Suudi general, fitnecilere ağzının payını verdi: Alman DW’nin tuzak Türkiye sorusuna tokat gibi cevap

Sunucunun, teknolojik bilgilerin paylaşılmasının bu alanda öncü olan tarafı dezavantajlı konuma getirebileceği ve bölgesel güç dengelerini etkileyebileceği yönündeki değerlendirmesine yanıt veren Kubeyban, Türkiye’nin hâlihazırda söz konusu ittifakın içinde yer aldığını ve benzer güvenlik tehditleriyle karşı karşıya bulunduğunu ifade etti. Suudi Arabistan’da kurulması planlanan fabrikaların teknoloji alanında önemli fırsatlar sunacağını belirten Dr. Kubeyban, ülkedeki araştırma ve geliştirme merkezlerinin yanı sıra Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (KAUST) sunduğu kapsamlı desteğe dikkat çekti. El-Kubeyban, elektronik çip teknolojilerinin geliştirilmesi için üniversiteye 150 milyar doları aşan yatırım yapıldığını aktardı. Türkiye’de iki gün boyunca gerçekleştirilen anlaşmaların yapay zekâ uygulamalarına yönelik iş birliklerini de kapsadığını belirten Kubeyban, bu teknolojilerde ilerleme kaydedilebilmesi için güçlü araştırma merkezleri ve teknik altyapının önem taşıdığını vurguladı. Suudi Arabistan’ın bu alanda gerekli araştırma olanaklarına ve altyapıya sahip olduğunu da sözlerine ekledi.