Mahkemeden 'Dilan Polat' kötü haber
Dilan Polat'ın 6.3 milyon takipçili ana Instagram hesabı ve 1.5 milyon takipçili yedek hesabı dahil tüm sosyal medya kanalları mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.
Dilan Polat'ın 6.3 milyon takipçili ana Instagram hesabı ve 1.5 milyon takipçili yedek hesabı dahil tüm sosyal medya kanalları mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Dilan Polat'ın "@dilanpolat" kullanıcı adlı Instagram hesabındaki paylaşımların, TCK'nın 226/2 maddesi uyarınca "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçunu oluşturduğunu değerlendirdi.
Başsavcılık, hazırladığı dilekçeyle 6 Haziran 2026 tarihinde nöbetçi hakimliğe başvurarak söz konusu Instagram hesabının kapatılmasını talep etti.
Mahkeme, suçun önlenmesi amacıyla erişim engeli şartlarının oluştuğuna hükmetti ve kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirimde bulunuldu.
Mahkeme kararının ertesi günü sosyal medya şirketi META, kararı uygulayarak Dilan Polat'ın 6.3 milyon takipçili ana Instagram hesabını Türkiye'den erişime kapattı.
Soruşturmayı derinleştiren mahkeme, ana hesabın ardından Dilan Polat'ın yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan yedek Instagram hesabı için de erişim engeli kararı verdi.
Alınan geniş kapsamlı kararlar neticesinde, Dilan Polat'ın Instagram, TikTok, YouTube ve yedek hesabı da dahil olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi ve karar sosyal medya platformlarının merkezlerine iletildi.
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