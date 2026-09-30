Ailelere maaş bağlanıyor! Çalışmalarda sona gelindi

HER AİLEYE ASGARİ GEÇİM MAAŞI Vatandaşlık maaşı aile bazlı olacak ve ailenin geliri dikkate alınacak. Ailede, 17 yaş altı çocuk sayısı, ailenin durumu ve geliri, ailede engelli ve yaşlı birey olup olmadığı gibi kriterler göz önünde tutulacak. Her ailenin en az asgari ücret seviyesinde geliri olacak, eğer bu gelir yoksa üstü Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile tamamlanacak. Aynı evde çalışan kişinin olmaması da önemli bir kriter. Vatandaşlık maaşı alanlar, gelir destekli diğer sosyal yardımlardan yararlanmayacak. Aile Destek Sistemi’nin bir özelliği de istihdam odaklı bir sistemin hayata geçirilecek olması.