Ailelere maaş bağlanıyor! Çalışmalarda sona gelindi
Halk arasında ‘vatandaşlık maaşı’ olarak da bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çalışmalarında sona gelindi. Hane içi gelir düzeyi yoksulluk sınırı altında bulunanlara yönelik olacak tasarlanan desteğin, 2027 yılında başlaması planlanıyor. Mevzuat çalışmaları da tamamlanan sistemin, önümüzdeki aylarda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Gelir Tamamlayıcı Aile Desteği ile yeni bir sistem uygulamaya konulacak ve sosyal yardımlarda da değişikliğe gidilecek.