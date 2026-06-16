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1000 kilometre menzilli yapay zeka ordusu akılları aldı: Baykar’ın gizli silahı SİVRİSİNEK sahaya indi Limon suyunun sırrı hayrete düşürdü: Bir bardak alınması gereken takviye... Alır almaz o an asiti tüketti Bedava fiyata alınan madenden resmen hazine çıktı: 37 milyar dolarlık rezerv bulundu SGK düğmeye bastı! EYT'li olanları bile kapsıyor! Skandal: 'Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de adım atılamaz' diyen isim kovuldu Dolarda düşüş başladı! Canan Karatay'ın 10 yaş gençleştiren önerisi: O besini böyle uygulamalı... Yaşlanma karşıtı sanki dev bir silah Beklenmedik gelişme: S-400'ler oraya gidiyor
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Yeniakit Publisher
1000 kilometre menzilli yapay zeka ordusu akılları aldı: Baykar’ın gizli silahı SİVRİSİNEK sahaya indi
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

1000 kilometre menzilli yapay zeka ordusu akılları aldı: Baykar’ın gizli silahı SİVRİSİNEK sahaya indi

Baykar tarafından ileri teknolojiyle geliştirilen yeni nesil dolanan mühimmat sistemi SİVRİSİNEK, Sudan ordusu tarafından operasyonel sahada aktif olarak kullanılmaya başlandı. Tam 1000 kilometreyi aşan sıra dışı menziliyle askeri derinliği bambaşka bir boyuta taşıyan bu platform, yapay zeka desteğiyle hareket ediyor. Muharebe alanında sürü halinde kesintisiz haberleşme sağlayan ve tespit ettikleri hedefleri birbirleriyle anlık paylaşan SİVRİSİNEK'ler, modern savaş stratejilerini kökten değiştiriyor.

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Foto - 1000 kilometre menzilli yapay zeka ordusu akılları aldı: Baykar’ın gizli silahı SİVRİSİNEK sahaya indi

Baykar tarafından geliştirilen yeni nesil dolanan mühimmat sistemi "Sivrisinek", operasyonel sahada aktif olarak kullanılmaya başlandı.

#2
Foto - 1000 kilometre menzilli yapay zeka ordusu akılları aldı: Baykar’ın gizli silahı SİVRİSİNEK sahaya indi

Sudan ordusu envanterine giren bu teknoloji, sahip olduğu 1000 kilometreyi aşan menzili ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yapay zeka altyapısıyla donatılan Sivrisinek platformları, karmaşık muharebe ortamlarında sürü konseptiyle görev yapabiliyor. Sistemler arası kesintisiz haberleşme imkanı sağlayan özel mimarisi, tespit edilen hedeflerin anlık olarak paylaşılmasına olanak tanıyor.

#3
Foto - 1000 kilometre menzilli yapay zeka ordusu akılları aldı: Baykar’ın gizli silahı SİVRİSİNEK sahaya indi

Bu yetenek, saha hakimiyetini artıran ve taktiksel üstünlük sağlayan en kritik unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Operasyonel derinliği üst seviyeye taşıyan bu mühimmat, özellikle stratejik hedeflerin etkisiz hale getirilmesinde yüksek hassasiyet sunuyor. Baykar’ın insansız sistemler teknolojisindeki öncü rolünü pekiştiren bu platform, düşük maliyetle yüksek yıkıcı güç sağlama kapasitesiyle modern savaş literatürüne girmiş durumda. Sudan’daki saha kullanımı, sistemin farklı coğrafi ve iklimsel koşullardaki başarısını da kanıtlar nitelikte.

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