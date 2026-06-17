Fed'in faiz kararı sonrası altında şok!
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faizi değiştirmeyip 3,50-3,75 seviyesinde sabit tutması sonrası altın fiyatları çakıldı.
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faizi değiştirmeyip 3,50-3,75 seviyesinde sabit tutması sonrası altın fiyatları çakıldı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, politika faizinin sabit tutulması kararının oybirliğiyle alındığı belirtildi.
ONS ALTINDA DÜŞÜŞ - Kararın ardından altın fiyatlarında satış baskısı görüldü.
Karar öncesi yaklaşık yüzde 1 primle 4 bin 382 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, yönünü aşağı çevirdi. Yüzde 1 değer kaybeden ons altın, 4 bin 289 dolar seviyesine kadar geriledi.
GRAM ALTIN DA GERİLEDİ - Yurt içinde gram altın da Fed'in faiz kararından nasibini aldı.
Gün içerisinde 6 bin 526 liraya kadar yükselen gram altın, kararın ardından yüzde 0,85 düşüşle 6 bin 386 lira seviyesine kadar geriledi.
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