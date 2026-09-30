Duyan, gören “Yok artık” diyor! Altında ağızları açık bırakan rakam

Yıldırımtürk, "Biz bu kadar altını anlatıyoruz, bütün paranızı altına yatırın demiyoruz" diyerek hem Türkiye'de hem de küresel piyasalarda öngörülebilirliğin sınırlı olduğuna dikkat çekti. Portföylerde yüzde 40'a kadar altın, yüzde 5-10 oranında ise gümüş bulundurulabileceğini belirten Yıldırımtürk, yatırımlarda orta ve uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini ifade etti.