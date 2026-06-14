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Dünyaca ünlü savunma devi Manisa'nın kapısını çaldı: En kritik ürünü Türkiye'ye yaptıracaklar 'Türkiye'ye nükleer bomba atarız' diye uçuk tehditler savuruyorlardı: Füzeleri peş peşe ateşlediler Emekli amiral Egolfopoulos duyurdu: Türkiye sessiz sedasız kuruyor, Erdoğan bütün zarları masaya attı Oluk oluk petrol akan saha satışa çıkarıldı: Herkes 'neden' diye sormaya başladı Dolar çıkışları gündem olan Necmettin Batırel 'düğün yakında' diyerek duyurdu: Gram altın 600 lira değişecek Türk devleri ülkeden peş peşe çıkarken İspanyollar Türkiye'ye yöneldi: Siparişler patladı Dünya Kupası'nda Katar sürprizi! Alarmları sabah 07.00'ye kurun! İşte Avustralya karşısında muhtemel 11'imiz Dedesinden kalan mirası yaşatıyor! Tam 200 yıldır Toroslar'dan gelen kar suyuyla dönüyor ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran’ı karıştırdı
#1
Foto - Dünyaca ünlü savunma devi Manisa'nın kapısını çaldı: En kritik ürünü Türkiye'ye yaptıracaklar

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Havacılık ve savunma sektöründe Boeing, Airbus ve Bombardier gibi devlere parça üreten Aziz Meydan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu özel havacılık şirketi HMS Makine, Airbus Helicopters ile imzaladığı yedi yıllık kit sözleşmesi ise Manisa’yı Avrupa havacılık tedarik zincirinin yeni halkalarından biri haline getirecek.

#2
Foto - Dünyaca ünlü savunma devi Manisa'nın kapısını çaldı: En kritik ürünü Türkiye'ye yaptıracaklar

Forbes Türkiye’den Erkan Kızılocak’ın haberine göre şirket, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikadan Airbus’ın Meksika Querétaro tesisine yolcu uçağı kapılarına ait 400’den fazla parçadan oluşan kitler gönderilecek.

#3
Foto - Dünyaca ünlü savunma devi Manisa'nın kapısını çaldı: En kritik ürünü Türkiye'ye yaptıracaklar

Aziz Meydan, bu anlaşmanın yıllık ciroya katkısının 16 - 17 milyon dolar olmasını beklediklerini söyledi. Bu gelişme ile Avrupa’da tasarlanıp 2013’ten beri Meksika’da monte edilen Airbus kapıları için artık Türkiye’den de parça gidecek.

#4
Foto - Dünyaca ünlü savunma devi Manisa'nın kapısını çaldı: En kritik ürünü Türkiye'ye yaptıracaklar

Forbes Türkiye’den Erkan Kızılocak’ın haberine göre şirket, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikadan Airbus’ın Meksika Querétaro tesisine yolcu uçağı kapılarına ait 400’den fazla parçadan oluşan kitler gönderilecek. Aziz Meydan, bu anlaşmanın yıllık ciroya katkısının 16 - 17 milyon dolar olmasını beklediklerini söyledi. Bu gelişme ile Avrupa’da tasarlanıp 2013’ten beri Meksika’da monte edilen Airbus kapıları için artık Türkiye’den de parça gidecek.

#5
Foto - Dünyaca ünlü savunma devi Manisa'nın kapısını çaldı: En kritik ürünü Türkiye'ye yaptıracaklar

HMS Makina, 1979 yılında, otomotiv endüstrisine yüksek hassasiyetli torna parçaları üretmek amacıyla kuruldu. 2005 yılında, Çiğli/İzmir tesisine taşınarak üretim kapasitesini ve kabiliyetini genişleten şirket, Kasım 2013'te Manisa'daki yeni tesisine taşındı. Üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden HMS Makina’da 360'tan fazla kalifiye personel çalışıyor. Ağustos 2024 itibarıyla Pragma Capital Partners (PCP) şirkete ortak olarak yüzde 60 hisseyi satın aldı

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