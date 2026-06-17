Avrasya'nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama fuarı PAINTİSTANBUL 2026 kapılarını açtı...

Üç gün sürecek fuarın açılış konuşmasını yapan 28’inci Dönem Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Paintistanbul Fuarı’nın üreticileri, tedarikçileri, teknoloji geliştiricileri ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek yeni iş birliklerine zemin hazırladığını söyledi. Her geçen yıl artan uluslararası katılımıyla Paintistanbul’un sektörümüz ve ülkemiz için önemli fırsatlar oluşturacağına inandığını kaydeden Mustafa Varank sözlerine şöyle devam etti: “Dünya ekonomisi; bölgesel çatışmalar, enerji krizleri, tedarik zincirlerindeki dönüşüm, teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliği gibi birçok dinamiğin etkisiyle önemli bir değişim sürecinden geçiyor. Bu dönüşüm boya ve kaplama sektöründe de kendini güçlü şekilde hissettiriyor. Artık rekabet yalnızca üretmekten değil, teknolojiyi etkin kullanmaktan, verimliliği artırmaktan ve sürdürülebilirliği iş süreçlerinin merkezine yerleştirmekten geçiyor. Türk boya sanayisi sahip olduğu üretim gücü, nitelikli insan kaynağı ve ihracat kabiliyetiyle önemli bir konumda bulunuyor. Ancak sektörümüzün ham maddede dışa bağımlılığını azaltacak yatırımları hızlandırması, yerli üretim kapasitesini artırması ve yüksek katma değerli ürünlere odaklanması büyük önem taşıyor. Kamu ve özel sektörün iş birliği içinde hareket etmesiyle sektörümüzün küresel rekabet gücünü daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz.”