Tarih verdiler: Dolar kuru 11 lira değişecek
BBVA Research ve FICTH, Türkiye ile ilgili ekonomi raporunu duyurdu. İki kurumda dolar/TL beklentisini paylaştı. FITCH, 49 lira olan dolar kurunda 11 liralık bir değişim bekliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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BBVA Research ve FICTH, Türkiye ile ilgili ekonomi raporunu duyurdu. İki kurumda dolar/TL beklentisini paylaştı. FITCH, 49 lira olan dolar kurunda 11 liralık bir değişim bekliyor.
BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, küresel büyümenin devam eden olumsuzluklara rağmen dirençli seyrettiğini ancak jeopolitik gerilimler, arz kesintileri ve sıkı finansal koşulların belirsizliği yüksek tuttuğunu belirtti. Kurum, enflasyon üzerindeki baskının kısa vadede devam etmesini ve politika faizlerinin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasını bekliyor.
BBVA Research'e göre Türkiye ekonomisinin büyümesi 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 2,5'e yavaşladı. Ekonomik faaliyetin yakın dönemde ılımlı seyretmesi ve üretimin potansiyelin altında kalması bekleniyor.
Kurum, aşağı yönlü risklerin bir miktar arttığına işaret etmekle birlikte 2026 için yüzde 3'lük büyüme tahminini korudu. Büyümenin 2027'de ise yüzde 3,5-4 aralığına hızlanması bekleniyor.
BBVA Research, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30 seviyesinde tutarken, risklerin hafif şekilde yukarı yönlü olduğunu belirtti.
Kurum, dolar/TL'de aylık nominal değer kaybının yüzde 1,5-2 aralığında gerçekleşeceği yönündeki beklentisini korudu. BBVA Research ayrıca kısa vadede gerçekleşen enflasyona göre en az yüzde 4-5 düzeyinde reel faiz gerektiğini belirtti.
Fitch, TL’nin dolar karşısında mayıs ayından beri görülen bir miktar daha hızlı nominal değer kaybının süreceğini öngörüyor. Kuruluş, dolar/TL’nin 2026 sonunda 51’e, 2027 sonunda ise 60’a ulaşacağını tahmin etti.
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