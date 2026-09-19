Saadet Partisi Cumhur İttifakı ile ilgili ittifak kararını duyurdu

Mahmut Arıkan yaptığı açıklamada, "Siyaset durum değerlendirme yapma işi değildir. Siyaset inşaata yön verme işidir. Yön vermek için de iktidar olmanız gerekmektedir. Toplu iğne ucu kadar ihtimal varsa biz iktidar olmak isteriz tabi ki. Niye muhalefette olayım ki? Sabah akşam iktidarın yaptıkları konuşmak siyaset değil.