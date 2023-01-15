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Yaşam
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Soğuk hava şelale dondurdu

2023-01-15 09:44:26
Soğuk hava şelale dondurdu

Kars'ta soğuk hava etkili oluyor. 75 metre yükseklikten dökülen Susuz Şelale'si soğuk hava sebebiyle buz tuttu.

#1
Foto - Soğuk hava şelale dondurdu

Kars’ın soğuğu şelale dondurdu. Soğukların etkili olduğu kentte 75 metre yükseklikten aşağı dökülen Susuz Şelalesi buz tuttu. Buz tutan şelale havadan görüntülendi.

#2
Foto - Soğuk hava şelale dondurdu

Kars-Ardahan karayolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesi dondu. Bölge halkının "Su Uçan" olarak adlandırdığı şelale, soğuklardan nasibini aldı. Hava sıcaklığının eksi 19 derece olduğu Kars’ta aşırı soğuklar gürleyerek akan şelaleyi kısmen dondurdu.

#3
Foto - Soğuk hava şelale dondurdu

Kars’ın Susuz ilçesinde bulunan şelalenin soğuklardan donduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Geceleri çok soğuk geçiyor, eksi 18-20 dereceyi soğuk ulaşıyor. Bundan Susuz Şelalesi de nasibini aldı. Arkamda görünen şelalede dondu” dedi.

#4
Foto - Soğuk hava şelale dondurdu

Öte yandan, hava sıcaklığının eksi 19 dereceyi gördüğü Kars’ta akarsular ve göllerde soğuktan dondu. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği öğrenildi.

#5
Foto - Soğuk hava şelale dondurdu

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