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SMA hastalarına da bu yapılır mı?

2022-10-13 16:43:09
SMA hastalarına da bu yapılır mı?

Bursa'da SMA hastaları için konulan yardım kumbarasını çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

#1
Foto - SMA hastalarına da bu yapılır mı?

Bursa'da gece yarısı kapısı açık olan ekmek fırınına giren hırsız, SMA hastalarına yardım için konulan yardım kumbaralarını çaldı. Vicdansız hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

#2
Foto - SMA hastalarına da bu yapılır mı?

Olay, Mudanya ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Fırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, şüpheli fırının kapısından içeri girdikten sonra kasanın yanında duran iki yardım kumbarasını alarak kaçıyor.

#3
Foto - SMA hastalarına da bu yapılır mı?

Durumu sonradan fark eden fırın sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine fırına gelen ekipler güvenli kamerasından eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

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