Belli oldu! Galatasaray'ın stratejisi çok şaşırtacak çok... Haydi hayırlısı...
Tottenham'dan ayrılmak isteyen Mathys Tel, kiralık olarak gönderilecek. 20 yaşındaki genç yıldızla ilgilenen takımların arasında Galatasaray'ın da olduğu öğrenildi.
Milyonların gözü 5 Ocak’ta! Emekli ve memur zammında nefesler tutuldu: Mehmet Şimşek’in işaret ettiği o rakam maaş hesaplarını baştan aşağı değiştirdi
Yönetim scout'ları oraya yolladı ve iş bitmek üzere... Fenerbahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!
Tottenham'dan ayrılmak isteyen Mathys Tel, kiralık olarak gönderilecek. 20 yaşındaki genç yıldızla ilgilenen takımların arasında Galatasaray'ın da olduğu öğrenildi.
Tottenham sezon başında Bayern Münih'e 35 milyon euro ödeyerek Mathys Tel'i kadrosuna katmıştı. 20 yaşındaki genç golcüyle 30 Haziran 2031 tarihine kadar mukavele yapıldı. Ondan beklentiler çok büyüktü. Ancak 1.83 boyundaki futbolcu, Tottenham'a bir türlü uyum sağlayamadı.
Fransız yıldız, 11 Premier Lig sınavında sadece 277 dakika sahada kalabildi. Kısıtlı süre içinde 2 gol üretti. Mathys Tel, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Tottenham Yönetimi ise kiralama tekliflerini değerlendirme kararı aldı...
Galatasaray'ın da Fransız oyuncunun durumunu takip ettiği öğrenildi. Tel, santrfor haricinde her iki kanatta da görev yapabiliyor. Yani hücum anlamında tam bir joker...
Teknik Direktör Okan Buruk'un da genç futbolcunun bu özelliği sebebiyle ona sıcak baktığı belirtildi. Makul şartlar oluşursa, Sarı-Kırmızılılar resmi teklifini iletecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23