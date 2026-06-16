Skandal: 'Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de adım atılamaz' diyen isim kovuldu
Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de Türkiye olmadan masa kurulamayacağını savunan Theodoros Theodorou sarf ettiği sözler nedeniyle çalıştığı kurumdan kovuldu.
Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de Türkiye olmadan masa kurulamayacağını savunan Theodoros Theodorou sarf ettiği sözler nedeniyle çalıştığı kurumdan kovuldu.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini savunan ve 'Türkiyesiz Doğu Akdeniz'de adım atılamaz' diyen Rum yazar Theodoros'nun Politis'teki yazılarına son verildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Theodorou, ‘’Politis gazetesi bana, bir daha benim yazılarımı yayınlamayacağını bildirdi’’ dedi.
Rum yazarın yakın çevresine de ''Politis yazılarımdan rahatsızlık duyuyordu'' dediği bildirldi. Rum lider Christodulides hükümetinin de Theodorou'nun yazılarından rahatsızlık duyduğu belirtildi.
Theodoros Theodorou, yazılarında şunlara vurgu yapıyordu: Kıbrıs Cumhuriyeti sahte bir devlettir. Kıbrıslı Türkler 62 yıldır izolasyonda. Bu sürdürülemez.
Siyasi eşitlik, çözümün en önemli unsuru olarak müzakere edilemez, sadece kabul edilmelidir Doğu Akdeniz’de hiçbir adım Türkiye olmadan atılamaz. Türkiye’ye karşı kontrolden çıktık, tüm sorunlarımızı unuttuk.
Rum liderliğinin Türkiye ve KKTC konusundaki açıklamaları kontrolden çıktı. Kim olduğumuzu, ne kadar büyük olduğumuzu ve hangi sorunlara sahip olduğumuzu unuttuk.
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