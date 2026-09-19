Başkan Erdoğan hemen anladı: Bana bak, sigarayı bırakıyorsun
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi ve Şehit Yakınlarını Kamuya Yerleştirme Töreni'nde atamasını yaptığı vatandaşla gülümseten anlar yaşadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi ve Şehit Yakınlarını Kamuya Yerleştirme Töreni'nde atamasını yaptığı vatandaşla gülümseten anlar yaşadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katıldı.
Erdoğan burada şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kapsamında düzenlenen kura töreninde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kurada ataması yapılan bazı vatandaşları sahneye davet ederek tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşla gerçekleştirdiği samimi diyalogla da dikkat çekti.
Erdoğan, "Bana bak, sigarayı bırakıyorsun" deyince vatandaş, "Hemen, hemen bırakıyorum ama sigara içtiğimi nereden anladınız?" sorusunu yöneltti. Erdoğan ise, "Ben anlarım" cevabını verdi.
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