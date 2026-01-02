  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Milyonların gözü 5 Ocak’ta! Emekli ve memur zammında nefesler tutuldu: Mehmet Şimşek’in işaret ettiği o rakam maaş hesaplarını baştan aşağı değiştirdi

Geri adım atmaya niyeti yok bu alçağın... Rafa Silva'dan Beşiktaş'a flaş teklif: Alacaklarımdan...

Halk sokaklara dökülmüştü: İran İHA'ları oraya yolladı

Emekli olmaya niyeti yok! Ronaldo’yu bırak Fabio’ya bak

Yönetim scout'ları oraya yolladı ve iş bitmek üzere... Fenerbahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!

Emlak vergisinde kiritik detay: Bu ayrıntıyı kaçıran fazla ödeyecek!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2026 kararı!

Arda Güler için yuvası sürpriz yorumu yaptı! Tüm takımlar paraya boğmak için sıradayken...

Azerbaycan’ın yaptığı tarihi sıçrama ağızları açık bıraktı! Bir yıl içinde oldu, rakam inanılmaz

Çuvalla para verecekler! Arda Güler için çıldırtan teklif
Spor
5
Yeniakit Publisher
Belli oldu! Galatasaray'ın stratejisi çok şaşırtacak çok... Haydi hayırlısı...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Belli oldu! Galatasaray'ın stratejisi çok şaşırtacak çok... Haydi hayırlısı...

Tottenham'dan ayrılmak isteyen Mathys Tel, kiralık olarak gönderilecek. 20 yaşındaki genç yıldızla ilgilenen takımların arasında Galatasaray'ın da olduğu öğrenildi.

#1
Foto - Belli oldu! Galatasaray'ın stratejisi çok şaşırtacak çok... Haydi hayırlısı...

Tottenham sezon başında Bayern Münih'e 35 milyon euro ödeyerek Mathys Tel'i kadrosuna katmıştı. 20 yaşındaki genç golcüyle 30 Haziran 2031 tarihine kadar mukavele yapıldı. Ondan beklentiler çok büyüktü. Ancak 1.83 boyundaki futbolcu, Tottenham'a bir türlü uyum sağlayamadı.

#2
Foto - Belli oldu! Galatasaray'ın stratejisi çok şaşırtacak çok... Haydi hayırlısı...

Fransız yıldız, 11 Premier Lig sınavında sadece 277 dakika sahada kalabildi. Kısıtlı süre içinde 2 gol üretti. Mathys Tel, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Tottenham Yönetimi ise kiralama tekliflerini değerlendirme kararı aldı...

#3
Foto - Belli oldu! Galatasaray'ın stratejisi çok şaşırtacak çok... Haydi hayırlısı...

Galatasaray'ın da Fransız oyuncunun durumunu takip ettiği öğrenildi. Tel, santrfor haricinde her iki kanatta da görev yapabiliyor. Yani hücum anlamında tam bir joker...

#4
Foto - Belli oldu! Galatasaray'ın stratejisi çok şaşırtacak çok... Haydi hayırlısı...

Teknik Direktör Okan Buruk'un da genç futbolcunun bu özelliği sebebiyle ona sıcak baktığı belirtildi. Makul şartlar oluşursa, Sarı-Kırmızılılar resmi teklifini iletecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?
Gündem

Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İngiltere’ye gidip yabancı mercilere Türkiye’yi şikayet ettiği görüntüler ile rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinan..
Ne Kars ne Erzurum! İşte Türkiye'nin en soğuk ili
Gündem

Ne Kars ne Erzurum! İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Abant Gölü Milli Parkı'nda sıcaklık eksi 21,3 dereceye kadar düştü. Böylece Bolu, Türkiye'nin en soğuk kenti olarak kayıtlara geçti. ..
Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"
Gündem

Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"

Rusya’da bir öğretmenin sınıfta öğrencilerine yönelik yaptığı konuşma, sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, alkolün toplumların içine..
Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince Türkiye İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koor..
Yatırımlar Anadolu'yu sardı! Türk Savunma Sanayii devi dalga dalga yaylıyor
Ekonomi

Yatırımlar Anadolu'yu sardı! Türk Savunma Sanayii devi dalga dalga yaylıyor

Türkiye'nin gurur projelerine imza atan ASELSAN teknoloji yatırımlarıyla Anadolu'yu sarıyor. Daha önce Sivas, Konya ve Adıyaman'da iştirakle..
DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor
Gündem

DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sözcü gazetesinde yayımlanan ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karışan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23