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300 yıllık gelenek: Altın teller ilmek ilmek bileziğe dönüşüyor Çörek otu yağı kullanırken bu hatayı yapmayın! Bağışıklık sisteminden cilt sağlığına... Suudi general, fitnecilere ağzının payını verdi: Alman DW’nin tuzak Türkiye sorusuna tokat gibi cevap Kredi kullanacaklar dikkat! Bankalar kasım ayı kampanyalarını açıkladı: 150 bin TL’ye kadar faizsiz nakit desteği Kombos'tan tarihi itiraf: Türkiye'nin bu uçakları alması endişe verici, bunu sıradan bir durum olarak kabul edemeyiz Sadece bir tane bile varsa 1 saniye beklemeyin... Mutfağınızda 'Ölümcül sinyal': Hayatını cehenneme çevirir Bakan Tekin, COP31 kapsamındaki oturumda konuştu: Tabiat mirasını sahiplenecek nesiller yetiştiriyoruz Çankırı'dan kötü haber: Baba ile kızının feci sonu!
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Suudi general, fitnecilere ağzının payını verdi: Alman DW’nin tuzak Türkiye sorusuna tokat gibi cevap

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Suudi general, fitnecilere ağzının payını verdi: Alman DW’nin tuzak Türkiye sorusuna tokat gibi cevap

Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle'nin programına katılan emekli Suudi Tümgeneral Dr. Muhammed el-Kubeyban, Türkiye'nin güvenilirliğini sorgulayan sorulara net cevaplar verdi. Alman kanalının fitne tuzağına düşmeyen Suudi general, savunma sanayisi işbirliğinde neden Türkiye’yi tercih ettiklerini şu sözlerle açıkladı: "Suudi yönetiminin birlikte çalışmak üzere güvenilir ve kendisine şantaj yapmayacak bir ortak olarak belirlediği ülke hangisi? Türkiye."

#1
Foto - Suudi general, fitnecilere ağzının payını verdi: Alman DW’nin tuzak Türkiye sorusuna tokat gibi cevap

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında savunma sanayisi alanında atılan ortak adımlar, uluslararası basında geniş yankı buluyor. Almanya'nın kamu yayıncısı Deutsche Welle (DW) televizyonuna konuk olan Emekli Suudi Tümgeneral Dr. Muhammed el-Kubeyban, Türkiye'yi suçlayan, töhmet altında almaya yönelik sorulara net cevaplar verdi.

#2
Foto - Suudi general, fitnecilere ağzının payını verdi: Alman DW’nin tuzak Türkiye sorusuna tokat gibi cevap

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma amacıyla hazırlanan Mekke Savunma İttifakı'nın 7 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanmasının ardından bölgedeki hareketlilik hızlandı.

#3
Foto - Suudi general, fitnecilere ağzının payını verdi: Alman DW’nin tuzak Türkiye sorusuna tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında savunma sanayisi işbirliğini geliştirmek amacıyla son üç yılda 75'i aşkın toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Türkiye'nin savunma sanayisinde özellikle son 20 yılda muazzam bir tecrübe kazandığını hatırlatan Görgün, bu birikimi dost ve müttefik ülkelerle paylaşmak üzere farklı seviyelerde görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

#4
Foto - Suudi general, fitnecilere ağzının payını verdi: Alman DW’nin tuzak Türkiye sorusuna tokat gibi cevap

Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri kapsamında İstanbul'da düzenlenen etkinlikte konuşan ROKETSAN Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı Murat İkinci, iki ülke arasında ortak üretim ve teknoloji transferi konularında ciddi hedefler konulduğunu dile getirdi.

#5
Foto - Suudi general, fitnecilere ağzının payını verdi: Alman DW’nin tuzak Türkiye sorusuna tokat gibi cevap

ROKETSAN'ın Suudi Arabistanlı savunma sanayii kuruluşları NCMS ve SAMI ile çok güzel işbirlikleri başlattığını ifade eden İkinci, şunları kaydetti: "Uzun süredir de bu alanda işbirliklerimizi geliştirmeye çalışıyoruz ama sadece burada kendi aramızdaki işbirliği değil, bu alanda aslında KOBİ'lere yayılan, tedarik zincirine yayılan bir işbirliğini hedeflemekteyiz."

#6
Foto - Suudi general, fitnecilere ağzının payını verdi: Alman DW’nin tuzak Türkiye sorusuna tokat gibi cevap

Alman televizyon kanalındaki programa katılan Suudi General Dr. Muhammed el-Kubeyban ise sunucunun provokatif sorularına geçit vermedi. Ülkesinin üretim ve geliştirme faaliyetlerine başladığını, ancak bir ortağa ihtiyaç duyduklarını anlatan el-Kubeyban, "Suudi yönetiminin birlikte çalışmak üzere güvenilir ve kendisine şantaj yapmayacak bir ortak olarak belirlediği ülke hangisi? Türkiye." dedi.

