Sıfır Atık Vakfı ve G7 Ülkeleri, COP31 ve COP32 Süreçlerinde İş Birliği İçin Özel Çalışma Grubu Kuruyor
Sıfır Atık Vakfı, küresel iklim diplomasisi ve döngüsel ekonomi alanındaki çalışmalarını uluslararası ortaklıklarla güçlendirmeye devam ediyor. 4 Mayıs’taki Paris temaslarında G7 ülkeleriyle sıfır atık, döngüsel ekonomi, atık kaynaklı emisyonların azaltılması ve iklim eylemi başlıklarında oluşturulan kapsamlı iş birliği zemininin ardından; COP31 ve COP32 süreçlerinde ortak çalışmalar yürütmek üzere G7 ülkelerine yönelik özel bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.