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Alev alev yanan araca kola sıktılar, sahtekâr sürücü kasko peşine düştü! Utanmazlığın bu kadarına pes! Rize'de '6. GastroRize Günleri' coşkusu En pahalı boşanma davası tarihe geçti: 76 milyar dolar nafaka ödedi! Bakan Tekin'den 'birlik ve beraberlik' vurgusu! Borsa İstanbul kazandırdı Dünyanın en pahalısının hasadı başladı: Kilosu tam tamına 800 bin lira! Yunanistan’dan Doğu Akdeniz’de tehlikeli hamle! Türkiye’yi bilgilendirecek ama izin istemeyecek Sokaklar savaş alanına döndü: Avrupa ülkesinde isyan giderek büyüyor! Mucizevi iyileşme cep telefonuna yansıdı! Zabıtayı gören dilencinin 'bel ağrısı' bir anda geçti!
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Alev alev yanan araca kola sıktılar, sahtekâr sürücü kasko peşine düştü! Utanmazlığın bu kadarına pes!

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Alev alev yanan araca kola sıktılar, sahtekâr sürücü kasko peşine düştü! Utanmazlığın bu kadarına pes!

İstanbul Kağıthane'de seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, çevredeki vatandaşlara ve esnafa korku dolu anlar yaşattı.

#1
Foto - Alev alev yanan araca kola sıktılar, sahtekâr sürücü kasko peşine düştü! Utanmazlığın bu kadarına pes!

Yangını fark eden duyarlı esnaf ve vatandaşlar ellerine geçen yangın tüpleri, su kovaları ve hatta asitli kola şişeleriyle alevleri söndürmek için adeta seferber oldu.

#2
Foto - Alev alev yanan araca kola sıktılar, sahtekâr sürücü kasko peşine düştü! Utanmazlığın bu kadarına pes!

Millet canla başla söndürmeye çalıştı, o dolandırıcılık peşine düştü!

#3
Foto - Alev alev yanan araca kola sıktılar, sahtekâr sürücü kasko peşine düştü! Utanmazlığın bu kadarına pes!

Çevredeki helal süt emmiş vatandaşlar alev alev yanan aracı kola ve suyla söndürmek için canını dişine takarken, aracın pişkin sahibi ise ahlaksızlığın tavan yaptığı bir sahtekarlığa soyundu.

#4
Foto - Alev alev yanan araca kola sıktılar, sahtekâr sürücü kasko peşine düştü! Utanmazlığın bu kadarına pes!

Alevlerin ortasında telefona sarılıp sigortacısını arayan şahıs, "Abla araca acil kasko masko yaptırabilir miyiz?" diyerek kul hakkını hiçe sayan kurnazlığıyla pes dedirtti.

#5
Foto - Alev alev yanan araca kola sıktılar, sahtekâr sürücü kasko peşine düştü! Utanmazlığın bu kadarına pes!

Kağıthane, araçyangını, sondakika

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