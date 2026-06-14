Dünyaca ünlü savunma devi Manisa'nın kapısını çaldı: En kritik ürünü Türkiye'ye yaptıracaklar
Boeing'in ardından savunma ve havacılık alanında öne çıkan Airbus şirketi Manisa'nın dikkat çeken firmalarından birisi olan HMS Makine'nin kapısını çaldı.
Boeing'in ardından savunma ve havacılık alanında öne çıkan Airbus şirketi Manisa'nın dikkat çeken firmalarından birisi olan HMS Makine'nin kapısını çaldı.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Havacılık ve savunma sektöründe Boeing, Airbus ve Bombardier gibi devlere parça üreten Aziz Meydan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu özel havacılık şirketi HMS Makine, Airbus Helicopters ile imzaladığı yedi yıllık kit sözleşmesi ise Manisa’yı Avrupa havacılık tedarik zincirinin yeni halkalarından biri haline getirecek.
Forbes Türkiye’den Erkan Kızılocak’ın haberine göre şirket, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikadan Airbus’ın Meksika Querétaro tesisine yolcu uçağı kapılarına ait 400’den fazla parçadan oluşan kitler gönderilecek.
Aziz Meydan, bu anlaşmanın yıllık ciroya katkısının 16 - 17 milyon dolar olmasını beklediklerini söyledi. Bu gelişme ile Avrupa’da tasarlanıp 2013’ten beri Meksika’da monte edilen Airbus kapıları için artık Türkiye’den de parça gidecek.
Forbes Türkiye’den Erkan Kızılocak’ın haberine göre şirket, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikadan Airbus’ın Meksika Querétaro tesisine yolcu uçağı kapılarına ait 400’den fazla parçadan oluşan kitler gönderilecek. Aziz Meydan, bu anlaşmanın yıllık ciroya katkısının 16 - 17 milyon dolar olmasını beklediklerini söyledi. Bu gelişme ile Avrupa’da tasarlanıp 2013’ten beri Meksika’da monte edilen Airbus kapıları için artık Türkiye’den de parça gidecek.
HMS Makina, 1979 yılında, otomotiv endüstrisine yüksek hassasiyetli torna parçaları üretmek amacıyla kuruldu. 2005 yılında, Çiğli/İzmir tesisine taşınarak üretim kapasitesini ve kabiliyetini genişleten şirket, Kasım 2013'te Manisa'daki yeni tesisine taşındı. Üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden HMS Makina’da 360'tan fazla kalifiye personel çalışıyor. Ağustos 2024 itibarıyla Pragma Capital Partners (PCP) şirkete ortak olarak yüzde 60 hisseyi satın aldı
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