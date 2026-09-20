Altının yükselişi bu kritik verilere bağlı!
Fed’in faiz artırımı sonrasında 4 bin 250 dolara kadar gerileyen ons altında gözler yeni haftaya çevrildi. Dalgalı bir seyir izleyen altın, haftanın son işlem gününde yeniden 4 bin 300 doların üzerine çıktı. Altının önümüzdeki dönemdeki yönünde ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası, ABD tahvil getirileri ve petrol fiyatları belirleyici olacak. Piyasalar, bu üç başlıktaki gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisini yakından takip ediyor. Altında hareketli bir hafta daha geride kaldı. Fed, çarşamba günü (16 Eylül) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti.