İkbal Uzuner’in kabrindeki ahlaksızlığa yargı tokadı: O rezil 3 utanmazın cezası belli oldu

"SEMİH ÇELİK GİBİ BİR CANİYE HİÇBİR ŞEKİLDE SEMPATİDE BULUNMADIM" Suça sürüklenen çocuk Y.A. ise böyle bir durumun içinde olduğu için çok pişman olduğunu belirterek, "Babasından da özür diliyorum. Surlara gitme gibi bir planımız yoktu. Mezarlığa gitmeyi ben istedim. Niye böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Çok pişmanım. Semih Çelik gibi bir caniye hiçbir şekilde sempatide bulunmadım." diye konuştu.