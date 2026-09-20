En ölümcül mühimmat F-35’lere entegre ediliyor: 120 kilometreden hedefi “bam” diye vuracaklar
İsrail, envanterindeki F-35I "Adir" savaş uçaklarının vuruş gücünü katlamak üzere Rafael ve Lockheed Martin ortaklığıyla SPICE 1000 hassas güdümlü mühimmat entegrasyonunda sona yaklaştığını duyurdu. Süzülme yeteneği sayesinde hedefleri 120 kilometre gibi güvenli mesafelerden imha edebilen bu sığınak delici kitler, ilk olarak İsrail Hava Kuvvetleri'nin operasyonel filosunda aktif olarak kullanılacak. Filosunu 100 uçağa çıkarmayı hedefleyen İsrail'in bu stratejik hamlesi, Orta Doğu'daki hava harp dengelerini kökten sarsacak nitelikte değerlendiriliyor.