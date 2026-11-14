Suudi general, fitnecilere ağzının payını verdi: Alman DW’nin tuzak Türkiye sorusuna tokat gibi cevap
Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle'nin programına katılan emekli Suudi Tümgeneral Dr. Muhammed el-Kubeyban, Türkiye'nin güvenilirliğini sorgulayan sorulara net cevaplar verdi. Alman kanalının fitne tuzağına düşmeyen Suudi general, savunma sanayisi işbirliğinde neden Türkiye’yi tercih ettiklerini şu sözlerle açıkladı: "Suudi yönetiminin birlikte çalışmak üzere güvenilir ve kendisine şantaj yapmayacak bir ortak olarak belirlediği ülke hangisi? Türkiye."