  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son dönemde Türkiye ile sürekli temas kuran Saddam Hafter'den tehlikeli hamle: Gizlice görüştü Sıfır otomobil fiyatlarında yer yerinden oynayacak! 335 bin liraya araba dönemi resmen başlıyor Bir dönem Türkiye’nin en zengini olmuştu! Ünlü işadamı, iki günde servetinin yarısını kaybetti Mısır'dan Türkiye'ye büyük ihanet: Uçak saatler içerisinde havalanacak Duyan, gören “Yok artık” diyor! Altında ağızları açık bırakan rakam Kritik uygulama Türkiye’nin 7 şehrinde sessiz sedasız başladı! Vatandaşların telefonlarına SMS gönderildi Dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor! Kuzey Kore basını: “Katil canavar rezil oldu” Çocukların zihinleri ekran kıskacında! Cep telefonları dikkatlerini çalıyor Petrol fiyatlarında düşüş
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Mısır'dan Türkiye'ye büyük ihanet: Uçak saatler içerisinde havalanacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mısır'dan Türkiye'ye büyük ihanet: Uçak saatler içerisinde havalanacak

Türkiye ile son dönemde normalleşme adımlarına imza atan Mısır, Doğu Akdeniz'deki beklenmedik hamlelere imza atıyor. Arap ülkesi son olarak skandal bir hamleye hazırlanıyor.

1
#1
Foto - Mısır'dan Türkiye'ye büyük ihanet: Uçak saatler içerisinde havalanacak

Rum yönetiminin 1 Ekim “bağımsızlık günü” resmi geçit törenlerine askeri bir birlik gönderme kararı alan Mısır’dan yeni bir hamle daha geldi.

#2
Foto - Mısır'dan Türkiye'ye büyük ihanet: Uçak saatler içerisinde havalanacak

Mısır Hava Kuvvetleri’ne ait bir Airbus C295 nakliye uçağının da Rumların askeri törenlerine katılacağı bildirildi.

#3
Foto - Mısır'dan Türkiye'ye büyük ihanet: Uçak saatler içerisinde havalanacak

Rum medyası, Mısır’ın törenlerde hem havada hem karada yer alacağını öne çıkardı. Rumlar söz konusu gelişmeyi büyük bir motivasyon kaynağı olarak yorumladı.

#4
Foto - Mısır'dan Türkiye'ye büyük ihanet: Uçak saatler içerisinde havalanacak

Törene katılacak Mısırlı askerlerin Rum askerleriyle birlikte yürüyüş düzenlemesi bekleniyor. Rum hükümeti, Mısır ordusundan bir birliğin törene katılmasını “Mısır ile ilişkilerin ve işbirliğinin düzeyini yansıtan özel ve güçlü bir sembolizm taşıyan bir adım” olarak değerlendirdi.

#5
Foto - Mısır'dan Türkiye'ye büyük ihanet: Uçak saatler içerisinde havalanacak

Türkiye'nin Kaan projesine dahil olmak isteyen ve çeşitli savunma anlaşmalarına imza atan Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki şer ittifakı içerisinde yer alması Türk kamuoyu tarafından tepki topladı. Gazeteci Sefa Karahasan söz konusu gelişmeyi "Rumların değil, sanki Mısır’ın bağımsızlık günü" diyerek duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yorum

Türkiye ile son dönemde normalleşme adımlarına imza atan Mısır mı? Mısırı ilk ziyaret eden kimdi!???
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
48 adet KAAN için imza atılmıştı! Erdoğan Türkiye’ye davet etti
Gündem

48 adet KAAN için imza atılmıştı! Erdoğan Türkiye’ye davet etti

Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayii ortaklığında dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endone..
Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı
Gündem

Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı

Gazze’de yaşanan ağır insani tablo nedeniyle İsrail yönetimine yönelik uluslararası tepkiler sürerken dikkat çeken bir görüşme ortaya çıktı...
Devlet 600 yıllık camiyi yıkmak isteyince halk canlı kalkan oldu
Dünya

Devlet 600 yıllık camiyi yıkmak isteyince halk canlı kalkan oldu

Hindistan’ın Ujjain kentinde Müslümanlar, yaklaşık 600 yıllık Şahi Camii’nin yol genişletme projesi kapsamında kısmen yıkılmasına karşı gece..
Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde
Gündem

Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fondan gelen 2,2 milyar lirayı iade etmesi muhalefeti şoka uğratırken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büy..
Yok artık! Kurtlar Vadisi fon krizini de birebir anlatmış!
Gündem

Yok artık! Kurtlar Vadisi fon krizini de birebir anlatmış!

Yüz binlerce yatırımcının mağdur olmasına neden olan fon krizinin ardından Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla gündemde olan Kurtlar Vadisi dizi..
İngiltere'den Türkiye'ye kötü haber: 300 bine yaklaştı
Ekonomi

İngiltere'den Türkiye'ye kötü haber: 300 bine yaklaştı

Son dönemde Rusların ve Almanların yoğun ilgi gösterdiği Türk pazarında İngiltere ile ilgili beklenmedik bir tablo yaşanıyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23