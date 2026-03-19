  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Spor
6
Yeniakit Publisher
Skandal büyüyor: Anfield 'giyotin' Road! Modern futbolun beşiğinde orta çağ vahşeti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en güvenli stadı diye pazarlanan Anfield Road’da tam bir orta çağ vahşeti yaşandı! Galatasaray’ın yıldızı Noa Lang, saha kenarında açık unutulan kesici bir metal kapak nedeniyle parmağını kesti. Liverpoollu yetkililerinin skandal sonrası kanıtları gizleme çabası kameralara yakalandı. Frimpong’un ‘Parmağının yarısı kopmuştu’ sözleriyle sarsılan futbol dünyası, İngilizlerin bu korkunç ihmalini ve UEFA’ya taşınan o ‘tuzak’ görüntülerini konuşuyor.

#1
Dünyanın en güvenli stadı diye pazarlanan Anfield Road'da tam bir orta çağ vahşeti yaşandı! Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang, saha kenarında açık unutulan kesici bir metal kapak nedeniyle parmağını kesti. Liverpoollu yetkililerinin skandal sonrası kanıtları gizleme çabası kameralara yakalandı. Frimpong'un 'Parmağının yarısı kopmuştu' sözleriyle sarsılan futbol dünyası, İngilizlerin bu korkunç ihmalini ve UEFA'ya taşınan o 'tuzak' görüntülerini konuşuyor.

#2
Anfield Road'da, saha kenarında bulunan ve üstü açık unutulan metal bir kapak, Noa Lang’ın kabusu oldu. Hollandalı futbolcu keskin ve açık vaziyetteki parçaya çarptı. Parmağında derin kesik oluştu.

#3
Jeremie Frimpong olay anındaki dehşeti, "Yanına gittiğimde parmağının yarısının koptuğunu söylediler, canı çok yanıyordu" sözleriyle anlattı.

#4
Skandalın en çarpıcı kısmı ise sakatlığın hemen ardından yaşandı. Galatasaraylı yetkililer tarafından tespit edilen görüntülerde, Liverpool görevlilerinin Lang’ın parmağını kesen o keskin parçayı, olaydan hemen sonra panik içinde kapattığı görüldü. Maç öncesi açık bırakılan ve bir oyuncunun kariyerini tehdit eden bu "tuzak" ancak bir felaket yaşandıktan sonra gizlenmeye çalışıldı.

#5
Galatasaray, sağ baş parmağında ciddi kesik oluşan ve operasyona alınan Noa Lang için tüm imkanlarını seferber etti. Yönetici Abdullah Kavukcu ve kulüp doktoru Yener İnce hastaneye kamp kurdu. Sarı-kırmızılılar oyuncunun ailesini de özel olarak İngiltere’ye götürme kararı aldı. Liverpool'un Hollandalı hocası Arne Slot ve Hollandalı yıldız Virgil van Dijk, yaşanan talihsizlikten duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23