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Türkiye'den tarihi uyarı: Ham hayaller kurmayın, bölgeyi toparlayacağız

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Türkiye'den tarihi uyarı: Ham hayaller kurmayın, bölgeyi toparlayacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in son dönemdeki provoke edici adımlarıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

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Foto - Türkiye'den tarihi uyarı: Ham hayaller kurmayın, bölgeyi toparlayacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

#2
Foto - Türkiye'den tarihi uyarı: Ham hayaller kurmayın, bölgeyi toparlayacağız

"İsrail; İran'a saldırmıştır, Irak'a, Suriye'ye, Lübnan'a, Yemen'e, Katar'a saldırmıştır. İsrail'in temel hedefi bu bölgedeki halkların birbirine düşmesi ve kendi Arz-ı Mevud'unu gerçekleştirmesidir. İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın. Çok açık söylüyoruz; Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz.

#3
Foto - Türkiye'den tarihi uyarı: Ham hayaller kurmayın, bölgeyi toparlayacağız

Onlar bölmek ve parçalamak istiyorsa biz de birleştirmek istiyoruz. İşte bunun ilk adımı olarak Terörsüz Türkiye meselesi, devlet projesi olarak gündeme gelmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve diğer siyasi partilerin verdiği destekle bu noktaya gelmiştir. İnşallah bundan sonra sonuç alacağız. Ve Türkiye'de bundan sonra hiçbir toplantıda terör kelimesi bile gündeme gelmeyecek.

#4
Foto - Türkiye'den tarihi uyarı: Ham hayaller kurmayın, bölgeyi toparlayacağız

Bu süreçte örgütün silah bırakması, kendini feshiyle başlayacak süreçte, sürecin yasal garantileri bu yasanın içine konulmuştur. Bu süreç, asla dışarıdan bazı güçlerin kontrol ve takibinde olmamıştır, olmayacaktır. Bu yol kardeşlik, esenlik ve barış yoludur."

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Yorumlar

Vay vay

İsraili kim durduracak ki..

M Salih

İhlas ve iyi niyetle yapılan bütün işlerin yardımcısı inşallah Allah olacaktır, Allah'ın izniyle ummettin bir direnişi ve şahlanış i olacak din ve dunyamizda pak ailinla Bir yürüyüş yolu olacak, Allah utandırmasın.
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