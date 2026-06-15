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İkbal Uzuner’in kabrindeki ahlaksızlığa yargı tokadı: O rezil 3 utanmazın cezası belli oldu
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İkbal Uzuner’in kabrindeki ahlaksızlığa yargı tokadı: O rezil 3 utanmazın cezası belli oldu

Fatih surlarında vahşice katledilen 19 yaşındaki İkbal Uzuner’in kabri başında rezil görüntüler çekip sosyal medyada paylaşan siber bataklığın rezil 3 utanmazın cezası belli oldu. İstanbul Çocuk Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, merhumenin aziz hatırasına hakaret eden ve katil Semih Çelik'i öven 15 yaşındaki 3 suça sürüklenen çocuk, 2'şer yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada feryat eden acılı baba Hasan Uzuner, "Bunu yaparken düşüneceklerdi, hakkımı helal etmiyorum" diyerek hainliğe tepki gösterdi.

#1
Foto - İkbal Uzuner’in kabrindeki ahlaksızlığa yargı tokadı: O rezil 3 utanmazın cezası belli oldu

19 yaşındaki İkbal Uzuner, İstanbul Fatih'teki surlarda Semih Çelik tarafından canice hayattan koparıldı. Korkunç cinayet Türkiye'ye sarsarken, geçtiğimiz günlerde İkbal'in mezarı başında yaşanan olay yürek sızlattı. Yaşları 14 ve 15 yaşlarında olan 3 çocuğun İkbal Uzuner'in mezarı başında yaptığı uygunsuz görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. O çocuklar için verilen ceza açıklandı.

#2
Foto - İkbal Uzuner’in kabrindeki ahlaksızlığa yargı tokadı: O rezil 3 utanmazın cezası belli oldu

İstanbul Fatih'te 19 Kasım 2025'de surlarda Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulması olayına ilişkin, 15'er yaşındaki 3 'suça sürüklenen çocuk' hakim karşısına çıktı. İstanbul Çocuk Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada suça sürüklenen çocuklar Ö.D., Ö.E.E. ve Y.A. hazır bulundu. Duruşmaya müşteki baba Hasan Uzuner ve taraf avukatları da katıldı.

#3
Foto - İkbal Uzuner’in kabrindeki ahlaksızlığa yargı tokadı: O rezil 3 utanmazın cezası belli oldu

“YAPARLARKEN DÜŞÜNECEKLERDİ…" Duruşmada söz alan Hasan Uzuner, acılarının zaten büyük olduğunu söyleyerek, "Ben kızımın mezarına her gün gidiyorum. Bu kişileri olay anında mezarın başında görsem ne olacaktı? Hakkımı helal etmiyorum. Biz tedavi olmaya, iyileşmeye çalışırken böyle bir olay karşımıza geliyor.

#4
Foto - İkbal Uzuner’in kabrindeki ahlaksızlığa yargı tokadı: O rezil 3 utanmazın cezası belli oldu

Bu video yayınlandığında eşim gördü ve bana söylemedi. Videoyu çevremde en son ben gördüm. Bu olayı yapanların 14, 15 yaşındaki çocuklar olması bir şey değiştirmiyor, yaparlarken düşüneceklerdi. Biz de insanız, benim de bir hayatım var. Şikayetçiyim." dedi.

#5
Foto - İkbal Uzuner’in kabrindeki ahlaksızlığa yargı tokadı: O rezil 3 utanmazın cezası belli oldu

"LÜTFEN BENİ AFFETSİNLER" Mahkemede savunma yapan suça sürüklenen çocuk Ö.D., çok pişman olduğunu belirterek, "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Amacım kötü bir şey yapmak değildi, bir daha bu arkadaş çevremle kesinlikle görüşmeyeceğim. Mezarlığa kesinlikle zarar vermedim. Herkesten özür diliyorum. Ailesinden de özür diliyorum. Lütfen beni affetsinler." dedi.

#6
Foto - İkbal Uzuner’in kabrindeki ahlaksızlığa yargı tokadı: O rezil 3 utanmazın cezası belli oldu

"SEMİH ÇELİK GİBİ BİR CANİYE HİÇBİR ŞEKİLDE SEMPATİDE BULUNMADIM" Suça sürüklenen çocuk Y.A. ise böyle bir durumun içinde olduğu için çok pişman olduğunu belirterek, "Babasından da özür diliyorum. Surlara gitme gibi bir planımız yoktu. Mezarlığa gitmeyi ben istedim. Niye böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Çok pişmanım. Semih Çelik gibi bir caniye hiçbir şekilde sempatide bulunmadım." diye konuştu.

#7
Foto - İkbal Uzuner’in kabrindeki ahlaksızlığa yargı tokadı: O rezil 3 utanmazın cezası belli oldu

"GİYİNİŞİMİ VE SAÇ STİLİMİ DEĞİŞTİRECEĞİM" Savunma ve ifadelerin ardından duruşmanın bitirileceği belirtilerek son sözleri sorulan suça sürüklenen çocuklar özür dilediklerini yinelediler. Ö.D. son sözünde, "Vatanım ve milletimden çok özür dilerim. Ailesinden de özür dilerim. Giyinişimi ve saç stilimi değiştireceğim. Bana bir şans verin, özür dilerim." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - İkbal Uzuner’in kabrindeki ahlaksızlığa yargı tokadı: O rezil 3 utanmazın cezası belli oldu

2 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE TAHLİYE KARARI İlk duruşmada kararını açıklayan mahkeme, suça sürüklenen çocuklar Ö.D., Ö.E.E. ve Y.A.'yı 'kişinin hatırasına alenen hakaret' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından toplamda 2'şer yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Suça sürüklenen çocukların 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmeden mahkeme, tutuklulukta geçirdikleri süreyi de dikkate alarak ayrı ayrı tahliyesine karar verdi.

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