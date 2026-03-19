Skandal büyüyor: Anfield 'giyotin' Road! Modern futbolun beşiğinde orta çağ vahşeti
Dünyanın en güvenli stadı diye pazarlanan Anfield Road’da tam bir orta çağ vahşeti yaşandı! Galatasaray’ın yıldızı Noa Lang, saha kenarında açık unutulan kesici bir metal kapak nedeniyle parmağını kesti. Liverpoollu yetkililerinin skandal sonrası kanıtları gizleme çabası kameralara yakalandı. Frimpong’un ‘Parmağının yarısı kopmuştu’ sözleriyle sarsılan futbol dünyası, İngilizlerin bu korkunç ihmalini ve UEFA’ya taşınan o ‘tuzak’ görüntülerini konuşuyor.