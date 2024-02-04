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Yaşam
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Şırnak'ta mest eden manzara

2024-02-04 19:45:52
Şırnak'ta mest eden manzara

Şırnak'ta kar yağışıyla beraber şelalede kartpostallık görüntüler oluştu.

#1
Foto - Şırnak'ta mest eden manzara

Beytüşşebap ilçesine bağlı Günyüzü köyü ile Değirmen köyü arasında bulunan hamdini bölgesindeki şelale kartpostallık görüntü oluşturdu.

#2
Foto - Şırnak'ta mest eden manzara

Kar yağışıyla beraber dere yatakları ve şelaleler buz kesti. Havadan görüntülenen bölge kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#3
Foto - Şırnak'ta mest eden manzara

#4
Foto - Şırnak'ta mest eden manzara

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