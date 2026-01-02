  • İSTANBUL
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Boğaziçi Tersanesi beklenmedik bir şekilde satılıyor! Yeni sahipleri şimdiden belli oldu
Haber Merkezi

Boğaziçi Tersanesi beklenmedik bir şekilde satılıyor! Yeni sahipleri şimdiden belli oldu

Dünyanın en büyük römorkör üreticilerinden olan Sanmar, Boğaziçi Tersanesi’nin hisselerini satın alıyor.

#1
Foto - Boğaziçi Tersanesi beklenmedik bir şekilde satılıyor! Yeni sahipleri şimdiden belli oldu

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Türk denizciliğinin en büyük oyuncularından biri Sanmar. Dünyanın en önemli römorkör tekne üreticileri arasında gösteriliyor. Geçtiğimiz ayın ortasında ürettiği iki römorkörü İtalyan operatör Rimorchitori Napoletani’ye Napoli’de düzenlenen törenle teslim eden şirket, satın almalarla büyüyor. 2021 yılında 3’üncü satın almasını Arkadaş Denizcilik’i bünyesine katarak yapan Sanmar, sektördeki en önemli rakiplerinden birini bünyesine katıyor. Sanmar, dünyanın birçok ülkesine römorkör üreten Boğaziçi Denizcilik’in hisselerini satın alıyor.

#2
Foto - Boğaziçi Tersanesi beklenmedik bir şekilde satılıyor! Yeni sahipleri şimdiden belli oldu

1976 yılında Gökçen Seven ve Orhan Gürün tarafından İstanbul'da kurulan Sanmar’ın tarihi sadece Türkiye’de değil küresel denizcilik sektörüne de damga vuran üretimlerle dolu. 1978’de devlete ait enerji şirketi BOTAŞ’ın petrol terminalinin römorkörlerini işleten Sanmar, 1989 yılında Türkiye'de özel mülkiyete ait ilk römorkörü, 1992 yılında da

#3
Foto - Boğaziçi Tersanesi beklenmedik bir şekilde satılıyor! Yeni sahipleri şimdiden belli oldu

Türkiye'de ilk özel liman römorkör operasyonlarını başlattı. 1995 yılında dünyaca ünlü tasarımcı Robert Allan ile işbirliği yapan Sanmar, 2011’de Tuzla Tersanesi’ni kurdu ve merkezini bu bölgeye taşıdı. 2014 yılında dünyanın ilk LNG yakıtlı römorkörlerini teslim eden Sanmar, 2015’te Altınova Tersanesi’ni evreye aldı. 2017’de dünyanın İlk Uzaktan Kumandalı Ticari Gemisini, 2019’da da dünyanın İlk Hidromekanik Hibrit (AVD) Römorkörü’nü inşa etti.

#4
Foto - Boğaziçi Tersanesi beklenmedik bir şekilde satılıyor! Yeni sahipleri şimdiden belli oldu

Şirket, şu ana kadar 300’den fazla gemiyi dünyanın değişik ülkelerine ihraç etti. Kanada’dan Şili’ye kadar birçok ülkeye ihracat yapan şirket, Eylül ayında Danimarka'nın ilk tam elektrikli römorkörü Svitzer Ingrid'i teslim etti. Geminin ismini de Danimarka Kraliçesi Mary verdi.

#5
Foto - Boğaziçi Tersanesi beklenmedik bir şekilde satılıyor! Yeni sahipleri şimdiden belli oldu

Bu yılın temmuz ayında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2024 yılı İhracatın Şampiyonları ödül töreninde Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektörü’nün birincisi Sanmar Denizcilik olmuştu. Sanmar, 2023 yılında da aynı sektörde üçüncülük ödülünü kazanmıştı.

#6
Foto - Boğaziçi Tersanesi beklenmedik bir şekilde satılıyor! Yeni sahipleri şimdiden belli oldu

Sanmar’ın ana hissedarı olduğu Boğaziçi Denizcilik ise 1992 yılında Ali Acarer tarafından kuruldu. 1992-2005 yılları arasında çeşitli kapasitelerde yük gemileri inşa eden şirket, 2005 yılından itibaren dünyaca ünlü şirketlere römorkör üretimine başladı. 2017’de kurucu Ali Acarer’in vefatının ardından oğlu Bilgehan Acarer’in yönetmeye başladığı şirkete ait Boğaziçi Tersanesi, 2020 yılında Yalova-Altınova üretim yapıyor. İki farklı gemi inşa alanı bulunan terane 33 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor.


