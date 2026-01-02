  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Milyonların gözü 5 Ocak’ta! Emekli ve memur zammında nefesler tutuldu: Mehmet Şimşek’in işaret ettiği o rakam maaş hesaplarını baştan aşağı değiştirdi

Geri adım atmaya niyeti yok bu alçağın... Rafa Silva'dan Beşiktaş'a flaş teklif: Alacaklarımdan...

Halk sokaklara dökülmüştü: İran İHA'ları oraya yolladı

Emekli olmaya niyeti yok! Ronaldo’yu bırak Fabio’ya bak

Yönetim scout'ları oraya yolladı ve iş bitmek üzere... Fenerbahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!

Emlak vergisinde kiritik detay: Bu ayrıntıyı kaçıran fazla ödeyecek!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2026 kararı!

Arda Güler için yuvası sürpriz yorumu yaptı! Tüm takımlar paraya boğmak için sıradayken...

Azerbaycan’ın yaptığı tarihi sıçrama ağızları açık bıraktı! Bir yıl içinde oldu, rakam inanılmaz

Çuvalla para verecekler! Arda Güler için çıldırtan teklif
Spor
7
Yeniakit Publisher
Arda Güler için yuvası sürpriz yorumu yaptı! Tüm takımlar paraya boğmak için sıradayken...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Arda Güler için yuvası sürpriz yorumu yaptı! Tüm takımlar paraya boğmak için sıradayken...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, kırmızı-siyahlı takımın kodlarına dönerek altyapıya önem vermesi gerektiğini vurguladı.

#1
Foto - Arda Güler için yuvası sürpriz yorumu yaptı! Tüm takımlar paraya boğmak için sıradayken...

Başkent ekibinde teknik direktörlük görevine 3. kez getirilen Metin Diyadin, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamada bulundu.

#2
Foto - Arda Güler için yuvası sürpriz yorumu yaptı! Tüm takımlar paraya boğmak için sıradayken...

Gençlerbirliği altyapısında yetişen ve şu an Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in çok yetenekli olduğunun altını çizen Diyadin, "O belliydi zaten. O yetenekte çok az oyuncu çıkar.

#3
Foto - Arda Güler için yuvası sürpriz yorumu yaptı! Tüm takımlar paraya boğmak için sıradayken...

Gençlerbirliği altyapısından tam bir Arda olmasa bile sürekli oyuncu çıkacağını düşünüyorum.

#4
Foto - Arda Güler için yuvası sürpriz yorumu yaptı! Tüm takımlar paraya boğmak için sıradayken...

Bunun örneklerini yıllardır burada yaşamış biriyim. Doğru, uzun soluklu planlamalarla bunlar gerçekleştirilebilir.

#5
Foto - Arda Güler için yuvası sürpriz yorumu yaptı! Tüm takımlar paraya boğmak için sıradayken...

Yine var altyapıda, zamanı geldi mi yine oynarlar. Onları yok saymadan yapılanmaya dahil etmek gerekiyor. Sürekli dışarıya yönelenerek olmaz. Ama bunlar hem yönetimsel olarak hem de teknik anlamda cesaret isteyen şeyler. Çok iyi kombinasyon yapmanız gerekiyor.

#6
Foto - Arda Güler için yuvası sürpriz yorumu yaptı! Tüm takımlar paraya boğmak için sıradayken...

Sadece genç oyuncu oynatarak maç kaybetmeyi göze almak başka bir şey, ikisini çok iyi dengelemek gerekiyor. Gençlerbirliği bunu yine başaracak güçte. Yeter ki doğru planlayın, cesaretli olun." şeklinde görüş belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?
Gündem

Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İngiltere’ye gidip yabancı mercilere Türkiye’yi şikayet ettiği görüntüler ile rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinan..
Ne Kars ne Erzurum! İşte Türkiye'nin en soğuk ili
Gündem

Ne Kars ne Erzurum! İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Abant Gölü Milli Parkı'nda sıcaklık eksi 21,3 dereceye kadar düştü. Böylece Bolu, Türkiye'nin en soğuk kenti olarak kayıtlara geçti. ..
Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"
Gündem

Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"

Rusya’da bir öğretmenin sınıfta öğrencilerine yönelik yaptığı konuşma, sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, alkolün toplumların içine..
CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!
Aktüel

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür Coşkun yazısında; 'Tatile gitmesi kime ne, işçilerin maaşı yatmamış sorumlusu Görkem mi, bakarsınız Sevcan..
Ankara böyle zulüm görmedi! %60 İle Gelen %100 Pişmanlık: "Hizmet gelecek diye bekledik, susuzluktan kırıldık!"
Gündem

Ankara böyle zulüm görmedi! %60 İle Gelen %100 Pişmanlık: "Hizmet gelecek diye bekledik, susuzluktan kırıldık!"

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Yavaş ve CHP zihniyetinin maskesi bir kez daha düştü! "Yüzde 60 oyla seçildik" diye övünenlerin, Baş..
Türk bayrağını gören minikten yürek ısıtan görüntü: Hainler belki biraz utanır
Gündem

Türk bayrağını gören minikten yürek ısıtan görüntü: Hainler belki biraz utanır

Aksaray’da, abisi ve babasıyla birlikte yolda yürüyen kız çocuğu, parkın duvarındaki panonun yanından geçerken, Türk Bayrağı tasvirinin karl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23