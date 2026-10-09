Selçuk Bayraktar müthiş haberi duyurdu

Selçuk Bayraktar, dünyada var olan teknolojilerde çok büyük tekelleşmeler olduğunu vurgulayarak, izlenmesi gereken stratejinin bugünün yarışına değil, henüz başlamamış yarışlara odaklanmak olduğunu belirtti. Bu stratejinin önemine değinen Bayraktar, teknolojinin tüm alanlarında var olma çabası ve gayretinde olmanın yanı sıra kendi ölçek ve medeniyet havzasında stratejilerin de geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bayraktar, dünyadaki en büyük dönüşüm rüzgarını yaşatan unsurun hızla gelişen yüksek teknoloji olduğuna dikkati çekerek, sosyal medyanın aslında muazzam bir teknoloji olduğunu, bugün dünyanın bir ucundaki insanla hem görüntülü hem mesajlı iletişim kurabilme imkanı sağladığını anlattı. İnsanlığın bir örümcek ağına tutulmuş, bütün sinir hücreleriyle bir örümcek ağının içine çekilmiş durumda olduğunu belirten Bayraktar, küresel dev tekellerin elinde attığı adımdan aldığı nefese, kanında dolaşan nabza kadar her şeyinin veriye dönüştürüldüğünün, ne düşüneceğinin, ne konuşacağının ve ne yapacağının planlanmış olduğunun altını çizdi. Bayraktar, artık düşünmeye de gerek olmadığını, yapay zekanın herkesin yerine düşündüğünü dile getirerek, küresel düzenin "müptela et, bağımlı kıl, alternatifsiz bırak" stratejisi uyguladığını vurguladı.