#7
Foto - Suudi general, fitnecilere ağzının payını verdi: Alman DW’nin tuzak Türkiye sorusuna tokat gibi cevap

Kubeyban, sunucunun olası bir Akıncı üretiminde Suudi Arabistan'ın bağımsız karar alıp alamayacağına ve teknolojik sırların Türkiye'nin kontrolünde kalıp kalmayacağına yönelik sorusunu da açıklığa kavuşturdu. İstanbul'da düzenlenen son Savunma Sanayii Fuarı'nda 100'den fazla Türk şirketiyle anlaşmaya varıldığını anımsatan Suudi General, teknoloji transferinin askeri sözleşmelerde temel anahtar olduğunu kaydetti.

#8
Foto - Suudi general, fitnecilere ağzının payını verdi: Alman DW’nin tuzak Türkiye sorusuna tokat gibi cevap

Askeri işbirliğinin stratejik ortaklıklar için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Kubeyban, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi meselenin özüne gelelim. Türkiye bana teknolojisini verecek ve ben de bu teknolojiyi geliştiren, destekleyen taraf olacağım. Hatta belki bir noktadan sonra Türkiye'ye ihtiyaç duymayacağım. Bu, üzerinde durulması gereken temel bir soru."

#9
Foto - Suudi general, fitnecilere ağzının payını verdi: Alman DW’nin tuzak Türkiye sorusuna tokat gibi cevap

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Savunma Bakanlığı döneminde gündeme getirdiği ve bugün Prens Halid'in sürdürdüğü temel hedeflerden birinin bu anlaşmalardan azami fayda sağlamak olduğunu aktaran Kubeyban, en azından 2030 yılına kadar bu alanda ilerleme kaydedileceğini bildirdi.

#10
Foto - Suudi general, fitnecilere ağzının payını verdi: Alman DW’nin tuzak Türkiye sorusuna tokat gibi cevap

Yüzde yüz yerliliğe ulaşmayı arzu ettiklerini ancak askeri teknolojinin tıpkı tıp alanı gibi sürekli deneyim gerektirdiğine dikkati çeken el-Kubeyban, insansız hava araçlarının ne kadar kritik bir noktaya geldiğini anlattı. İHA üretiminin, sistemlerin ve çiplerin günümüz çatışmalarında belirleyici olduğunu hatırlatan Kubeyban, tüm bunların savaşların seyrini ve güç dengelerini değiştirmede büyük rol oynadığını söyledi. Mekke İttifakı kapsamında bu konuların gündeme geleceğinden emin olduğunu dile getiren Suudi yetkili, ittifakın savunma amaçlı kurulduğunu ve Suudi Arabistan'daki şirketlerin teknolojik kapasitelerini artıracağını ifade etti.

#11
Foto - Suudi general, fitnecilere ağzının payını verdi: Alman DW’nin tuzak Türkiye sorusuna tokat gibi cevap

Türk tarafının hem tecrübeye hem de finansal imkanlara sahip olduğunu anımsatan Kubeyban, Suudi Arabistan'ın da güçlü bir irade gösterdiğini belirtti. Askeri anlaşmalarda şirketlerin ortak hareket etmesini ve sorumluluğun iki ülke firmaları tarafından eşit şekilde paylaşılmasını istediklerini dile getiren Kubeyban, aşılması gereken en temel meselenin ise bürokrasi olduğunu vurguladı. Kubeyban, iki ülke arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının hızlandırılması gerektiğinin altını çizerek, gizlilik kısıtlamalarının kaldırılmasının acil bir ihtiyaç olduğunu bildirdi.

#12
Foto - Suudi general, fitnecilere ağzının payını verdi: Alman DW’nin tuzak Türkiye sorusuna tokat gibi cevap

Sunucunun, teknolojik bilgilerin paylaşılmasının bu alanda öncü olan tarafı dezavantajlı konuma getirebileceği ve bölgesel güç dengelerini etkileyebileceği yönündeki değerlendirmesine yanıt veren Kubeyban, Türkiye’nin hâlihazırda söz konusu ittifakın içinde yer aldığını ve benzer güvenlik tehditleriyle karşı karşıya bulunduğunu ifade etti. Suudi Arabistan’da kurulması planlanan fabrikaların teknoloji alanında önemli fırsatlar sunacağını belirten Dr. Kubeyban, ülkedeki araştırma ve geliştirme merkezlerinin yanı sıra Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (KAUST) sunduğu kapsamlı desteğe dikkat çekti. El-Kubeyban, elektronik çip teknolojilerinin geliştirilmesi için üniversiteye 150 milyar doları aşan yatırım yapıldığını aktardı. Türkiye’de iki gün boyunca gerçekleştirilen anlaşmaların yapay zekâ uygulamalarına yönelik iş birliklerini de kapsadığını belirten Kubeyban, bu teknolojilerde ilerleme kaydedilebilmesi için güçlü araştırma merkezleri ve teknik altyapının önem taşıdığını vurguladı. Suudi Arabistan’ın bu alanda gerekli araştırma olanaklarına ve altyapıya sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

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