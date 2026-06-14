Eski AK Parti milletvekilinden çok konuşulacak “CHP-MHP” iddiası: Geriye milli bir muhalefet partisi kalacak

Sağlık politikalarını, eğitim politikalarını, konut politikalarını, hepsini eleştirecek, çok sert şekilde eleştirecek. Dış politikayı da eleştirecek. Ama bunları yaparken ayakları yere basacak. Benim gördüğüm biraz böyle bir ayrışma da yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu anlamda hem Türkiye siyaseti açısından hem CHP açısından da hayırlı bir ayrışma olduğunu düşünüyorum. Hatta şunu da söyleyebilirim: Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel ve yanındakileri ihraç ederek, onlardan uzaklaşarak bir nevi safralarından, ağırlıklarından kurtuluyor. Geriye kalan Cumhuriyet Halk Partisi yine bir muhalefet partisi olacak, yine çok sert olacak. Belki yine başörtüsü düşmanı olacak, belki yine laikliği çok ağır, çok sert bir şekilde uygulamak isteyecek. O yönde hoşumuza gidecek bir Cumhuriyet Halk Partisi ortaya çıkmayacak.