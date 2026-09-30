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Ekonomi
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Duyan, gören "Yok artık" diyor! Altında ağızları açık bırakan rakam

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Duyan, gören “Yok artık” diyor! Altında ağızları açık bırakan rakam

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, son dönemde yaşanan fon krizinin Kapalıçarşı'daki işlemleri yavaşlattığını ancak Anadolu'dan gram altına talebin sürdüğünü belirtti. Fonlardan çıkacak likiditenin bir kısmının altına kayabileceğini vurgulayan Yıldırımtürk, kısa vadede 7.000 ila 7.500 TL seviyelerinin görülebileceğini, yıl sonu veya ocak başında ise fiyatın 10.000 TL'ye ulaşabileceğini öngördü. Yatırımcılara portföylerinde altına ve gümüşe yer vermeleri yönünde tavsiyelerde bulunan uzman isim, orta ve uzun vadeli düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.

#1
Foto - Duyan, gören "Yok artık" diyor! Altında ağızları açık bırakan rakam

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, fon krizinin Kapalıçarşı'daki altın piyasasında alım-satım işlemlerini yavaşlattığını belirterek gram altının önümüzdeki dönemde izleyebileceği seviyelere ilişkin tahminlerini paylaştı. Yıldırımtürk, kısa vadede temkinli olunması gerektiğini belirtirken orta ve uzun vadede altındaki yükseliş beklentisini korudu.

#2
Foto - Duyan, gören "Yok artık" diyor! Altında ağızları açık bırakan rakam

İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, önceki haftalarda altın piyasasında dengeli bir alım-satım trafiği yaşandığını söyledi. Konut ve otomobil almak isteyenlerin altın sattığını, konut satışından elde edilen paranın bir bölümünün ise altına yöneldiğini aktaran Yıldırımtürk, geçen hafta sonunda yaşanan fon krizinin ardından her iki tarafta da işlemlerin durgunlaştığını belirtti.

#3
Foto - Duyan, gören "Yok artık" diyor! Altında ağızları açık bırakan rakam

Kapalıçarşı'da sakin bir görünüm hakim olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, Anadolu'dan ise gram altına talebin devam ettiğini söyledi. Fon krizinin piyasalarda tedirginliğe yol açtığını belirten Yıldırımtürk, likidite koşullarındaki sıkışıklığın altın işlemlerini de yavaşlattığını ifade etti.

#4
Foto - Duyan, gören "Yok artık" diyor! Altında ağızları açık bırakan rakam

Fonlardan çıkacak paranın bir bölümünün de altına kayabileceğini ifade eden Yıldırımtürk, gram altında 7.000 ve 7.500 TL seviyelerinin görülebileceğini öngördü. Altındaki gerilemenin ardından yatırımcıların alım yapmak ile beklemek arasında kaldığını belirten Yıldırımtürk, özellikle kısa vadeli işlemlerde dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

#5
Foto - Duyan, gören "Yok artık" diyor! Altında ağızları açık bırakan rakam

Yıldırımtürk, "Biz bu kadar altını anlatıyoruz, bütün paranızı altına yatırın demiyoruz" diyerek hem Türkiye'de hem de küresel piyasalarda öngörülebilirliğin sınırlı olduğuna dikkat çekti. Portföylerde yüzde 40'a kadar altın, yüzde 5-10 oranında ise gümüş bulundurulabileceğini belirten Yıldırımtürk, yatırımlarda orta ve uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

#6
Foto - Duyan, gören "Yok artık" diyor! Altında ağızları açık bırakan rakam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 22 Ekim'deki faiz toplantısının piyasalar açısından önemli olacağını belirten Yıldırımtürk, fon krizine ilişkin gelişmelerin de yakından izleneceğini söyledi. Dolar/TL için yıl sonu beklentisinin 51-52 lira civarında olduğunu aktaran Yıldırımtürk, kurdaki hareketin gram altın üzerinde çarpan etkisi oluşturabileceğini ifade etti.

#7
Foto - Duyan, gören "Yok artık" diyor! Altında ağızları açık bırakan rakam

Yıldırımtürk'e göre gram altında yakın dönemde sırasıyla 7.000, 7.250 ve 7.500 TL seviyeleri görülebilir. Yıl sonu veya ocak başında ise fiyatın 10.000 TL seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

#8
Foto - Duyan, gören "Yok artık" diyor! Altında ağızları açık bırakan rakam

Kapalıçarşı ile dış piyasa arasındaki fiyat farkının da değiştiğini belirten Yıldırımtürk, yaklaşık 10-15 gün önce Kapalıçarşı fiyatlarının kilogram başına 1.000 dolar daha ucuz olduğunu söyledi.

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