Saadet Partisi Cumhur İttifakı ile ilgili ittifak kararını duyurdu
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 'Cumhur İttifakı ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna cevap verdi.
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 'Cumhur İttifakı ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna cevap verdi.
Tivi6'daki canlı yayına konuk olan Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan önümüzdeki seçimlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Mahmut Arıkan, mevcut seçim koşullarında tek başına iktidar olamayacaklarını söyleyerek ittifak yapmak zorunda olduklarını kaydetti.
Mahmut Arıkan yaptığı açıklamada, "Siyaset durum değerlendirme yapma işi değildir. Siyaset inşaata yön verme işidir. Yön vermek için de iktidar olmanız gerekmektedir. Toplu iğne ucu kadar ihtimal varsa biz iktidar olmak isteriz tabi ki. Niye muhalefette olayım ki? Sabah akşam iktidarın yaptıkları konuşmak siyaset değil.
Bizim hedefimiz iktidar olabilmek, iktidar ortağı olabilmek. Tek başıma iktidar olamam. Birçok partiyle işbirliği yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Cumhur İttifakı'na hayatta olmaz diyen biri değilim. Elbette bir araya gelirim" dedi.
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