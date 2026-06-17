Konuyla ilgili yeniakit.com.tr'ye konuşan Yeniakit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı'da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Savcı yaptığı açıklamada, "Fatih Terim ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki kavga aslında 'al birini vur ötekine' denilenecek cinsten. Her iki isim de olayın ciddiyetinin farkında olmadan, şu anda Paraguay maçına hazırlanan A Milli futbol takımımıza büyük haksızlık yapmaktadırlar. Fatih Terim'in özellikle Yunanistan ve Suudi Arabistan'da dibe vuran futbol aklı ve 72 yaşında açtığı youtube kanalının sağır sultan bile biliyor ki, farklı amaçlar taşıdığını... Fatih Terim'in ben 2021 yılında Burak Elmas Galatasaray başkanı olduktan sonra ve o treni kaçırdığının farkına varılması sonrası büyük bir medya ordusuyla TFF başkanlığına oynadığını bilmeyen yoktur. Onun için siz bakmayın ekranlarda, youtube'larda Fatih Terim için ölürüz biteriz açıklamaları yapan ve Fatih Terim'i büyük bir coşkuyla koruyan isimlere... Çok açıktır ki, Terim bu youtube kanalını TFF Başkanlığına yürümek için kurmuştur." dedi.