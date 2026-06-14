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Siyaset
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Eski AK Parti milletvekilinden çok konuşulacak "CHP-MHP" iddiası: Geriye milli bir muhalefet partisi kalacak
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Eski AK Parti milletvekilinden çok konuşulacak “CHP-MHP” iddiası: Geriye milli bir muhalefet partisi kalacak

Eski AK Parti milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, ana muhalefet partisinde yaşanan son hukuki ve siyasi krizlerin ardından çok konuşulacak bir "bölünme ve arınma" analizi yaptı. TVNET ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Ünal, yaşanan bu ayrışma sayesinde CHP'nin içindeki marjinal ve milli davranmayan unsurlardan tamamen temizleneceğini iddia etti. Bu süreci MHP içerisinden Zafer Partisi'nin çıkıp MHP'nin yapısal olarak arınmasına benzeten Ünal, geride kalan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin yine çok sert bir muhalefet yapacağını ancak ayakları yere basan "milli bir muhalefet" olarak yola devam edeceğini öngördü.

#1
Foto - Eski AK Parti milletvekilinden çok konuşulacak "CHP-MHP" iddiası: Geriye milli bir muhalefet partisi kalacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlığını da yapan eski AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananlara yönelik açıklamalarda bulundu. "CHP, bölünmeyle birlikte gayrimilli unsurlardan arınacak ve milli bir CHP geride kalacak" diyen Ünal'ın MHP ve Zafer Partisi örneği vermesi dikkat çekti. Ünal, "Tıpkı MHP'nin içinden Zafer Partisi'nin çıkıp MHP'nin arınması gibi, CHP de arınacak" ifadelerini kullandı. Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin muhalefet olacağını ancak milli bir muhalefet olarak yola devam edeceğini kaydetti.

#2
Foto - Eski AK Parti milletvekilinden çok konuşulacak "CHP-MHP" iddiası: Geriye milli bir muhalefet partisi kalacak

TVNET kanalında konuşan Aydın Ünal'ın açıklamaları şu şekilde: "Ben bu bölünmeyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki gayrimilli unsurlardan arınacağını ve sadece milli bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin geride kalacağını düşünüyorum. Yani bir nevi Özgür Özel'le CHP içindeki hem marjinal hem de milli davranmayan unsurlar CHP'den arındırılmış olacak. Tıpkı MHP içinden Zafer Partisi'nin çıkması, MHP'nin bunlardan arınması gibi CHP de arınmış olacak ve geriye muhalefet partisi ama milli bir muhalefet partisi kalacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu... savunacak değiliz tabii ki burada. Güvenliğe, iç güvenliğe, içişlerine yönelik çok sert eleştirileri olacak, ekonomiye eleştirileri olacak. Belki yine yolsuzluk iddialarını dile getirecek.

#3
Foto - Eski AK Parti milletvekilinden çok konuşulacak "CHP-MHP" iddiası: Geriye milli bir muhalefet partisi kalacak

Sağlık politikalarını, eğitim politikalarını, konut politikalarını, hepsini eleştirecek, çok sert şekilde eleştirecek. Dış politikayı da eleştirecek. Ama bunları yaparken ayakları yere basacak. Benim gördüğüm biraz böyle bir ayrışma da yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu anlamda hem Türkiye siyaseti açısından hem CHP açısından da hayırlı bir ayrışma olduğunu düşünüyorum. Hatta şunu da söyleyebilirim: Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel ve yanındakileri ihraç ederek, onlardan uzaklaşarak bir nevi safralarından, ağırlıklarından kurtuluyor. Geriye kalan Cumhuriyet Halk Partisi yine bir muhalefet partisi olacak, yine çok sert olacak. Belki yine başörtüsü düşmanı olacak, belki yine laikliği çok ağır, çok sert bir şekilde uygulamak isteyecek. O yönde hoşumuza gidecek bir Cumhuriyet Halk Partisi ortaya çıkmayacak.

#4
Foto - Eski AK Parti milletvekilinden çok konuşulacak "CHP-MHP" iddiası: Geriye milli bir muhalefet partisi kalacak

Ama en azından işte bu yolsuzluk yapanlar, Almanya'nın, İngiltere'nin, İsrail'in destekleriyle yol yürüyenler Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrışmış olacak. Yani FETÖ'den ayrışması Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten bu anlama geliyor. FETÖ demek İsrail demek. FETÖ'den ayrışıyorsa içindeki İsrail'i atıyor demektir Cumhuriyet Halk Partisi. Ben bunu bir arınma olarak görüyorum, Türkiye siyaseti adına da hayırlı bir girişim olarak görüyorum.

#5
Foto - Eski AK Parti milletvekilinden çok konuşulacak "CHP-MHP" iddiası: Geriye milli bir muhalefet partisi kalacak

Bir Yenikapı ruhu çıkar mı buradan, bilemiyorum. Ama milli bir CHP'nin çıkacağına inanıyorum buradan. Ha, Özgür Özel ve arkadaşları yüzde 38'lere ulaşır mı? Hani o yapay anketlerde, yalancı anketlerde öyle gösteriyorlar ama bu mümkün değil. Bu rakamlara zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplamı ulaşmıyor, şu an ikiye bölünmüşken ulaşması mümkün değil."

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