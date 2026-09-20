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Ekonomi
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Altının yükselişi bu kritik verilere bağlı!

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Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Altının yükselişi bu kritik verilere bağlı!

Fed’in faiz artırımı sonrasında 4 bin 250 dolara kadar gerileyen ons altında gözler yeni haftaya çevrildi. Dalgalı bir seyir izleyen altın, haftanın son işlem gününde yeniden 4 bin 300 doların üzerine çıktı. Altının önümüzdeki dönemdeki yönünde ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası, ABD tahvil getirileri ve petrol fiyatları belirleyici olacak. Piyasalar, bu üç başlıktaki gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisini yakından takip ediyor. Altında hareketli bir hafta daha geride kaldı. Fed, çarşamba günü (16 Eylül) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti.

#1
Foto - Altının yükselişi bu kritik verilere bağlı!

Bu, 2023'ten bu yana yapılan ilk faiz artışı oldu. Kararın ardından aynı gün dolar ve Hazine tahvil getirileri yükselirken altın 4 bin 250 seviyesine kadar düştü. ABD dolarının 6 büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen Dolar Endeksi (DXY) ise 100,40 seviyesinde, yaklaşık 7 haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyretti. CNBC-e'de yer alan habere göre, Fed kararının ardından altın üzerindeki baskı, petrol fiyatlarındaki düşüşle kısmen dengelendi.

#2
Foto - Altının yükselişi bu kritik verilere bağlı!

Suudi Arabistan'ın bazı petrol ihracatlarını yeniden yönlendirdiği ve geçen hafta düzenlenen saldırıda hasar gören Doğu-Batı petrol boru hattını onarmaya çalıştığı yönündeki haberlerin ardından petrol fiyatları geriledi. Söz konusu hat, Suudi Arabistan petrolünün Hürmüz Boğazı'ndan geçmeden Kızıldeniz'e ulaşmasını sağlıyor.

#3
Foto - Altının yükselişi bu kritik verilere bağlı!

ALTINDA BUNDAN SONRAKİ YÖN NE OLACAK? Fed, politika yapıcıların enflasyonu merkez bankasının yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda kararlı olduklarını belirtirken ek faiz artışlarının gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi. Habere göre Fed'in politika faizine ilişkin medyan tahmini 2026 ve 2027 için yüzde 4,1 seviyesinde bulunurken, bu durumun yetkililerin gelecek yıl faiz indirimi beklemediğine işaret ettiği belirtildi.

#4
Foto - Altının yükselişi bu kritik verilere bağlı!

Habere göre, daha yüksek borçlanma maliyetlerinin, faiz getirisi bulunmayan altın gibi varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırdığı ifade edildi. CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar, ekim ayındaki toplantıda yeni bir faiz artışı yapılmasına yaklaşık yüzde 55 olasılık veriyor. Habere göre, enerji kaynaklı enflasyon riskleri de önemli bir endişe kaynağı olmayı sürdürüyor.

#5
Foto - Altının yükselişi bu kritik verilere bağlı!

Batı Teksas türü ham petrol (WTI), gün içindeki 94,63 dolarlık dip seviyesinden toparlanarak 97,20 dolar civarında işlem gördü. Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin ciddi ölçüde kısıtlanması, Suudi Arabistan'ın arz tarafındaki olumlu gelişmelerin etkisini sınırladı.

#6
Foto - Altının yükselişi bu kritik verilere bağlı!

ALTINDA GÜÇLÜ TOPARLANMA İÇİN NE GEREKİYOR? Söz konusu risklerin, ABD Hazine tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde kalmasına neden olduğu vurgulandı. Önceki düşüş sınırlı kalırken, gösterge niteliğindeki 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,00 civarında işlem gördü.

#7
Foto - Altının yükselişi bu kritik verilere bağlı!

Getiri, günlük bazda yüzde 1'in üzerinde yükselirken, hafta başında görülen 2007 zirvesi olan yüzde 5,04 seviyesine yakın seyretti. Habere göre bu tablo, altın açısından zorlu bir görünüm ortaya koydu. Altında daha güçlü bir toparlanma için petrol fiyatlarında daha belirgin bir düşüş, Hazine tahvil getirilerinde gerileme veya Fed'in faiz beklentilerinde değişim gerekebileceği belirtildi. Buna karşılık merkez bankalarının altın alımları, güçlü yatırım talebi ve altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) devam eden para girişlerinin uzun vadede değerli metali desteklemesinin beklendiği aktarıldı.

#8
Foto - Altının yükselişi bu kritik verilere bağlı!

GELECEK HAFTA NELER İZLENECEK? Analize göre ABD ekonomik veri takviminin gelecek hafta görece sakin olacağı vurgulandı. Reuters'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin liderleri veya dışişleri bakanlarıyla görüşmesi bekleniyor.

#9
Foto - Altının yükselişi bu kritik verilere bağlı!

ONS ALTIN NE KADAR? Ons altın, 19 Eylül saat 10.05 itibarıyla 4 bin 370 dolar seviyesinde işlem görüyor. Güne önceki kapanışa göre yüzde 0,84 artışla başlayan ons altının fiyatı, gün içinde 4 bin 390 dolar seviyesinin üzerini test etti.

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