Altının yükselişi bu kritik verilere bağlı!

Getiri, günlük bazda yüzde 1'in üzerinde yükselirken, hafta başında görülen 2007 zirvesi olan yüzde 5,04 seviyesine yakın seyretti. Habere göre bu tablo, altın açısından zorlu bir görünüm ortaya koydu. Altında daha güçlü bir toparlanma için petrol fiyatlarında daha belirgin bir düşüş, Hazine tahvil getirilerinde gerileme veya Fed'in faiz beklentilerinde değişim gerekebileceği belirtildi. Buna karşılık merkez bankalarının altın alımları, güçlü yatırım talebi ve altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) devam eden para girişlerinin uzun vadede değerli metali desteklemesinin beklendiği aktarıldı.