Tekreferans'ta yer alan habere göre, Havacılık ve savunma sektöründe Boeing, Airbus ve Bombardier gibi devlere parça üreten Aziz Meydan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu özel havacılık şirketi HMS Makine, Airbus Helicopters ile imzaladığı yedi yıllık kit sözleşmesi ise Manisa’yı Avrupa havacılık tedarik zincirinin yeni halkalarından biri haline getirecek.