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Avrasya'nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama fuarı PAINTİSTANBUL 2026 kapılarını açtı...
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Avrasya'nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama fuarı PAINTİSTANBUL 2026 kapılarını açtı...

Avrasya’nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama fuarı Paintistanbul 2026, 17–19 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Boya ve kaplama sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren fuar, en yeni teknolojilerin, yenilikçi ürünlerin ve küresel trendlerin sergilendiği önemli bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

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Foto - Avrasya'nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama fuarı PAINTİSTANBUL 2026 kapılarını açtı...

Ham madde, yapı kimyasalları, yapıştırıcı bileşenleri ile laboratuvar ve üretim ekipmanları sektörlerini aynı çatı altında buluşturan Paintistanbul 2026, İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Avrasya’nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama fuarı olarak öne çıkan organizasyon, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek yeni iş birliklerine ve ticari fırsatlara zemin hazırlıyor. Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) ile CNG Expo Events iş birliğiyle İstanbul Fuar Merkezi’nde toplam 4 ayrı salonda, 35 bin metrekare brüt ve 14 bin metrekare net alanda düzenlenen Paintistanbul 2026 kapsamında boya ve kaplama sektörünün önde gelen 619 firmasıyla birlikte 43 farklı ülkeden 10 bini aşkın uluslararası ziyaretçinin bir araya gelmesi bekleniyor.

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Foto - Avrasya'nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama fuarı PAINTİSTANBUL 2026 kapılarını açtı...

Üç gün sürecek fuarın açılış konuşmasını yapan 28’inci Dönem Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Paintistanbul Fuarı’nın üreticileri, tedarikçileri, teknoloji geliştiricileri ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek yeni iş birliklerine zemin hazırladığını söyledi. Her geçen yıl artan uluslararası katılımıyla Paintistanbul’un sektörümüz ve ülkemiz için önemli fırsatlar oluşturacağına inandığını kaydeden Mustafa Varank sözlerine şöyle devam etti: “Dünya ekonomisi; bölgesel çatışmalar, enerji krizleri, tedarik zincirlerindeki dönüşüm, teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliği gibi birçok dinamiğin etkisiyle önemli bir değişim sürecinden geçiyor. Bu dönüşüm boya ve kaplama sektöründe de kendini güçlü şekilde hissettiriyor. Artık rekabet yalnızca üretmekten değil, teknolojiyi etkin kullanmaktan, verimliliği artırmaktan ve sürdürülebilirliği iş süreçlerinin merkezine yerleştirmekten geçiyor. Türk boya sanayisi sahip olduğu üretim gücü, nitelikli insan kaynağı ve ihracat kabiliyetiyle önemli bir konumda bulunuyor. Ancak sektörümüzün ham maddede dışa bağımlılığını azaltacak yatırımları hızlandırması, yerli üretim kapasitesini artırması ve yüksek katma değerli ürünlere odaklanması büyük önem taşıyor. Kamu ve özel sektörün iş birliği içinde hareket etmesiyle sektörümüzün küresel rekabet gücünü daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz.”

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Foto - Avrasya'nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama fuarı PAINTİSTANBUL 2026 kapılarını açtı...

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise sözlerine bugün Türkiye’de düzenlenen fuarların ulaştığı uluslararası düzeyin herkes için gurur kaynağı olduğunu söyleyerek başladı. “Türkiye son 25 yılda ulaştırma, lojistik ve altyapı yatırımlarıyla önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. 2025 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 3,6 büyümüş, milli gelirimiz tarihi seviyelere ulaşmıştır. Mal ihracatımız 273,3 milyar dolar, hizmet ihracatımız ise 122,6 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Bu kapsamda boya sektörümüzün ihracatı ise 2025 yılında yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır” diyen Mahmut Gürcan Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizin ihracatçıları desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Dünya Boyacılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bowtell: “Paintistanbul’un Ulaştığı Başarıyı Takdirle Takip Ediyoruz” Türkiye’de ve İstanbul’da yeniden bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dünya Boyacılar Birliği (WCC) Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Bowtell, dünya genelinde boya sektörünü temsil eden çok sayıda kuruluşla birlikte çalıştıklarını ve Türkiye boya sektörünün uluslararası alandaki gelişimini ve Paintistanbul’un ulaştığı başarıyı takdirle takip ettiklerini kaydetti.

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Foto - Avrasya'nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama fuarı PAINTİSTANBUL 2026 kapılarını açtı...

