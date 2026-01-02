Resmen hayata geçti! O kişiler artık devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanamayacak

Yeni yılla beraber tüm kalemlerde sil baştan düzenlemeler yapıldı. Her şeyin fiyatı değişirken borcu olanlar için ise 1 Ocak itibarıyla bazı kapılar kapandı. Buna göre, Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanlar, dün itibarıyla devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanamayacak.