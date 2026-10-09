Selçuk Bayraktar müthiş haberi duyurdu

Bütün bunların ardında insanlık için başka bir yol daha olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti: "İnsanın yaratılmışların en şereflisi olduğunu kabul etmek... Bu teknolojik devinimle, yakın zamanda başlayıp asla bitmeyen savaşlardan da bunu görebiliyoruz. Bu hızla, bu hırsla devam edecek olursak ancak hepimizi, insanlığı, evlatlarımızı, nesillerimizi korkunç bir yok oluş bekliyor. Dolayısıyla insanlığın şapkasını önüne alıp düşünmesi gerekiyor. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da oldu. Bir defa daha bu oyunu oynayacak olursak, dünyadaki egemen güçler, müessese nizam şunu söyledi: Aynı şekilde oynayacak olursak elimizde o kadar silah birikti ki, o kadar fazla teknolojik imkan var ki zaten insanlık diye bir şey kalmayacak. İşte dünyada yaşayabilen biyolojik canlılarla dünya yaşam dengesine devam edecek. Şimdi artık onu koruyacak bütün nizam, kurallar, müesseseler, düzen aslında kurallar; hepsi tek tek çiğnendi ve altüst oldu. Bizler için teknoloji geliştiren TEKNOFEST kuşağı için veya bu odadaki aydınlar ve elitler için uzay ekosisteminin parçası olan çok önemli bir vazife ortaya çıkıyor. Çünkü artık bu oyun böyle devam edecek olursa bebeklerin dahi öldürülmesinin rasyonalize edilebildiği bir dünyada zaten masum kimse olamayacağı gibi böyle bir dünyanın devam etmesi de mümkün değil. TEKNOFEST kuşağıyla birlikte yürüdüğümüz bu yolda daha adil, daha güzel, daha iyi, insanlığın iyiliğine bir dünyanın inşasını hedefliyoruz."