Bugün burada yalnızca bir fuarın açılışını gerçekleştirmediklerini aynı zamanda Türk boya sanayisinin üretim gücünü, küresel pazarlardaki iddiasını ve ortak vizyonunu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini söyleyen BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Baytaş, konuşmasında şunları söyledi: “BOSAD olarak yaklaşık 20 yıllık geçmişimizle sektörümüzün yüzde 85’ini temsil eden büyük bir aileyiz. Boya sektörü olarak Avrupa’da ilk üç üretici ülke arasına girmeyi ve dünya pazarında oyun kurucu ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz. Paintistanbul ise sektörümüzün gücünü ortaya koyduğumuz ve geleceğe ilişkin çözümleri birlikte geliştirdiğimiz önemli bir platform ve fuarımızın sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

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Foto - Avrasya'nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama fuarı PAINTİSTANBUL 2026 kapılarını açtı...

Paintistanbul’un yalnızca bir fuar değil, sektörün geleceğine yön veren bir bilgi ve iş birliği platformu olduğunu söyleyen CNG Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaman, “İki yıllık aranın ardından sektörümüzün en prestijli ve en kapsamlı buluşmasının açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün yalnızca bir fuarın açılışını yapmıyor; aynı zamanda yaklaşık çeyrek asırlık emeğin, kararlılığın ve sektörümüze duyduğumuz inancın da bir sonucunu kutluyoruz. Bu yıl Almanya, İtalya, Çin, Fransa, Kore, İspanya, Amerika ve Hindistan başta olmak üzere 43 ülkeden 619 firma ve temsilciliği fuarımızda yer alıyor. Tüm bu yönleriyle fuarımız bugün itibarıyla Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise üçüncü büyük boya ve kaplama fuarı konumuna ulaşmış durumda” dedi.

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Foto - Avrasya'nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama fuarı PAINTİSTANBUL 2026 kapılarını açtı...

Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Başkanvekili Hakan Ünel, Paintistanbul’un bugün ulaştığı noktanın İstanbul’un üretim ve ticaretin kesişim noktasında yer almasının yanı sıra, yüksek büyüme potansiyeline sahip pazarlara erişim avantajıyla da daha da güçlendiğini ifade etti. Paintistanbul’un dünyanın önde gelen sektör organizasyonları arasında yerini aldığını ve China Coat ile European Coatings Show’un ardından dünyanın üçüncü büyük etkinliği konumuna ulaştığını belirten Ünel, “Önümüzdeki üç gün boyunca yalnızca ticari fırsatları değil; sürdürülebilirliği, akıllı boya ve kaplama teknolojilerini, yapay zekânın sektörümüze etkilerini, yeni pazarları ve 2030’a giden yolda rekabet avantajı sağlayacak stratejileri de ele alacağız. İnanıyorum ki burada kurulacak her yeni bağlantı, paylaşılacak her bilgi ve geliştirilecek her ortak proje sektörümüzün geleceğine önemli katkılar sunacak” dedi.

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Foto - Avrasya'nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama fuarı PAINTİSTANBUL 2026 kapılarını açtı...

Katılımcılar fuar boyunca yeni iş bağlantıları kurma, mevcut iş birliklerini geliştirme ve küresel pazardaki son gelişmeleri yakından takip etme fırsatı bulacak. Üç gün sürecek organizasyonda sergilenen yenilikçi ürünler, ileri teknoloji çözümleri ve sürdürülebilir üretim yaklaşımları, firmalara uluslararası ölçekte önemli bir görünürlük sağlarken, eş zamanlı düzenlenecek konferans programı da sektörün geleceğine yönelik önemli değerlendirmelere ev sahipliği yapacak. Paintistanbul 2026 katılımcıları fuar süresince AI Graffiti ve Tilt Brush gibi yapay zeka çizimleriyle teknoloji ile sanatın buluştuğu interaktif deneyimler yaşayarak yaratıcılıklarını farklı platformlarda sergileme fırsatı bulacak. Powder Dosing Expo Eş Zamanlı Düzenleniyor Paintistanbul 2026 kapsamında, toz, granül ve katı hammadde dozaj teknolojilerine odaklanan Powder Dosing Expo da eş zamanlı olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Dozaj teknolojileri alanında faaliyet gösteren üretici ve tedarikçiler için önemli bir buluşma noktası olan fuar, üretim süreçlerinde verimlilik sağlayan dozaj sistemleri, otomasyon uygulamaları, proses ekipmanları ve dijital teknolojileri sektör profesyonelleriyle buluşturuyor. Böylece katılımcılar, hem boya ve kaplama hem toz dozajlama sektöründeki yenilikleri ve üretim süreçlerini optimize eden teknolojileri aynı platformda keşfetme fırsatı yakalıyor.

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