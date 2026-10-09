Bakan Tekin'den 'birlik ve beraberlik' vurgusu!

Birliğin herkesin aynı olması değil, herkesin kendi kimliğiyle, kendi inancıyla, kendi kültürüyle var olabildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin birbirine saygı duyduğu ortak bir yaşam iradesi olduğunu anlatan Salmanoğlu, "Şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu mukaddes vatanımızda, şanlı al bayrağımızın altında birlikte yaşamaktır. Erzurum'un gelecek nesillere bırakmamız gereken en büyük miraslarından biri de budur. Çocuklarımıza farklılıklardan korkmayı değil, farklılıklarla birlikte yaşamayı öğretmeliyiz. Biz Erzurum'un bu kadim kardeşlik mirasını koruyacak, yaşatacak ve gelecek nesillere gururla bırakacağız. Dadaşlık yalnızca bir isim, bir kıyafet veya bir halk oyunu değildir. Dadaşlık; sözünün eri olmak, haksızın karşısında durmak, mazlumun yanında olmak, büyüğüne saygı, küçüğüne sevgi göstermek ve gerektiğinde memleketi için fedakarlık yapmaktır. Vatan ve bayrak uğruna bütün varını ve canını feda etmektir. Dadaşlık; cesaretle birlikte merhameti, gururla birlikte tevazuyu, dik duruşla birlikte kardeşliği taşımaktır. Bizler bu değerleri yaşattığımız sürece Erzurum'un bu ruhu da yaşamaya devam edecektir" dedi.