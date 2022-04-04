2022-04-04 01:22:34 Sivas'ta gece yarısı korkutan patlama!
Sivas’ta bir ikamette meydana gelen patlamada patlamada 4 kişi yaralandı.
Sivas’ta bir ikamette meydana gelen patlamada patlamada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta Fatih Mahallesi 3. Sokakta gece yarısı meydana geldi. Bir ikamette meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisi ile ikamette maddi hasar oluştu. Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu tahmin ediliyor.
. Yaralıların birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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