Sivas’ta belirlenen alanın dışında miting yaptı! İmamoğlu hakkında suç duyurusu

7 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu Mevlana caddesinde Sivaslılarla buluşmuştu. Sivas Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlenen alanın dışında halka seslendiği gerekçesiyle AK Parti adına İlçe Seçim Kurulu Üyesi Av. Bünyamin Er tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun ardından açıklama yapan Er, Sivas'ta miting yapılabilecek alanın Sivas Hükümet Meydanı olarak belirlendiğini ifade ederek, “298 sayılı seçim kanununun 50 maddesi Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları istikametinde ve mevzuat günlerine göre 4 Mayıs 2023 ve 13 Mayıs 2023 tarihleri arasında açık yerlerde propaganda serbestliğine ilişkin denetim ve gözetimin etkisi ilçe seçim kurullarına aittir. Bu tarihten önce valiliğe Sivas Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından 22.04.2023 tarihinde bir karar aldık. Bu karar gereğince Sivas'ta miting yapılabilecek bir alan olarak Sivas Hükümet Meydanı belirlemiştir. Bu kararın istikametinde seçime katılan tüm siyasi partilere ve bağımsız adaylara bu karar bildirildi” dedi.