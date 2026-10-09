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Bakan Tekin'den 'birlik ve beraberlik' vurgusu!

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Bakan Tekin'den 'birlik ve beraberlik' vurgusu!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri açılış töreninde yaptığı konuşmada, Erzurum kültürünün Türkiye'de barış, insan hakları ve birlikte yaşama iradesini pekiştirmedeki önemine dikkat çekti.

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Foto - Bakan Tekin'den 'birlik ve beraberlik' vurgusu!

Kimseyi ötekileştirmeden temel hak ve hürriyetlere saygı duyarak bir Türkiye inşa edeceklerini belirten Bakan Tekin, Erzurum insanının sahip olduğu kadim değerlerin tüm dünyaya örnek olacağını ifade etti.

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Foto - Bakan Tekin'den 'birlik ve beraberlik' vurgusu!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir programı kapsamında Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu tarafından Çiğli’de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'nin açılış törenine katıldı. Bakan Tekin’i burada Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu ve siyasi partilerin temsilcileri karşıladı. Bakan Tekin, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte alanda bulunan Erzurum’daki ilçe belediyelerine ait stantları ziyaret etti.

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Foto - Bakan Tekin'den 'birlik ve beraberlik' vurgusu!

Bakan Tekin yaptığı açılış konuşmasında, "Rahmetli Raci Alkır, Erzurum için ‘kilid-i mülk-i İslam’ ifadesini kullanıyor. Bu coğrafyadaki birliğin, beraberliğin ve buranın İslam mülkü olmasının kilit noktasının Erzurum olduğunu söylüyor. Hayatım boyunca Erzurumlu olduğum, Erzurum kültürünü ve Erzurum insanının ruhunu taşıdığım için gurur duydum" ifadelerini kullandı.

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Foto - Bakan Tekin'den 'birlik ve beraberlik' vurgusu!

"Türkiye Büyük Millet Meclisi geçtiğimiz temmuz ayında tıpkı Erzurum'un binlerce yıldır sahip olduğu bu geleneği bozan, bu geleneğin içerisine fitne fesat tohumları atan yapıları içimizden söküp atacak bir süreç başlattı" diyen Bakan Tekin, "Bizim burada göstereceğimiz birlik, Erzurum'un kültürüne yönelik atacağımız bu adımlar ve tanıtacağımız bu kültür; Türkiye'de barışın, insan haklarının, hukuk devletinin ve birlikte yaşama kültürünün hakim olduğu bir ülkeyi inşa etmek açısından çok önemlidir. Kimseyi ötekileştirmeden, herkesin temel hak ve hürriyetlerine saygı duyarak barış içerisinde yaşayacağımız bir Türkiye'yi inşa edeceğimize ve Erzurum insanının bu özelliklerinin bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya örnek olacağına inanıyorum" diye konuştu.

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Foto - Bakan Tekin'den 'birlik ve beraberlik' vurgusu!

İlerleyen süreçte Erzurum insanından ve Erzurum kültüründen beklentilerinin son derece yüksek olduğunu ifade eden Bakan Tekin, "Ben bir akademisyen ve AK Parti içerisinde siyaset yapan bir kardeşiniz olarak, 2003'ten itibaren attığımız her adımda tedrici bir biçimde bu kardeşlik hukukunu inşa edecek işler yapmaya çaba sarf ettim. Bugün siyasi parti ayrımı gözetmeksizin bu çabalarımızın karşılığını hep beraber alabileceğimiz; toplumsal barışın, milli birliğin ve biraz önce Zakir Başkan'ın söylediği Erzurum Kongresi'ndeki ifadelerin tam anlamıyla karşılık bulacağı bir dönemi yaşıyoruz. İnşallah bu ve benzeri etkinliklerle Erzurumluların, ülkemizin, siyasetçilerimizin ve sivil toplum örgütlerinin çabasıyla bu hedefleri hayata geçireceğiz" dedi.

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Foto - Bakan Tekin'den 'birlik ve beraberlik' vurgusu!

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu ise, "Bugün burada yalnızca bir şehri tanıtmak için değil; bir tarihin sesini, bir medeniyetin mirasını, bir milletin hafızasını ve güçlü bir kardeşlik ruhunu yaşatmak için bir aradayız. Çünkü Erzurum haritada bir şehirden ibaret değildir. Erzurum tarihtir, kültürdür, vakıftır, cesarettir. Erzurum bizim ortak hafızamız ve ortak değerlerimizdir. Tarihin ve medeniyetin şehri Erzurum, binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en önemli tarih ve kültür merkezlerinden biridir. Çifte Minareli Medrese'den Yakutiye Medresesi'ne, Üç Kümbetler'den Erzurum Kalesi'ne kadar her eser, geçmişten gelen büyük bir medeniyetin mirasını anlatmaktadır" şeklinde konuştu.

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Foto - Bakan Tekin'den 'birlik ve beraberlik' vurgusu!

"Asıl zenginliğimiz insanımızdır; misafirperverliğimiz, dayanışmamız, vefamız ve kardeşliğimizdir. Erzurum denildiğinde akla yalnızca tarihi eserler değil, milletimizin kaderini değiştiren büyük bir mücadele de gelir. 23 Temmuz 1919'da başlayan Erzurum Kongresi, milli iradenin ve bağımsızlık kararlılığının en önemli dönüm noktalarından biridir. O gün Erzurum'dan yükselen ses yalnızca bu şehrin değil, bütün Anadolu'nun sesi olmuştur. ‘Vatan bir bütündür, parçalanamaz’ anlayışıyla ortaya konulan irade, milletimizin bağımsızlık yolundaki kararlılığının güçlü bir ifadesidir. Bugün bize düşen görev de o ruhu anlamak ve yaşatmaktır. Birlik içinde olmak, farklılıklarımızı zenginlik kabul etmek ve ortak geleceğimiz için omuz omuza yürümektir."

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Foto - Bakan Tekin'den 'birlik ve beraberlik' vurgusu!

Birliğin herkesin aynı olması değil, herkesin kendi kimliğiyle, kendi inancıyla, kendi kültürüyle var olabildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin birbirine saygı duyduğu ortak bir yaşam iradesi olduğunu anlatan Salmanoğlu, "Şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu mukaddes vatanımızda, şanlı al bayrağımızın altında birlikte yaşamaktır. Erzurum'un gelecek nesillere bırakmamız gereken en büyük miraslarından biri de budur. Çocuklarımıza farklılıklardan korkmayı değil, farklılıklarla birlikte yaşamayı öğretmeliyiz. Biz Erzurum'un bu kadim kardeşlik mirasını koruyacak, yaşatacak ve gelecek nesillere gururla bırakacağız. Dadaşlık yalnızca bir isim, bir kıyafet veya bir halk oyunu değildir. Dadaşlık; sözünün eri olmak, haksızın karşısında durmak, mazlumun yanında olmak, büyüğüne saygı, küçüğüne sevgi göstermek ve gerektiğinde memleketi için fedakarlık yapmaktır. Vatan ve bayrak uğruna bütün varını ve canını feda etmektir. Dadaşlık; cesaretle birlikte merhameti, gururla birlikte tevazuyu, dik duruşla birlikte kardeşliği taşımaktır. Bizler bu değerleri yaşattığımız sürece Erzurum'un bu ruhu da yaşamaya devam edecektir" dedi.

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