüntüler ile rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinan..
Ne Kars ne Erzurum! İşte Türkiye'nin en soğuk ili
Gündem

Ne Kars ne Erzurum! İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Abant Gölü Milli Parkı'nda sıcaklık eksi 21,3 dereceye kadar düştü. Böylece Bolu, Türkiye'nin en soğuk kenti olarak kayıtlara geçti. ..
Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"
Gündem

Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"

Rusya’da bir öğretmenin sınıfta öğrencilerine yönelik yaptığı konuşma, sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, alkolün toplumların içine..
Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince Türkiye İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koor..
Yatırımlar Anadolu'yu sardı! Türk Savunma Sanayii devi dalga dalga yaylıyor
Ekonomi

Yatırımlar Anadolu'yu sardı! Türk Savunma Sanayii devi dalga dalga yaylıyor

Türkiye'nin gurur projelerine imza atan ASELSAN teknoloji yatırımlarıyla Anadolu'yu sarıyor. Daha önce Sivas, Konya ve Adıyaman'da iştirakle..
DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor
Gündem

DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sözcü gazetesinde yayımlanan ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karışan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23