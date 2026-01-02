Arda Güler için yuvası sürpriz yorumu yaptı! Tüm takımlar paraya boğmak için sıradayken...
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, kırmızı-siyahlı takımın kodlarına dönerek altyapıya önem vermesi gerektiğini vurguladı.
Başkent ekibinde teknik direktörlük görevine 3. kez getirilen Metin Diyadin, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamada bulundu.
Gençlerbirliği altyapısında yetişen ve şu an Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in çok yetenekli olduğunun altını çizen Diyadin, "O belliydi zaten. O yetenekte çok az oyuncu çıkar.
Gençlerbirliği altyapısından tam bir Arda olmasa bile sürekli oyuncu çıkacağını düşünüyorum.
Bunun örneklerini yıllardır burada yaşamış biriyim. Doğru, uzun soluklu planlamalarla bunlar gerçekleştirilebilir.
Yine var altyapıda, zamanı geldi mi yine oynarlar. Onları yok saymadan yapılanmaya dahil etmek gerekiyor. Sürekli dışarıya yönelenerek olmaz. Ama bunlar hem yönetimsel olarak hem de teknik anlamda cesaret isteyen şeyler. Çok iyi kombinasyon yapmanız gerekiyor.
Sadece genç oyuncu oynatarak maç kaybetmeyi göze almak başka bir şey, ikisini çok iyi dengelemek gerekiyor. Gençlerbirliği bunu yine başaracak güçte. Yeter ki doğru planlayın, cesaretli olun." şeklinde görüş belirtti.
