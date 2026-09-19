Türkiye'den tarihi uyarı: Ham hayaller kurmayın, bölgeyi toparlayacağız

Onlar bölmek ve parçalamak istiyorsa biz de birleştirmek istiyoruz. İşte bunun ilk adımı olarak Terörsüz Türkiye meselesi, devlet projesi olarak gündeme gelmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve diğer siyasi partilerin verdiği destekle bu noktaya gelmiştir. İnşallah bundan sonra sonuç alacağız. Ve Türkiye'de bundan sonra hiçbir toplantıda terör kelimesi bile gündeme gelmeyecek.