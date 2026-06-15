İkbal Uzuner’in kabrindeki ahlaksızlığa yargı tokadı: O rezil 3 utanmazın cezası belli oldu
Fatih surlarında vahşice katledilen 19 yaşındaki İkbal Uzuner’in kabri başında rezil görüntüler çekip sosyal medyada paylaşan siber bataklığın rezil 3 utanmazın cezası belli oldu. İstanbul Çocuk Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, merhumenin aziz hatırasına hakaret eden ve katil Semih Çelik'i öven 15 yaşındaki 3 suça sürüklenen çocuk, 2'şer yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada feryat eden acılı baba Hasan Uzuner, "Bunu yaparken düşüneceklerdi, hakkımı helal etmiyorum" diyerek hainliğe tepki gösterdi.