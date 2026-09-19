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Kozinoğlu soruşturmasında kritik ifade: Atilla Uğur 3 soruya cevap veremedi

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Kozinoğlu soruşturmasında kritik ifade: Atilla Uğur 3 soruya cevap veremedi

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Hasan Atilla Uğur’un savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Uğur; Kozinoğlu’na verdiğini söylediği dil altı hapını nereden temin ettiği, kamera görüntülerinde elinde görülen cismin ne olduğu ve Kozinoğlu’nun odasından çıkarılan bardağın neden kendisine gösterildiği yönündeki sorulara açıklık getiremedi.

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Foto - Kozinoğlu soruşturmasında kritik ifade: Atilla Uğur 3 soruya cevap veremedi

Savcılık Kozinoğlu’nun son saatlerini mercek altına aldı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni ayrıntılar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından hakkında ev hapsi kararı verilen Hasan Atilla Uğur’a, Kozinoğlu’nun ölümünden önce yaşananlar ve cezaevi kamera kayıtları üzerinden ayrıntılı sorular yöneltildi. İfadede özellikle dil altı hapı, kamera kaydındaki cisim ve Kozinoğlu’nun odasından çıkarılan bardak üzerinde duruldu.

#2
Foto - Kozinoğlu soruşturmasında kritik ifade: Atilla Uğur 3 soruya cevap veremedi

“Dil altı hapını nereden aldığımı hatırlamıyorum” Uğur, ifadesinde Kozinoğlu’nun odasına geçtikten kısa süre sonra kendisine seslenerek göğsünün sıkıştığını söylediğini anlattı. Kozinoğlu’nun kendisinden dil altı hapı istediğini belirten Uğur, ilacı verdiğini ancak nereden aldığını hatırlamadığını söyledi. Uğur, “Ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum” şeklinde ifade verdi. Böylece Kozinoğlu’nun ölümünden hemen önce kullanıldığı belirtilen ilacın nereden temin edildiği sorusu yanıtsız kaldı.

#3
Foto - Kozinoğlu soruşturmasında kritik ifade: Atilla Uğur 3 soruya cevap veremedi

Kamera kayıtlarındaki 4 dakika soruldu Savcılığın üzerinde durduğu bir diğer nokta ise cezaevinin güvenlik kamerası kayıtları oldu. Sorgu tutanağına göre Uğur’a, saat 18.40 sıralarında Kozinoğlu’nun odasına girdiği, yaklaşık 4 dakika odada kaldığı ve çıktıktan sonra ellerini arkasında tuttuğu hatırlatıldı. Savcılık, görüntülerde Uğur’un sağ elinde bir cisim bulunduğunun görüldüğünü belirterek bunun ne olduğunu sordu. Uğur ise şu cevabı verdi: “Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum.” Böylece görüntülerde bulunduğu belirtilen cismin ne olduğu da ifadeyle açıklığa kavuşmadı.

#4
Foto - Kozinoğlu soruşturmasında kritik ifade: Atilla Uğur 3 soruya cevap veremedi

Odadan çıkarılan bardak da gündemde Soruşturmadaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de Kozinoğlu’nun odasından çıkarıldığı belirtilen bardak oldu. Savcılık, kamera görüntülerine göre Hasan Ataman Yıldırım’ın Kozinoğlu’nun odasından elinde bir bardakla çıktığını ve bu bardağı Uğur’a gösterdiğini belirterek bunun nedenini sordu. Uğur, “Bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum” karşılığını verdi. Böylece soruşturmada öne çıkan üç kritik başlıkta da net bir açıklama ortaya çıkmadı.

#5
Foto - Kozinoğlu soruşturmasında kritik ifade: Atilla Uğur 3 soruya cevap veremedi

Önceki imzalı ifade de soruldu Savcılık sorgusunda Uğur’un geçmişte hakim huzurunda verdiği ifade de gündeme getirildi. Uğur’a, önceki dönemde tutanaklara geçen “Hiçbir görevli görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır” şeklindeki beyanı hatırlatıldı. Uğur ise söz konusu ifadeyi kabul etmeyerek, “O ifadeler bana ait değildir” dedi. Dosyada imzalı tutanağın bulunması nedeniyle önceki beyan ile son ifade arasındaki farklılık soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi. Kozinoğlu’nun rahatsızlığını Uğur’a nerede ve ne zaman bildirdiği konusunda da önceki anlatımla yeni ifade arasında farklılık bulunduğu kaydedildi.

#6
Foto - Kozinoğlu soruşturmasında kritik ifade: Atilla Uğur 3 soruya cevap veremedi

14 dakikalık zaman dilimi de dosyada Savcılık ayrıca Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım’ın yürüyüşte bulunduğu sırada yaklaşık 14 dakikalık süre içerisinde yemek hazırlanması ve ardından birlikte yemek yenilmesini de Uğur’a sordu. Uğur, buna özel bir anlam yüklenemeyeceğini belirterek, “Bu hususun hiçbir sebebi ve anlamı yoktur. Zaten gündüz saatiydi” dedi. Uğur, Kozinoğlu’nun ölümünde herhangi bir dahli, ihmali veya suistimali bulunmadığını belirterek ölümün kasten gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılmasını istedi. Kozinoğlu’nun FETÖ tarafından hedef alındığı yönündeki değerlendirmelerini de savcılıkla paylaştı. Uğur’un avukatları ise müvekkillerinin Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra yardım istediğini, görevlilerin gelmemesi üzerine demir kapıya çeşitli cisimlerle vurarak sesini duyurmaya çalıştığını belirtti. Müdafiler, Uğur’un olayda kastı veya ihmali bulunmadığını ifade etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden önceki son saatleri ve cezaevinde yaşananları aydınlatmaya yönelik soruşturması sürüyor.

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