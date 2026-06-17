  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir anda gözde oldu: Litresi 270 bin TL'den satılıyor Bu kararı almalısınız: Saçlarınızın avuç avuç dökülmesinin sebebiymiş! Almanya'ya çıkış yolunu gösterdi: Geri kaldınız, Türkiye ile işbirliği yapın Bakan Ersoy, Sivas heyetini kabul etti: Kültür, gastronomi ve yatırım başlıkları konuşuldu... Yerli ve yabancı turistlerin gözde yeri! Salda Gölü'nde atlı jandarma ekibi göreve başladı Eksper de anlayamadı! Milyonluk araçta kilometre skandalı Erivan’ın yeni ekseni herkese kazandıracak: Rota artık Rusya değil Türkiye
Aktüel
9
Yeniakit Publisher
Sıfır Atık Vakfı ve G7 Ülkeleri, COP31 ve COP32 Süreçlerinde İş Birliği İçin Özel Çalışma Grubu Kuruyor
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sıfır Atık Vakfı ve G7 Ülkeleri, COP31 ve COP32 Süreçlerinde İş Birliği İçin Özel Çalışma Grubu Kuruyor

Sıfır Atık Vakfı, küresel iklim diplomasisi ve döngüsel ekonomi alanındaki çalışmalarını uluslararası ortaklıklarla güçlendirmeye devam ediyor. 4 Mayıs’taki Paris temaslarında G7 ülkeleriyle sıfır atık, döngüsel ekonomi, atık kaynaklı emisyonların azaltılması ve iklim eylemi başlıklarında oluşturulan kapsamlı iş birliği zemininin ardından; COP31 ve COP32 süreçlerinde ortak çalışmalar yürütmek üzere G7 ülkelerine yönelik özel bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

#1
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve G7 Ülkeleri, COP31 ve COP32 Süreçlerinde İş Birliği İçin Özel Çalışma Grubu Kuruyor

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, küresel çevre gündeminin önemli aktörleriyle kurduğu güçlü diyaloglarla sıfır atık yaklaşımını uluslararası iklim politikalarının merkezine taşımayı hedefliyor.

#2
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve G7 Ülkeleri, COP31 ve COP32 Süreçlerinde İş Birliği İçin Özel Çalışma Grubu Kuruyor

Bu kapsamda, geçen Mayıs ayının başında, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş öncülüğünde, G7 ülkeleriyle yürütülen temaslarda; sıfır atık çözümlerinin yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomi modellerinin güçlendirilmesi, metan emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanı mekanizmalarının geliştirilmesi ve yerel uygulamaların küresel iklim eylemine dahil edilmesi başlıkları ele alındı.

#3
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve G7 Ülkeleri, COP31 ve COP32 Süreçlerinde İş Birliği İçin Özel Çalışma Grubu Kuruyor

Sıfır Atık Vakfı tarafından oluşturulacak özel çalışma grubuyla, G7 ülkeleriyle COP31 ve COP32 süreçlerinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi odaklı ortak projeler geliştirilmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve küresel iklim hedeflerine katkı sağlayacak uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

#4
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve G7 Ülkeleri, COP31 ve COP32 Süreçlerinde İş Birliği İçin Özel Çalışma Grubu Kuruyor

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, sıfır atık yaklaşımının iklim krizine karşı somut ve uygulanabilir çözümler sunduğunu vurguladı. Ağırbaş, “Sıfır Atık vizyonumuzu küresel ölçekte güçlendirmek, iklim eylemini sahada karşılığı olan sonuçlara dönüştürmek için uluslararası ortaklarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. G7 ülkeleriyle oluşturacağımız çalışma grubu, COP31 ve COP32 süreçlerinde ortak hedefler doğrultusunda önemli bir iş birliği platformu olacak” değerlendirmesinde bulundu. Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Sıfır Atık Forumu da küresel çevre diplomasisinin önemli buluşma noktalarından biri olurken, G7 ülkelerinden yoğun katılımla gerçekleştirildi. Foruma G7 ülkelerinin temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları, akademisyenler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları katılım sağladı. G7 dönem başkanlığı temsilcileri ile Fransa’dan üst düzey temsilcilerin de yer aldığı Forumda; sıfır atık, döngüsel ekonomi ve iklim eyleminde küresel iş birliği imkanları ele alındı.

