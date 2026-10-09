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Sokaklar savaş alanına döndü: Avrupa ülkesinde isyan giderek büyüyor! Mucizevi iyileşme cep telefonuna yansıdı! Zabıtayı gören dilencinin 'bel ağrısı' bir anda geçti! Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak 2027 zammında! Maaş hesapları sil baştan değişti! ‘İşçiye, memura, emekliye…’ Erbakan'dan maaşlara yüzde 100 zam vaadi Obezite sandığınızdan çok daha tehlikeli: Artık bu uyarıya dikkat edin yoksa?!? 'Galatasaray'ın şampiyonluklarının sebebi ne?' sorusuna Kerem Demirbay'dan olay cevap gelmişti! Galatasaray medyası lince başladı... Bilim dünyasını karıştıran fotoğraf! Mars'taki yazılar ne anlama geliyor? Artık vakti geldi: Galatasaray'dan flaş Barış Alper Yılmaz kararı! Form düşüklüğü sonrası... 2016'da kuruldu, 10 yıl dayanabildi : Murat Cemcir'in şirketi iflas etti Bu kararı aldılar: Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan!
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‘İşçiye, memura, emekliye…’ Erbakan'dan maaşlara yüzde 100 zam vaadi

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AA Giriş Tarihi:

‘İşçiye, memura, emekliye…’ Erbakan'dan maaşlara yüzde 100 zam vaadi

Sırtında yumurta kefesi bulunmayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan maaşlara yüzde 100 zam vaadinde bulundu.

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Foto - ‘İşçiye, memura, emekliye…’ Erbakan'dan maaşlara yüzde 100 zam vaadi

Fatih Erbakan Sincan'da ziyaretlerde bulundu, Lale Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Partisinin 8 yıl içinde büyük mesafe aldığını belirten Erbakan, 720 bin olan üye sayısını kısa zamanda 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

#2
Foto - ‘İşçiye, memura, emekliye…’ Erbakan'dan maaşlara yüzde 100 zam vaadi

Erbakan, açlık sınırının 37 bin lira civarında olmasına karşın asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak uygulanmasına tepki göstererek, asgari ücretlinin zor durumda olduğunu dile getirdi. Ekonomik koşulları eleştiren Erbakan, "Adil bir ekonomik düzeni hayata geçirmemiz lazım. Paylaşımda adaleti sağlamamız lazım. Önce imtiyazlılar anlayışı yerine önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışını hayata geçirmemiz lazım. Bunun olabilmesinin yolu da milli görüşün iktidarına, Yeniden Refah'ın iktidarına bağlıdır." diye konuştu.

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Foto - ‘İşçiye, memura, emekliye…’ Erbakan'dan maaşlara yüzde 100 zam vaadi

"İşçiye, memura, emekliye gelir gelmez yüzde 100 maaş zammı yaparak işe başlayacağız." diyen Erbakan, çiftçiye ürettiği ürünler için en yüksek taban fiyatlarını vereceklerini, küçük esnafa ve çiftçiye faizsiz krediler ve hibe destekleri sağlayacaklarını bildirdi.

#4
Foto - ‘İşçiye, memura, emekliye…’ Erbakan'dan maaşlara yüzde 100 zam vaadi

Erbakan, şunları kaydetti: "İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye, küçük esnafa rahat nefes aldıracağız. Adil ekonomik düzeni hayata geçireceğiz. Paylaşımda adaleti hayata geçireceğiz. Bu milletin yüzünü yine milli görüşle, yine Refah ile güldüreceğiz inşallah. Dolayısıyla bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntılar çaresiz, çözümsüz problemler değildir." Fatih Erbakan, konuşmasının ardından partisinin Sincan İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

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Yorumlar

Molla kasım

Dürüst insan muhafazakar taban seni geleceğin lideri görüyor yolun açık olsun

Murat

Yapa bu kazik ve yalandir her secimde ayni tiyatro
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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