Avrupa’nın tamamını dümdüz edip zirveye oturduk: 2 bin 284 demir yumrukla kıtanın en güçlüsü biziz: İşte Türk ordusunun dev tank filosu
Uluslararası askeri güç verilerini ve orduların envanter dinamiklerini analiz eden küresel güvenlik kuruluşu Global Firepower, merakla beklenen 2026 yılı askeri tank gücü sıralamasını resmi raporla ilan etti. Yayımlanan güncel listede Türkiye, zırhlı birlikler ve ana muharebe tankı kategorisinde sergilediği muazzam niceliksel ve niteliksel üstünlükle uluslararası arenada gövde gösterisi yaptı.