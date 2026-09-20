  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İdam cezası şart: Hamile eşini piknik tüpü ile öldürdü! Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu Kendi elleriyle sömürgecilerini besliyorlar: 4 milyar dolarlık altını ABD'ye taşıyacaklar! Yolcu otobüsü yoldan çıktı: Çok sayıda yaralı var! Sistem sil baştan değişiyor! Milyonlarca emekliyi havaya uçuracak yeni formül açıklandı Sigara kadar tehlikeli! Plastik şişeden su içmek kanser riskini artırıyor! En ölümcül mühimmat F-35’lere entegre ediliyor: 120 kilometreden hedefi “bam” diye vuracaklar Altının yükselişi bu kritik verilere bağlı! Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Sapığın mesleği şaşırttı
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Sistem sil baştan değişiyor! Milyonlarca emekliyi havaya uçuracak yeni formül açıklandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sistem sil baştan değişiyor! Milyonlarca emekliyi havaya uçuracak yeni formül açıklandı

Milyonlarca çalışanın yıllardır şikayetçi olduğu "çalıştıkça emekli maaşı düşüyor" adaletsizliğini ortadan kaldıracak yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki hesaplama modeli netleşmeye başladı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın dikkat çektiği yeni düzenlemeyle birlikte, emeklilik hakkını kazandıktan sonra da ter döken sigortalıların aylıklarında ciddi artışlar sağlayacak adımların atılması hedefleniyor. Aktüeryal dengeyi ve hakkaniyeti önceleyen bu devrim niteliğindeki sistem, emeklilik planı yapan milyonlarca vatandaşın tüm endişelerini ortadan kaldıracak.

1
#1
Foto - Sistem sil baştan değişiyor! Milyonlarca emekliyi havaya uçuracak yeni formül açıklandı

Emeklilik yaşını ve prim şartlarını tamamladıktan sonra çalışmaya devam eden vatandaşların emekli aylığı hesabında yeni bir dönem gündeme geliyor. Daha uzun süre çalışmanın her durumda emekli maaşını artırmaması, emeklilik planlaması yapanların hesaplarını yeniden gözden geçirmesine neden olurken, OVP'de yer alan sosyal güvenlik hedefleriyle birlikte yeni bir model öne çıktı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın değerlendirmelerinde, çalışmaya devam edenlerin emeklilik döneminde daha yüksek aylık elde edebilmesine yönelik hesaplama modelinin ayrıntıları dikkat çekti. Peki çalışmaya devam edenlerin emekli maaşı neden düşüyor? Yeni sistemde aylık hesabı nasıl yapılacak ve daha yüksek emekli maaşının formülü ne olacak? İşte yeni emeklilik modeline ilişkin merak edilenler...

#2
Foto - Sistem sil baştan değişiyor! Milyonlarca emekliyi havaya uçuracak yeni formül açıklandı

Yayımlanan programın satır aralarını değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, kamuoyunda en çok merak edilen konulara odaklandığını ifade etti. Karakaş, "Programdaki emeklilik maddelerini ayrıntılı inceledim. Çalıştıkça maaşı eriyen sistem bitti mi? Yeni OVP, 'çok çalışanı cezalandırma' sorununa el atıyor mu? Çok çalıştıkça maaş artacak mı?" sorularının cevaplarını aradığını belirterek, yeni dönem stratejilerine dikkat çekti.

#3
Foto - Sistem sil baştan değişiyor! Milyonlarca emekliyi havaya uçuracak yeni formül açıklandı

Programda yer alan hedeflerin sistemin mali sürdürülebilirliği açısından kritik olduğuna değinen Karakaş, "Kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir" şeklindeki ifadenin yeni OVP'de yer aldığını hatırlattı ve "Bu hedefin programa göre önümüzdeki sene içinde ifa edilmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Sistem sil baştan değişiyor! Milyonlarca emekliyi havaya uçuracak yeni formül açıklandı

Çalışanların emeklilik hakkını elde etmesine rağmen sistemden çıkış yapmasının hem kuruma hem de vatandaşa getirdiği yüke değinen Karakaş, maaş hesaplama sistemindeki Aylık Bağlama Oranı (ABO) detayına vurgu yaptı. Uygulanan mevcut sisteme dair teknik detaylar veren Karakaş, "SSK emeklilik aylığı genel olarak ortalama aylık kazanç ile aylık bağlama oranı formülü ile hesaplanmaktadır. Bu formülde özellikle ABO diye tabir edilen Aylık Bağlama Oranları büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Emekliliği gelenlerin sistemden çekilmesinin SGK üzerinde çift yönlü bir maliyet oluşturduğunu belirten uzman isim, "Belirtilen durum hem SGK’nın hem de çalışanın zararına sebep olmaktadır. Zira bu durumda SGK her ay alacağı primden mahrum olduğu gibi emeklilik maaşı ödemesi de yapmak zorunda kalmaktadır" sözleriyle istihdamda kalmayı teşvik edecek yeni formüllerin aciliyetine işaret etti.

