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Nvidia'dan yapay zeka uyarısı! Ayak uydurmak kaçınılmaz Bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor! ABD'den Suriye baskısı WhatsApp'tan gizlilik hamlesi! Görüldüğü anda siliniyor Mahkemeden 'Dilan Polat' kötü haber Odunluğu açınca karşısında onu gördü! Silopi’de çöl varanı paniği Fed'in faiz kararı sonrası altında şok! Füze krizi derinleşiyor: Almanya’nın güvenlik kalkanına Ukrayna aşısı Dikkat! Çocuklarda nöbet anında 5 kritik kural! Yakından takip ediliyor üstelik: Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip Piyasa değeri mum gibi eriyor: Alman devi BMW fena çakıldı
#1
Foto - Bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor! ABD'den Suriye baskısı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, söz konusu gelişme Suriye-İsrail görüşmelerindeki birkaç aylık durgunluğun ardından gerçekleşti.

#2
Foto - Bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor! ABD'den Suriye baskısı

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Suriye müzakerelerini yeniden başlatmayı düşünmesinde, Suriye'nin Lübnan'da Hizbullah'a müdahale etmesini istemesinden kaynaklandığı savunuldu.

#3
Foto - Bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor! ABD'den Suriye baskısı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin Lübnan'ın iç işlerine müdahale edeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, her zaman savaşın sona erdirilmesini, devlet kurumlarının güçlendirilmesini ve iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini savunduklarını söylemişti.

#4
Foto - