Kozinoğlu soruşturmasında kritik ifade: Atilla Uğur 3 soruya cevap veremedi

14 dakikalık zaman dilimi de dosyada Savcılık ayrıca Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım’ın yürüyüşte bulunduğu sırada yaklaşık 14 dakikalık süre içerisinde yemek hazırlanması ve ardından birlikte yemek yenilmesini de Uğur’a sordu. Uğur, buna özel bir anlam yüklenemeyeceğini belirterek, “Bu hususun hiçbir sebebi ve anlamı yoktur. Zaten gündüz saatiydi” dedi. Uğur, Kozinoğlu’nun ölümünde herhangi bir dahli, ihmali veya suistimali bulunmadığını belirterek ölümün kasten gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılmasını istedi. Kozinoğlu’nun FETÖ tarafından hedef alındığı yönündeki değerlendirmelerini de savcılıkla paylaştı. Uğur’un avukatları ise müvekkillerinin Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra yardım istediğini, görevlilerin gelmemesi üzerine demir kapıya çeşitli cisimlerle vurarak sesini duyurmaya çalıştığını belirtti. Müdafiler, Uğur’un olayda kastı veya ihmali bulunmadığını ifade etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden önceki son saatleri ve cezaevinde yaşananları aydınlatmaya yönelik soruşturması sürüyor.