#5
Foto - Sistem sil baştan değişiyor! Milyonlarca emekliyi havaya uçuracak yeni formül açıklandı

Önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi beklenen düzenlemelerin çalışanları doğrudan motive edeceğini belirten Karakaş, sistemde uzun süre kalmanın maaşlara olumlu yansımasının herkesin ortak beklentisi olduğunu dile getirdi. Bu değişimin istihdam üzerindeki olası sonuçlarını aktaran Karakaş, "Oysaki bu durum tersine çevrilmiş olsa emekliliği gelenler bile çalıştıkça emekli aylıkları artacağından sistemde daha uzun süre kalacaklardır. Özellikle SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının çalıştıkça yüksek emekli maaşı alması yönünde yasal bir düzenleme yapılması milyonlarca çalışanın en büyük beklentisi hâline gelmiştir" dedi.

#6
Foto - Sistem sil baştan değişiyor! Milyonlarca emekliyi havaya uçuracak yeni formül açıklandı

Sistemin güçlendirilmesi adına masada tutulan yeni formüllere de değinen Karakaş, "Önümüzdeki dönemlerde kısmi emeklilik ile normal emeklilik için iki ayrı emeklilik taban maaşı uygulamasına gidilebilir. Ayrıca 25 yıldan sonraki çalışmalarda her bir yıl için ABO’da ilave artışlar öngören yeni bir sistem hayata geçirilebilecektir" açıklamasını yaptı.

#7
Foto - Sistem sil baştan değişiyor! Milyonlarca emekliyi havaya uçuracak yeni formül açıklandı

Yapılacak yeniliklerin genel bir istihdam dengesi sağlayacağına inandığını belirten İsa Karakaş, yeni emeklilik parametreleriyle vatandaşın en büyük kaygılarından birinin silineceğinin altını çizdi. Sistemin tüm tarafları güvence altına alacak bir yapıya kavuşmasını beklediğini ifade eden Karakaş, "Öngörülen tedbirler kapsamında düzenleme yapılması hâlinde aktif/pasif dengesinde iyileşmelere neden olabileceği gibi sigortalıların da 'çalıştıkça emeklilik maaşım azalacak mı?' endişesi ortadan kalkacaktır" sözleriyle yeni modelin olumlu yansımalarını özetledi.

#8
Foto - Sistem sil baştan değişiyor! Milyonlarca emekliyi havaya uçuracak yeni formül açıklandı

Çalışanların yüksek maaş almak hedefiyle sistemde daha fazla kalmasının kayıt dışı istihdamla mücadeleye de büyük katkı sunacağı belirtilirken; SGK'nın prim gelirlerindeki artışın, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini çok daha üst seviyelere taşıyacağı vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beki'nin hak gördüğü, Taşgetiren'in sessiz kaldığı, Özel'in açık destek verdiği eşcinsellerden küstahlık
Gündem

Beki'nin hak gördüğü, Taşgetiren'in sessiz kaldığı, Özel'in açık destek verdiği eşcinsellerden küstahlık

Pislikleriyle vatan topraklarını kirletmeye çalışan eşcinsel sapkınlıklar provokasyona devam ediyor. Akif Beki'nin hak gördüğü, Ahmet Taşget..
Bu kadarına da pes artık: Dayı bari camide yapma!
Gündem

Bu kadarına da pes artık: Dayı bari camide yapma!

Dünkü cuma namazı için camiye giden bir vatandaş, yanında bulunan kişinin telefonundan kumar oynadığını anları görünce şok oldu. O anları ka..
66 yaşındaki kadın Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı! Sebebi dudak uçuklattı
Gündem

66 yaşındaki kadın Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı! Sebebi dudak uçuklattı

Edirne’nin Keşan ilçesinde 86 yaşındaki emekli Mehmet Emin Keskindir’in evinde ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada dikkat çeken..
Bakan Şimşek açıkladı: Mesai saatleri değişiyor! Esnek çalışma modeli geliyor
Ekonomi

Bakan Şimşek açıkladı: Mesai saatleri değişiyor! Esnek çalışma modeli geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnek çalışma modeline ilişkin önemli ifadeler kullandı.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ikinci atama sonuçları açıklandı
Eğitim

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ikinci atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliğiyle ilgili ikinci atama sonuçlarını açıkladı.

Lahey’den çifte standart: Ülkesinin bağımsızlığı için savaşanlar suçlu ilan edildi
Dünya

Lahey’den çifte standart: Ülkesinin bağımsızlığı için savaşanlar suçlu ilan edildi

Lahey’de Kosova Kurtuluş Ordusu’nun eski komutanları Haşim Taçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi ve Jakup Krasniqi’ye verilen hapis cezaları Kos..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23