#5
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve G7 Ülkeleri, COP31 ve COP32 Süreçlerinde İş Birliği İçin Özel Çalışma Grubu Kuruyor

Forum, Türkiye’nin sıfır atık vizyonunun uluslararası alanda karşılık bulduğunu gösterirken, G7 ülkeleriyle sürdürülecek ortak çalışmalar için önemli bir zemin oluşturdu. Sıfır Atık Vakfı’nın G7 ülkeleriyle geliştirdiği iş birliği süreci, atık yönetiminin ötesinde; kaynakların verimli kullanılması, sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin yaygınlaştırılması, gıda kayıplarının önlenmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede kapsayıcı çözümler geliştirilmesini hedefliyor.

#6
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve G7 Ülkeleri, COP31 ve COP32 Süreçlerinde İş Birliği İçin Özel Çalışma Grubu Kuruyor

Sıfır Atık Vakfı’nın G7 ülkeleriyle geliştirdiği iş birliği süreci, atık yönetiminin ötesinde; kaynakların verimli kullanılması, sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin yaygınlaştırılması, gıda kayıplarının önlenmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede kapsayıcı çözümler geliştirilmesini hedefliyor.

#7
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve G7 Ülkeleri, COP31 ve COP32 Süreçlerinde İş Birliği İçin Özel Çalışma Grubu Kuruyor

Sıfır Atık Vakfı’nın G7 ülkeleriyle geliştirdiği iş birliği süreci, atık yönetiminin ötesinde; kaynakların verimli kullanılması, sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin yaygınlaştırılması, gıda kayıplarının önlenmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede kapsayıcı çözümler geliştirilmesini hedefliyor.

#8
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve G7 Ülkeleri, COP31 ve COP32 Süreçlerinde İş Birliği İçin Özel Çalışma Grubu Kuruyor

Birleşik Krallık’tan bilim dünyası temsilcileri ve iklim kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerde ise akademik ağların, bilimsel çalışmaların ve yenilikçi çözümlerin COP31 sürecine katkısı ele alındı. Avrupa İklim Vakfı ve Global Methane Hub ile gerçekleştirilen temaslarda da küresel iklim politikalarının geleceği, metan emisyonlarının azaltılmasına yönelik stratejiler ve çözüm odaklı ortaklık imkanları değerlendirildi. Ağırbaş ayrıca G7 kapsamında düzenlenen toplantılarda sıfır atık yaklaşımının yalnızca atık yönetimi değil; kaynak verimliliği, gıda kayıplarının önlenmesi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı kapsayan bütüncül bir iklim çözümü olduğunu vurguladı. Gerçekleştirilen temaslar, Sıfır Atık Vakfı’nın G7 ülkeleriyle COP31 ve COP32 süreçlerinde geliştireceği ortak çalışmalar için güçlü bir diplomasi zemini oluşturdu. COP31 yolunda yürütülen çalışmalar kapsamında Sıfır Atık Vakfı, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren uluslararası ortaklıklarla küresel iklim eylemine katkı sunmayı sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AFAD korkutan depremi duyurdu
Gündem

AFAD korkutan depremi duyurdu

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

4 kişiyi katleden uzman çavuş öldü
Gündem

4 kişiyi katleden uzman çavuş öldü

İstanbul’daki evlerini terk ederek eşinin gittiği Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki kayınpederinin evini basarak eşini, kayınvalidesini, bald..
Tunus yeni teknik direktörünü açıkladı
Spor

Tunus yeni teknik direktörünü açıkladı

Dünya Kupası'na İsveç karşısında alınan 5-1'lik ağır yenilgiyle başlayan Tunus'ta Teknik Direktör Sabri Lamouchi ile yollar ayrılırken, takı..
Seküler hayatın getirdiği son nokta! Ece İrtem'in acılı annesi itiraf etti
Aktüel

Seküler hayatın getirdiği son nokta! Ece İrtem'in acılı annesi itiraf etti

Kadıköy'deki evinde 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in trajik vefatı, modern hayat tarzının getirdiği bunalımları ve alkol kıs..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 11,5 milyon isme tek tek teşekkür belgesi: Siz bu milletin davasına sahip çıktınız!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 11,5 milyon isme tek tek teşekkür belgesi: Siz bu milletin davasına sahip çıktınız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti’nin 11 milyon 543 bin 301 üyesine tek tek seslenerek “Milletimizin davasına ve Türkiye’nin geleceğine sahip ..
Trump, Al Nahyan ile dalga geçti
Dünya

Trump, Al Nahyan ile dalga geçti

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23