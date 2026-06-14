  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
9 ülkede dev operasyon: Türkiye gözünü kararttı, oralardan petrol ve doğal gaz fışkıracak CHP’de yeni kriz yükleniyor! Dananın kuyruğu yarın kopacak, ortalık yangın yerine dönecek Gökyüzündeki gururumuzda tarihi değişim: Türk Yıldızları’nın yeni efsanesi HÜRJET oluyor Avrupa’nın tamamını dümdüz edip zirveye oturduk: 2 bin 284 demir yumrukla kıtanın en güçlüsü biziz: İşte Türk ordusunun dev tank filosu Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi! 37 yıllık Türk otomotiv devi resmen iflas etti Anlaşma üstüne anlaşma yağıyor! Türk savunma devleri Avrupa’ya sızdı, kasaya milyarlarca euro akacak Aybaşında emekli ve memur bu zammı alacak! Rejim Değişikliği Hayali Çöktü! ABD İran'la Anlaşma Peşinde Dünyaca ünlü savunma devi Manisa'nın kapısını çaldı: En kritik ürünü Türkiye'ye yaptıracaklar
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Avrupa’nın tamamını dümdüz edip zirveye oturduk: 2 bin 284 demir yumrukla kıtanın en güçlüsü biziz: İşte Türk ordusunun dev tank filosu
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa’nın tamamını dümdüz edip zirveye oturduk: 2 bin 284 demir yumrukla kıtanın en güçlüsü biziz: İşte Türk ordusunun dev tank filosu

Uluslararası askeri güç verilerini ve orduların envanter dinamiklerini analiz eden küresel güvenlik kuruluşu Global Firepower, merakla beklenen 2026 yılı askeri tank gücü sıralamasını resmi raporla ilan etti. Yayımlanan güncel listede Türkiye, zırhlı birlikler ve ana muharebe tankı kategorisinde sergilediği muazzam niceliksel ve niteliksel üstünlükle uluslararası arenada gövde gösterisi yaptı.

#1
Foto - Avrupa’nın tamamını dümdüz edip zirveye oturduk: 2 bin 284 demir yumrukla kıtanın en güçlüsü biziz: İşte Türk ordusunun dev tank filosu

Resmi verilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri, aktif olarak envanterinde bulundurduğu tam 2 bin 284 adet ana muharebe tankından oluşan devasa filosuyla Avrupa kıtasındaki tüm ülkeleri geride bırakarak kıtanın lideri konumuna yükseldi.

#2
Foto - Avrupa’nın tamamını dümdüz edip zirveye oturduk: 2 bin 284 demir yumrukla kıtanın en güçlüsü biziz: İşte Türk ordusunun dev tank filosu

#3
Foto - Avrupa’nın tamamını dümdüz edip zirveye oturduk: 2 bin 284 demir yumrukla kıtanın en güçlüsü biziz: İşte Türk ordusunun dev tank filosu

Küresel ölçekteki genel sıralamaya bakıldığında ise Türkiye, bu etkileyici envanteriyle Rusya, Çin, ABD, Kuzey Kore, Hindistan, Mısır, Pakistan ve İran'ın hemen ardından dünya genelinde dokuzuncu sırada yer alarak yerini sağlamlaştırdı.

#4
Foto - Avrupa’nın tamamını dümdüz edip zirveye oturduk: 2 bin 284 demir yumrukla kıtanın en güçlüsü biziz: İşte Türk ordusunun dev tank filosu

Askeri analistler, Türkiye’nin bu muazzam zırhlı kara gücünün, ALTAY ana muharebe tankının seri üretime geçişi ve envanterdeki mevcut tankların (LEOPARD ve M60 serileri) yerli imkanlarla modernize edilmesiyle taçlandığını belirtiyor.

#5
Foto - Avrupa’nın tamamını dümdüz edip zirveye oturduk: 2 bin 284 demir yumrukla kıtanın en güçlüsü biziz: İşte Türk ordusunun dev tank filosu

2 bin 284 tanklık bu demir yumruk, Türkiye'nin çok cepheli jeopolitik risklere ve sınır ötesi tehditlere karşı caydırıcı kara gücünün en büyük teminatı olarak tescillenmiş oldu.

#6
Foto - Avrupa’nın tamamını dümdüz edip zirveye oturduk: 2 bin 284 demir yumrukla kıtanın en güçlüsü biziz: İşte Türk ordusunun dev tank filosu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fidan'dan müzakere diplomasisi
Gündem

Fidan'dan müzakere diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle, Washington ile..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski’yi kabul etti.
Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!
Yerel

Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!

Mardin'in Yeşilli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali, kamuoyundan yozlaşmaya yönelik..
Yunanistan’ı ayağa kaldıran o kare! Türkler bizi aşağıladı
Gündem

Yunanistan’ı ayağa kaldıran o kare! Türkler bizi aşağıladı

Türkiye’nin Antalya Körfezi’nde yaptığı Denizkurdu-II Tatbikatı’ndan yansıyan fotoğraf ve görüntüler Yunanistan’ı ayağa kaldırdı. KKTC subay..
Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu
Gündem

Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye güçlenirken elbette ki diasporası da güçleniyo..
Gece yarısı sıcak saatler yaşanıyor! İngiltere, ABD ve NATO arasında temas
Dünya

Gece yarısı sıcak saatler yaşanıyor! İngiltere, ABD ve NATO arasında temas

İngiltere Başbakanı Starmer, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23