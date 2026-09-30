Bir dönem Türkiye’nin en zengini olmuştu! Ünlü işadamı, iki günde servetinin yarısını kaybetti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında malvarlıklarına tedbir konulan ve sonrasında şirket hisseleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen Borsa İstanbul'da taban yiyen Astor Enerji'nin sahibi Feridun Geçgel büyük bir maddi yıkım yaşadı. Yaşanan iki günlük belirsizlik ve hisse düşüşleri nedeniyle Forbes verilerine göre 5,3 milyar dolara ulaşan serveti 2,7 milyar dolara gerileyen iş adamı, sadece üç aylık dönemde 700 milyon doların üzerinde kayıp verdi.