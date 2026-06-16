1000 kilometre menzilli yapay zeka ordusu akılları aldı: Baykar’ın gizli silahı SİVRİSİNEK sahaya indi

Bu yetenek, saha hakimiyetini artıran ve taktiksel üstünlük sağlayan en kritik unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Operasyonel derinliği üst seviyeye taşıyan bu mühimmat, özellikle stratejik hedeflerin etkisiz hale getirilmesinde yüksek hassasiyet sunuyor. Baykar’ın insansız sistemler teknolojisindeki öncü rolünü pekiştiren bu platform, düşük maliyetle yüksek yıkıcı güç sağlama kapasitesiyle modern savaş literatürüne girmiş durumda. Sudan’daki saha kullanımı, sistemin farklı coğrafi ve iklimsel koşullardaki başarısını da kanıtlar nitelikte.