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#1
Foto - Fed'in faiz kararı sonrası altında şok!

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, politika faizinin sabit tutulması kararının oybirliğiyle alındığı belirtildi.

#2
Foto - Fed'in faiz kararı sonrası altında şok!

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ - Kararın ardından altın fiyatlarında satış baskısı görüldü.

#3
Foto - Fed'in faiz kararı sonrası altında şok!

Karar öncesi yaklaşık yüzde 1 primle 4 bin 382 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, yönünü aşağı çevirdi. Yüzde 1 değer kaybeden ons altın, 4 bin 289 dolar seviyesine kadar geriledi.

#4
Foto - Fed'in faiz kararı sonrası altında şok!

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ - Yurt içinde gram altın da Fed'in faiz kararından nasibini aldı.

#5
Foto - Fed'in faiz kararı sonrası altında şok!

Gün içerisinde 6 bin 526 liraya kadar yükselen gram altın, kararın ardından yüzde 0,85 düşüşle 6 bin 386 lira seviyesine kadar geriledi.

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