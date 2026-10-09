Rize'de '6. GastroRize Günleri' coşkusu

Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri “İklim İçin Horon” oldu. Gençlerin öncülüğünde gerçekleştirilen horonda katılımcılar, Rize’nin simgelerinden çay ve çay bardağı etrafında bir “Sıfır Atık ve İklim Halkası” oluşturdu. Horon, bu kez yalnızca bir halk oyunu değil; toprağı, suyu, gıdayı ve geleceği korumaya yönelik ortak bir çağrıya dönüştü. Bu mesaj, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi’nin atıkları azaltma, kaynakları verimli kullanma ve sürdürülebilir üretim-tüketim anlayışıyla ortak bir zeminde buluştu.