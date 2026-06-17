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Foto - Fatih Terim-İbrahim Hacıosmanoğlu kavgasının perde arkasında yatan ne? İşte tüm detaylar...

Son dönemde teknik direktörlükte kariyeri değil günü kurtarma metotlarıyla ilerleyen Fatih Terim'in youtube kanalında söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü.

#2
Foto - Fatih Terim-İbrahim Hacıosmanoğlu kavgasının perde arkasında yatan ne? İşte tüm detaylar...

Terim'in youtube yayınında 'İki maçımız daha var hesap sormayı turnuvadan sonra yaparız' diyerek kimine göre masumane, kimine göre ise içinde art niyetli bir yorum olarak algıladığı sözler yine Milli Takımımızın 2016 yılında yine Fatih Terim'in A Milli teknik direktörü olduğu prim krizlerini akıllara getirdi.

#3
Foto - Fatih Terim-İbrahim Hacıosmanoğlu kavgasının perde arkasında yatan ne? İşte tüm detaylar...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise, "'Kimden hesap soracaksın? Hiç yakıştıramadım kendisine!" sözleriyle ortalığa saçılan Fatih Terim fanları ve karşıtları arasındaki demeç savaşları sürüyor.

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Foto - Fatih Terim-İbrahim Hacıosmanoğlu kavgasının perde arkasında yatan ne? İşte tüm detaylar...

Konuyla ilgili yeniakit.com.tr'ye konuşan Yeniakit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı'da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Savcı yaptığı açıklamada, "Fatih Terim ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki kavga aslında 'al birini vur ötekine' denilenecek cinsten. Her iki isim de olayın ciddiyetinin farkında olmadan, şu anda Paraguay maçına hazırlanan A Milli futbol takımımıza büyük haksızlık yapmaktadırlar. Fatih Terim'in özellikle Yunanistan ve Suudi Arabistan'da dibe vuran futbol aklı ve 72 yaşında açtığı youtube kanalının sağır sultan bile biliyor ki, farklı amaçlar taşıdığını... Fatih Terim'in ben 2021 yılında Burak Elmas Galatasaray başkanı olduktan sonra ve o treni kaçırdığının farkına varılması sonrası büyük bir medya ordusuyla TFF başkanlığına oynadığını bilmeyen yoktur. Onun için siz bakmayın ekranlarda, youtube'larda Fatih Terim için ölürüz biteriz açıklamaları yapan ve Fatih Terim'i büyük bir coşkuyla koruyan isimlere... Çok açıktır ki, Terim bu youtube kanalını TFF Başkanlığına yürümek için kurmuştur." dedi.

#5
Foto - Fatih Terim-İbrahim Hacıosmanoğlu kavgasının perde arkasında yatan ne? İşte tüm detaylar...

Hacıosmanoğlu'nun da özellikle "Akbabalığı, sırtlanlığı da bırakalım" sözlerine de değinen Savcı, şunları kaydetti: "İbrahim Bey, bu alınan başarısızlığı üstlenmesi gayet doğal, ama bu tehditvari dilinden de bir an önce kurtulması lazım, bizler biliyoruz ki, Galatasaray camiası ile arasında geçen sezon yaşananlar ve bugün geldiğimiz noktada da iyi bir Galatasaraylı olan Fatih Terim ile olan kavgasının Türk futboluna bir fayda getiremeyeceğini de anlaması lazımdır. Tüm enerjisiyle A Milli Futbol Takımına verilmesi gereken manevi desteğin en güçlü mimarı olmalıdır" diye konuştu...

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