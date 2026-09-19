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Başkan Erdoğan hemen anladı: Bana bak, sigarayı bırakıyorsun

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Başkan Erdoğan hemen anladı: Bana bak, sigarayı bırakıyorsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi ve Şehit Yakınlarını Kamuya Yerleştirme Töreni'nde atamasını yaptığı vatandaşla gülümseten anlar yaşadı.

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#1
Foto - Başkan Erdoğan hemen anladı: Bana bak, sigarayı bırakıyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katıldı.

#2
Foto - Başkan Erdoğan hemen anladı: Bana bak, sigarayı bırakıyorsun

Erdoğan burada şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kapsamında düzenlenen kura töreninde vatandaşlarla bir araya geldi.

#3
Foto - Başkan Erdoğan hemen anladı: Bana bak, sigarayı bırakıyorsun

Kurada ataması yapılan bazı vatandaşları sahneye davet ederek tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşla gerçekleştirdiği samimi diyalogla da dikkat çekti.

#4
Foto - Başkan Erdoğan hemen anladı: Bana bak, sigarayı bırakıyorsun

Erdoğan, "Bana bak, sigarayı bırakıyorsun" deyince vatandaş, "Hemen, hemen bırakıyorum ama sigara içtiğimi nereden anladınız?" sorusunu yöneltti. Erdoğan ise, "Ben anlarım" cevabını verdi.

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