1000 kilometre menzilli yapay zeka ordusu akılları aldı: Baykar’ın gizli silahı SİVRİSİNEK sahaya indi
Baykar tarafından ileri teknolojiyle geliştirilen yeni nesil dolanan mühimmat sistemi SİVRİSİNEK, Sudan ordusu tarafından operasyonel sahada aktif olarak kullanılmaya başlandı. Tam 1000 kilometreyi aşan sıra dışı menziliyle askeri derinliği bambaşka bir boyuta taşıyan bu platform, yapay zeka desteğiyle hareket ediyor. Muharebe alanında sürü halinde kesintisiz haberleşme sağlayan ve tespit ettikleri hedefleri birbirleriyle anlık paylaşan SİVRİSİNEK'ler, modern savaş stratejilerini kökten değiştiriyor.