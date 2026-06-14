Eski AK Parti milletvekilinden çok konuşulacak “CHP-MHP” iddiası: Geriye milli bir muhalefet partisi kalacak
Eski AK Parti milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, ana muhalefet partisinde yaşanan son hukuki ve siyasi krizlerin ardından çok konuşulacak bir "bölünme ve arınma" analizi yaptı. TVNET ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Ünal, yaşanan bu ayrışma sayesinde CHP'nin içindeki marjinal ve milli davranmayan unsurlardan tamamen temizleneceğini iddia etti. Bu süreci MHP içerisinden Zafer Partisi'nin çıkıp MHP'nin yapısal olarak arınmasına benzeten Ünal, geride kalan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin yine çok sert bir muhalefet yapacağını ancak ayakları yere basan "milli bir muhalefet" olarak yola devam edeceğini öngördü.