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En ölümcül mühimmat F-35’lere entegre ediliyor: 120 kilometreden hedefi "bam" diye vuracaklar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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En ölümcül mühimmat F-35’lere entegre ediliyor: 120 kilometreden hedefi “bam” diye vuracaklar

İsrail, envanterindeki F-35I "Adir" savaş uçaklarının vuruş gücünü katlamak üzere Rafael ve Lockheed Martin ortaklığıyla SPICE 1000 hassas güdümlü mühimmat entegrasyonunda sona yaklaştığını duyurdu. Süzülme yeteneği sayesinde hedefleri 120 kilometre gibi güvenli mesafelerden imha edebilen bu sığınak delici kitler, ilk olarak İsrail Hava Kuvvetleri'nin operasyonel filosunda aktif olarak kullanılacak. Filosunu 100 uçağa çıkarmayı hedefleyen İsrail'in bu stratejik hamlesi, Orta Doğu'daki hava harp dengelerini kökten sarsacak nitelikte değerlendiriliyor.

#1
Foto - En ölümcül mühimmat F-35’lere entegre ediliyor: 120 kilometreden hedefi "bam" diye vuracaklar

İsrail, SPICE 1000 hassas güdümlü mühimmatını F-35I savaş uçaklarına entegre etmek için Lockheed Martin ile çalışma yürütüyor. İsrailli Rafael Advanced Defense Systems, SPICE 1000 güdümlü mühimmatının kısa süre içinde F-35I “Adir” savaş uçaklarında kullanıma sunulacağını duyurdu. Uçağın üreticisi Lockheed Martin ile Rafael ortaklığında ABD’deki tesislerde yürütülen entegrasyon, geliştirme ve test süreçlerinin birkaç ay içinde tamamlanması planlanıyor.

#2
Foto - En ölümcül mühimmat F-35’lere entegre ediliyor: 120 kilometreden hedefi "bam" diye vuracaklar

Defense News tarafından yapılan habere göre çalışmaların sonuçlanmasının ardından mühimmat, ilk etapta İsrail Hava Kuvvetleri’nin F-35 filosunda operasyonel kullanıma girecek. İlerleyen aşamalarda ise bu kabiliyetin küresel F-35 kullanıcılarına da sunulması hedefleniyor.

#3
Foto - En ölümcül mühimmat F-35’lere entegre ediliyor: 120 kilometreden hedefi "bam" diye vuracaklar

SPICE ailesinin bir üyesi olan (SPICE 250 ve 2000’in yanında) SPICE 1000 kiti, 1.000 lb sınıfındaki (yaklaşık 450 kg) genel maksat ve sığınak delici bombaları hassas güdümlü mühimmatlara dönüştürüyor. Gövdesinde yer alan kanatçıklar sayesinde süzülme yeteneği kazanan sistem, hedefleri 120 km (75 mil) gibi güvenli bir mesafeden vurma imkânı tanıyor.

#4
Foto - En ölümcül mühimmat F-35’lere entegre ediliyor: 120 kilometreden hedefi "bam" diye vuracaklar

Halihazırda İsrail Hava Kuvvetleri envanterindeki F-15 ve F-16’ların ana mühimmatlarından biri olan SPICE 1000, son dönemdeki İran operasyonları da dahil olmak üzere uzun yıllardır aktif olarak kullanılıyor. Sistemin küresel pazarda da alıcı bulduğu biliniyor; nitekim Hindistan Savunma Tedarik Konseyi (DAC) Aralık 2025’te sistemin tedarikine onay vermişti.

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Foto - En ölümcül mühimmat F-35’lere entegre ediliyor: 120 kilometreden hedefi "bam" diye vuracaklar

Mevcut durumda envanterinde yaklaşık 50 adet F-35 bulunduran İsrail Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz Mayıs ayında sipariş edilen 25 uçaklık paketin ve onaylanan diğer tedarik süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte F-35 savaş uçağı filosunu 100 adede çıkarmayı planlıyor.

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Yorumlar

Vay vay

Yani daha çok Müslüman şehit olacak..

Dürüst

Allahu Teala izniyle Kaan yerli savaş uçağına daha ileri teknolojiyi (500 km den hedefi vurabilen sistemleri ) entegre edebilmeyi Rabbim bu cesur savaşçı Türk milletine ve İslam alemine nasip etsin. Katillerin (itrail ve ABD) nın akılları yerinden firlasin yok olsun. Amiin Ya Muîn. Sallallahu aleyhi ve sellem
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