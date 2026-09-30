Hükümete parmak sallaya sallaya servetini katlayan Koç’tan kritik anlaşma mesajı: “1-1,5 aya kalmaz, imzayı atarız”
Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, CNBC-e yayınında yaptığı açıklamalarda Çinli otomotiv üreticileriyle iş birliği ve ortaklık görüşmelerinde 1-1.5 ay içinde somut anlaşmaların yapılmasını beklediğini ifade etti. Çinli şirketlerin batarya ve yazılım alanındaki üstün avantajlarının Türkiye'nin güçlü üretim altyapısıyla birleşeceğini belirten Yenigün, Avrupa'nın Türkiye'yi "Made in Europe" kapsamı dışında bırakmasının büyük bir hata olacağını vurguladı. Her türlü senaryoya karşı üretim planlarının hazır olduğunu belirten bu açıklamalar, Türk otomotiv sektörünün geleceği açısından büyük bir stratejik dönemece işaret ediyor.