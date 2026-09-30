  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emekli olup aynı yerde çalışmaya devam edenler sevinçten havalara uçacak! O para artık katlanarak ödenecek Ailelere maaş bağlanıyor! Çalışmalarda sona gelindi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tüm Türkiye’ye duyurdu! 30 yıllık dosya aydınlatıldı, o alçak mağarada kıskıvrak yakalandı Tarih verdiler: Dolar kuru 11 lira değişecek Araç sahipleri dikkat! Benzine 12,48 TL zam geliyor Hükümete parmak sallaya sallaya servetini katlayan Koç’tan kritik anlaşma mesajı: “1-1,5 aya kalmaz, imzayı atarız” Son dönemde Türkiye ile sürekli temas kuran Saddam Hafter'den tehlikeli hamle: Gizlice görüştü Sıfır otomobil fiyatlarında yer yerinden oynayacak! 335 bin liraya araba dönemi resmen başlıyor Bir dönem Türkiye’nin en zengini olmuştu! Ünlü işadamı, iki günde servetinin yarısını kaybetti
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Tarih verdiler: Dolar kuru 11 lira değişecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarih verdiler: Dolar kuru 11 lira değişecek

BBVA Research ve FICTH, Türkiye ile ilgili ekonomi raporunu duyurdu. İki kurumda dolar/TL beklentisini paylaştı. FITCH, 49 lira olan dolar kurunda 11 liralık bir değişim bekliyor.

1
#1
Foto - Tarih verdiler: Dolar kuru 11 lira değişecek

BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, küresel büyümenin devam eden olumsuzluklara rağmen dirençli seyrettiğini ancak jeopolitik gerilimler, arz kesintileri ve sıkı finansal koşulların belirsizliği yüksek tuttuğunu belirtti. Kurum, enflasyon üzerindeki baskının kısa vadede devam etmesini ve politika faizlerinin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasını bekliyor.

#2
Foto - Tarih verdiler: Dolar kuru 11 lira değişecek

BBVA Research'e göre Türkiye ekonomisinin büyümesi 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 2,5'e yavaşladı. Ekonomik faaliyetin yakın dönemde ılımlı seyretmesi ve üretimin potansiyelin altında kalması bekleniyor.

#3
Foto - Tarih verdiler: Dolar kuru 11 lira değişecek

Kurum, aşağı yönlü risklerin bir miktar arttığına işaret etmekle birlikte 2026 için yüzde 3'lük büyüme tahminini korudu. Büyümenin 2027'de ise yüzde 3,5-4 aralığına hızlanması bekleniyor.

#4
Foto - Tarih verdiler: Dolar kuru 11 lira değişecek

BBVA Research, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30 seviyesinde tutarken, risklerin hafif şekilde yukarı yönlü olduğunu belirtti.

#5
Foto - Tarih verdiler: Dolar kuru 11 lira değişecek

Kurum, dolar/TL'de aylık nominal değer kaybının yüzde 1,5-2 aralığında gerçekleşeceği yönündeki beklentisini korudu. BBVA Research ayrıca kısa vadede gerçekleşen enflasyona göre en az yüzde 4-5 düzeyinde reel faiz gerektiğini belirtti.

#6
Foto - Tarih verdiler: Dolar kuru 11 lira değişecek

Fitch, TL’nin dolar karşısında mayıs ayından beri görülen bir miktar daha hızlı nominal değer kaybının süreceğini öngörüyor. Kuruluş, dolar/TL’nin 2026 sonunda 51’e, 2027 sonunda ise 60’a ulaşacağını tahmin etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Edep Yahuu

ekonomi tıkırında. tabi akp yandaşlar için.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla
Gündem

Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında ortaya ..
Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı
Gündem

Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı

Gazze’de yaşanan ağır insani tablo nedeniyle İsrail yönetimine yönelik uluslararası tepkiler sürerken dikkat çeken bir görüşme ortaya çıktı...
İzmir'de CHP'ye ağır darbe! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Gündem

İzmir'de CHP'ye ağır darbe! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İzmir siyasetini sallayan dev transfer iddiasında son aşamaya gelindi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın..
CHP'de Kılıçdaroğlu şoku! İhraç kararı sonrası Faik Öztrak dernekten istifa etti!
Gündem

CHP'de Kılıçdaroğlu şoku! İhraç kararı sonrası Faik Öztrak dernekten istifa etti!

Sosyal Demokrasi Derneği'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu üyelikten ihraç etmesi parti içinde büyük yankı uyandırdı. Kararın ardı..
Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde
Gündem

Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fondan gelen 2,2 milyar lirayı iade etmesi muhalefeti şoka uğratırken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büy..
Yok artık! Kurtlar Vadisi fon krizini de birebir anlatmış!
Gündem

Yok artık! Kurtlar Vadisi fon krizini de birebir anlatmış!

Yüz binlerce yatırımcının mağdur olmasına neden olan fon krizinin ardından Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla gündemde olan Kurtlar Vadisi dizi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23