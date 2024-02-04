2024-02-04 19:45:52 Şırnak'ta mest eden manzara
Şırnak'ta kar yağışıyla beraber şelalede kartpostallık görüntüler oluştu.
Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey oyuna girerken dua ediyordu! Hocası Tuchel öyle bir şey yaptı ki...
Şırnak'ta kar yağışıyla beraber şelalede kartpostallık görüntüler oluştu.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Günyüzü köyü ile Değirmen köyü arasında bulunan hamdini bölgesindeki şelale kartpostallık görüntü oluşturdu.
Kar yağışıyla beraber dere yatakları ve şelaleler buz kesti. Havadan görüntülenen bölge kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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