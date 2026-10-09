‘İşçiye, memura, emekliye…’ Erbakan'dan maaşlara yüzde 100 zam vaadi
Sırtında yumurta kefesi bulunmayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan maaşlara yüzde 100 zam vaadinde bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sırtında yumurta kefesi bulunmayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan maaşlara yüzde 100 zam vaadinde bulundu.
Fatih Erbakan Sincan'da ziyaretlerde bulundu, Lale Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Partisinin 8 yıl içinde büyük mesafe aldığını belirten Erbakan, 720 bin olan üye sayısını kısa zamanda 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Erbakan, açlık sınırının 37 bin lira civarında olmasına karşın asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak uygulanmasına tepki göstererek, asgari ücretlinin zor durumda olduğunu dile getirdi. Ekonomik koşulları eleştiren Erbakan, "Adil bir ekonomik düzeni hayata geçirmemiz lazım. Paylaşımda adaleti sağlamamız lazım. Önce imtiyazlılar anlayışı yerine önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışını hayata geçirmemiz lazım. Bunun olabilmesinin yolu da milli görüşün iktidarına, Yeniden Refah'ın iktidarına bağlıdır." diye konuştu.
"İşçiye, memura, emekliye gelir gelmez yüzde 100 maaş zammı yaparak işe başlayacağız." diyen Erbakan, çiftçiye ürettiği ürünler için en yüksek taban fiyatlarını vereceklerini, küçük esnafa ve çiftçiye faizsiz krediler ve hibe destekleri sağlayacaklarını bildirdi.
Erbakan, şunları kaydetti: "İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye, küçük esnafa rahat nefes aldıracağız. Adil ekonomik düzeni hayata geçireceğiz. Paylaşımda adaleti hayata geçireceğiz. Bu milletin yüzünü yine milli görüşle, yine Refah ile güldüreceğiz inşallah. Dolayısıyla bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntılar çaresiz, çözümsüz problemler değildir." Fatih Erbakan, konuşmasının ardından partisinin Sincan İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23