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Yaşam
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Sivas'ta gece yarısı korkutan patlama!

2022-04-04 01:22:34
Sivas'ta gece yarısı korkutan patlama!

Sivas’ta bir ikamette meydana gelen patlamada patlamada 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta Fatih Mahallesi 3. Sokakta gece yarısı meydana geldi. Bir ikamette meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta Fatih Mahallesi 3. Sokakta gece yarısı meydana geldi. Bir ikamette meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

#2
Foto - Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisi ile ikamette maddi hasar oluştu. Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu tahmin ediliyor.

Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisi ile ikamette maddi hasar oluştu. Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu tahmin ediliyor.

#3
Foto - . Yaralıların birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

. Yaralıların birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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