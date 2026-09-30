Mısır'dan Türkiye'ye büyük ihanet: Uçak saatler içerisinde havalanacak
Türkiye ile son dönemde normalleşme adımlarına imza atan Mısır, Doğu Akdeniz'deki beklenmedik hamlelere imza atıyor. Arap ülkesi son olarak skandal bir hamleye hazırlanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye ile son dönemde normalleşme adımlarına imza atan Mısır, Doğu Akdeniz'deki beklenmedik hamlelere imza atıyor. Arap ülkesi son olarak skandal bir hamleye hazırlanıyor.
Rum yönetiminin 1 Ekim “bağımsızlık günü” resmi geçit törenlerine askeri bir birlik gönderme kararı alan Mısır’dan yeni bir hamle daha geldi.
Mısır Hava Kuvvetleri’ne ait bir Airbus C295 nakliye uçağının da Rumların askeri törenlerine katılacağı bildirildi.
Rum medyası, Mısır’ın törenlerde hem havada hem karada yer alacağını öne çıkardı. Rumlar söz konusu gelişmeyi büyük bir motivasyon kaynağı olarak yorumladı.
Törene katılacak Mısırlı askerlerin Rum askerleriyle birlikte yürüyüş düzenlemesi bekleniyor. Rum hükümeti, Mısır ordusundan bir birliğin törene katılmasını “Mısır ile ilişkilerin ve işbirliğinin düzeyini yansıtan özel ve güçlü bir sembolizm taşıyan bir adım” olarak değerlendirdi.
Türkiye'nin Kaan projesine dahil olmak isteyen ve çeşitli savunma anlaşmalarına imza atan Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki şer ittifakı içerisinde yer alması Türk kamuoyu tarafından tepki topladı. Gazeteci Sefa Karahasan söz konusu gelişmeyi "Rumların değil, sanki Mısır’ın bağımsızlık günü" diyerek duyurdu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23