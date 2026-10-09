‘İşçiye, memura, emekliye…’ Erbakan'dan maaşlara yüzde 100 zam vaadi

Erbakan, açlık sınırının 37 bin lira civarında olmasına karşın asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak uygulanmasına tepki göstererek, asgari ücretlinin zor durumda olduğunu dile getirdi. Ekonomik koşulları eleştiren Erbakan, "Adil bir ekonomik düzeni hayata geçirmemiz lazım. Paylaşımda adaleti sağlamamız lazım. Önce imtiyazlılar anlayışı yerine önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışını hayata geçirmemiz lazım. Bunun olabilmesinin yolu da milli görüşün iktidarına, Yeniden Refah'ın iktidarına bağlıdır." diye konuştu.