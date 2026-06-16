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#1
Foto - Skandal: 'Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de adım atılamaz' diyen isim kovuldu

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini savunan ve 'Türkiyesiz Doğu Akdeniz'de adım atılamaz' diyen Rum yazar Theodoros'nun Politis'teki yazılarına son verildi.

#2
Foto - Skandal: 'Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de adım atılamaz' diyen isim kovuldu

Konu ile ilgili açıklama yapan Theodorou, ‘’Politis gazetesi bana, bir daha benim yazılarımı yayınlamayacağını bildirdi’’ dedi.

#3
Foto - Skandal: 'Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de adım atılamaz' diyen isim kovuldu

Rum yazarın yakın çevresine de ''Politis yazılarımdan rahatsızlık duyuyordu'' dediği bildirldi. Rum lider Christodulides hükümetinin de Theodorou'nun yazılarından rahatsızlık duyduğu belirtildi.

#4
Foto - Skandal: 'Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de adım atılamaz' diyen isim kovuldu

Theodoros Theodorou, yazılarında şunlara vurgu yapıyordu: Kıbrıs Cumhuriyeti sahte bir devlettir. Kıbrıslı Türkler 62 yıldır izolasyonda. Bu sürdürülemez.

#5
Foto - Skandal: 'Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de adım atılamaz' diyen isim kovuldu

Siyasi eşitlik, çözümün en önemli unsuru olarak müzakere edilemez, sadece kabul edilmelidir Doğu Akdeniz’de hiçbir adım Türkiye olmadan atılamaz. Türkiye’ye karşı kontrolden çıktık, tüm sorunlarımızı unuttuk.

#6
Foto - Skandal: 'Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de adım atılamaz' diyen isim kovuldu

Rum liderliğinin Türkiye ve KKTC konusundaki açıklamaları kontrolden çıktı. Kim olduğumuzu, ne kadar büyük olduğumuzu ve hangi sorunlara sahip olduğumuzu unuttuk.

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