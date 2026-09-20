Sistem sil baştan değişiyor! Milyonlarca emekliyi havaya uçuracak yeni formül açıklandı
Milyonlarca çalışanın yıllardır şikayetçi olduğu "çalıştıkça emekli maaşı düşüyor" adaletsizliğini ortadan kaldıracak yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki hesaplama modeli netleşmeye başladı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın dikkat çektiği yeni düzenlemeyle birlikte, emeklilik hakkını kazandıktan sonra da ter döken sigortalıların aylıklarında ciddi artışlar sağlayacak adımların atılması hedefleniyor. Aktüeryal dengeyi ve hakkaniyeti önceleyen bu devrim niteliğindeki sistem, emeklilik planı yapan milyonlarca vatandaşın tüm endişelerini ortadan kaldıracak.