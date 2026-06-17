Sıfır Atık Vakfı ve G7 Ülkeleri, COP31 ve COP32 Süreçlerinde İş Birliği İçin Özel Çalışma Grubu Kuruyor

Birleşik Krallık’tan bilim dünyası temsilcileri ve iklim kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerde ise akademik ağların, bilimsel çalışmaların ve yenilikçi çözümlerin COP31 sürecine katkısı ele alındı. Avrupa İklim Vakfı ve Global Methane Hub ile gerçekleştirilen temaslarda da küresel iklim politikalarının geleceği, metan emisyonlarının azaltılmasına yönelik stratejiler ve çözüm odaklı ortaklık imkanları değerlendirildi. Ağırbaş ayrıca G7 kapsamında düzenlenen toplantılarda sıfır atık yaklaşımının yalnızca atık yönetimi değil; kaynak verimliliği, gıda kayıplarının önlenmesi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı kapsayan bütüncül bir iklim çözümü olduğunu vurguladı. Gerçekleştirilen temaslar, Sıfır Atık Vakfı’nın G7 ülkeleriyle COP31 ve COP32 süreçlerinde geliştireceği ortak çalışmalar için güçlü bir diplomasi zemini oluşturdu. COP31 yolunda yürütülen çalışmalar kapsamında Sıfır Atık Vakfı, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren uluslararası ortaklıklarla küresel iklim eylemine katkı sunmayı sürdürüyor.