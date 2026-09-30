  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hükümete parmak sallaya sallaya servetini katlayan Koç’tan kritik anlaşma mesajı: “1-1,5 aya kalmaz, imzayı atarız” Son dönemde Türkiye ile sürekli temas kuran Saddam Hafter'den tehlikeli hamle: Gizlice görüştü Sıfır otomobil fiyatlarında yer yerinden oynayacak! 335 bin liraya araba dönemi resmen başlıyor Bir dönem Türkiye’nin en zengini olmuştu! Ünlü işadamı, iki günde servetinin yarısını kaybetti Mısır'dan Türkiye'ye büyük ihanet: Uçak saatler içerisinde havalanacak Duyan, gören “Yok artık” diyor! Altında ağızları açık bırakan rakam Kritik uygulama Türkiye’nin 7 şehrinde sessiz sedasız başladı! Vatandaşların telefonlarına SMS gönderildi Dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor! Kuzey Kore basını: “Katil canavar rezil oldu” Çocukların zihinleri ekran kıskacında! Cep telefonları dikkatlerini çalıyor
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Bir dönem Türkiye’nin en zengini olmuştu! Ünlü işadamı, iki günde servetinin yarısını kaybetti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir dönem Türkiye’nin en zengini olmuştu! Ünlü işadamı, iki günde servetinin yarısını kaybetti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında malvarlıklarına tedbir konulan ve sonrasında şirket hisseleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen Borsa İstanbul'da taban yiyen Astor Enerji'nin sahibi Feridun Geçgel büyük bir maddi yıkım yaşadı. Yaşanan iki günlük belirsizlik ve hisse düşüşleri nedeniyle Forbes verilerine göre 5,3 milyar dolara ulaşan serveti 2,7 milyar dolara gerileyen iş adamı, sadece üç aylık dönemde 700 milyon doların üzerinde kayıp verdi.

#1
Foto - Bir dönem Türkiye’nin en zengini olmuştu! Ünlü işadamı, iki günde servetinin yarısını kaybetti

Fon soruşturması kapsamında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'in mal varlığına tedbir getirilmiş, şirketin mal varlıklarına yönelik alınan tedbir kararı ise SPK'nın talebi üzerine kaldırılmıştı. Borsa İstanbul'da işlem gören Astor Enerji (ASTOR) hisseleri, yaşanan gelişmelerin ardından haftanın ilk iki işlem gününde de taban yedi. Savcılık kararının Geçgel'in varlıkları üzerindeki faturası ise şimdiden 700 milyon doları aştı.

#2
Foto - Bir dönem Türkiye’nin en zengini olmuştu! Ünlü işadamı, iki günde servetinin yarısını kaybetti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 26 Eylül tarihli talebi üzerine aralarında 46 tüzel kişi, 18 yatırım fonu ve 42 gerçek kişinin yer aldığı 106 kişi hakkında 'mal varlıklarına tedbir' kararı uygulanmış, listede Türkiye'nin en büyük şirketleri ve iş insanları yer almıştı.

#3
Foto - Bir dönem Türkiye’nin en zengini olmuştu! Ünlü işadamı, iki günde servetinin yarısını kaybetti

Tedbir kararına ilişkin haberlerin sermaye piyasasında büyük bir paniğe neden olmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yolladığı yazıda, yatırım fonları ve tüzel kişiler hakkında alınan tedbir kararının yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

#4
Foto - Bir dönem Türkiye’nin en zengini olmuştu! Ünlü işadamı, iki günde servetinin yarısını kaybetti

SPK'nın yazısı üzerine savcılık, 46 şirket ve 18 yatırım fonu hakkındaki mal varlığı tedbirlerini kaldırırken, 42 gerçek kişiye yönelik kısıtlamaların ise sürmesine karar verdi.

#5
Foto - Bir dönem Türkiye’nin en zengini olmuştu! Ünlü işadamı, iki günde servetinin yarısını kaybetti

Savcılık kararı öncesinde Forbes Dergisi'ne göre 3 milyar 400 milyon TL serveti bulunan Şanlıurfalı iş insanı Feridun Geçgel, Astor Enerji hisselerinin pazartesi ve salı günleri taban yemesinin ardından sadece iki günde 700 milyon doların üzerinde kayıp yaşadı.

#6
Foto - Bir dönem Türkiye’nin en zengini olmuştu! Ünlü işadamı, iki günde servetinin yarısını kaybetti

Haziran ayında Astor Enerji'nin hisselerinin zirve yaptığı dönemde kişisel malvarlığı 5,3 milyar doları aşan ve Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Geçgel, yalnızca üç aylık dönemde servetinin yarısını kaybetmiş oldu. 29 Eylül 2026 tarihli verilere göre Geçgel'in serveti 2 milyar 700 milyon dolara kadar geriledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla
Gündem

Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında ortaya ..
Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu
Spor

Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu

Sürat Lojistik ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandı. İş birliği kapsamında Sürat Lojistik, bir yıl..
CHP'de Kılıçdaroğlu şoku! İhraç kararı sonrası Faik Öztrak dernekten istifa etti!
Gündem

CHP'de Kılıçdaroğlu şoku! İhraç kararı sonrası Faik Öztrak dernekten istifa etti!

Sosyal Demokrasi Derneği'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu üyelikten ihraç etmesi parti içinde büyük yankı uyandırdı. Kararın ardı..
Devlet 600 yıllık camiyi yıkmak isteyince halk canlı kalkan oldu
Dünya

Devlet 600 yıllık camiyi yıkmak isteyince halk canlı kalkan oldu

Hindistan’ın Ujjain kentinde Müslümanlar, yaklaşık 600 yıllık Şahi Camii’nin yol genişletme projesi kapsamında kısmen yıkılmasına karşı gece..
Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde
Gündem

Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fondan gelen 2,2 milyar lirayı iade etmesi muhalefeti şoka uğratırken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büy..
Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış: Erdoğan’ın bir suçu yok güvendikleri ihanet etti
Gündem

Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış: Erdoğan’ın bir suçu yok güvendikleri ihanet etti

Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış geldi. Eski CHP’li bakanlardan Fikri Sağlar gibi CHP’lilerin avukatlığını yapmış ol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23