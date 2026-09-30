Hükümete parmak sallaya sallaya servetini katlayan Koç’tan kritik anlaşma mesajı: “1-1,5 aya kalmaz, imzayı atarız”

Yenigün, hazırlıkların geldiği noktayı ise “Biz her senaryoya karşı hazırlıklıyız. Hangi senaryoda ne kadar üreteceğimiz bile belli” sözleriyle anlattı. Bu ifade, farklı politika ve ortaklık ihtimallerinin üretim planlamasına yansıtıldığı mesajını veriyor. Bununla birlikte hangi tesislerin, markaların veya modellerin bu senaryolarda yer aldığı henüz açıklanmış değil. Tartışmanın merkezinde, Avrupa’nın kendi sanayisini desteklerken hangi ülkelerdeki üretimi bu desteğin kapsamına alacağı bulunuyor. Avrupa Komisyonunun 4 Mart 2026’da sunduğu Sanayi Hızlandırma Yasası teklifi, otomotivin de aralarında bulunduğu stratejik sektörlerde kamu alımları ve kamu destekleri için Avrupa üretimi ve düşük karbon şartları öngörüyor.