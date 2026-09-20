Sistem sil baştan değişiyor! Milyonlarca emekliyi havaya uçuracak yeni formül açıklandı

Çalışanların emeklilik hakkını elde etmesine rağmen sistemden çıkış yapmasının hem kuruma hem de vatandaşa getirdiği yüke değinen Karakaş, maaş hesaplama sistemindeki Aylık Bağlama Oranı (ABO) detayına vurgu yaptı. Uygulanan mevcut sisteme dair teknik detaylar veren Karakaş, "SSK emeklilik aylığı genel olarak ortalama aylık kazanç ile aylık bağlama oranı formülü ile hesaplanmaktadır. Bu formülde özellikle ABO diye tabir edilen Aylık Bağlama Oranları büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Emekliliği gelenlerin sistemden çekilmesinin SGK üzerinde çift yönlü bir maliyet oluşturduğunu belirten uzman isim, "Belirtilen durum hem SGK’nın hem de çalışanın zararına sebep olmaktadır. Zira bu durumda SGK her ay alacağı primden mahrum olduğu gibi emeklilik maaşı ödemesi de yapmak zorunda kalmaktadır" sözleriyle istihdamda kalmayı teşvik edecek yeni formüllerin aciliyetine işaret etti.