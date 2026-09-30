Duyan, gören “Yok artık” diyor! Altında ağızları açık bırakan rakam
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, son dönemde yaşanan fon krizinin Kapalıçarşı'daki işlemleri yavaşlattığını ancak Anadolu'dan gram altına talebin sürdüğünü belirtti. Fonlardan çıkacak likiditenin bir kısmının altına kayabileceğini vurgulayan Yıldırımtürk, kısa vadede 7.000 ila 7.500 TL seviyelerinin görülebileceğini, yıl sonu veya ocak başında ise fiyatın 10.000 TL'ye ulaşabileceğini öngördü. Yatırımcılara portföylerinde altına ve gümüşe yer vermeleri yönünde tavsiyelerde bulunan uzman isim, orta ve uzun vadeli düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.