Kozinoğlu soruşturmasında kritik ifade: Atilla Uğur 3 soruya cevap veremedi

Kamera kayıtlarındaki 4 dakika soruldu Savcılığın üzerinde durduğu bir diğer nokta ise cezaevinin güvenlik kamerası kayıtları oldu. Sorgu tutanağına göre Uğur’a, saat 18.40 sıralarında Kozinoğlu’nun odasına girdiği, yaklaşık 4 dakika odada kaldığı ve çıktıktan sonra ellerini arkasında tuttuğu hatırlatıldı. Savcılık, görüntülerde Uğur’un sağ elinde bir cisim bulunduğunun görüldüğünü belirterek bunun ne olduğunu sordu. Uğur ise şu cevabı verdi: “Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum.” Böylece görüntülerde bulunduğu belirtilen cismin ne olduğu da ifadeyle açıklığa kavuşmadı.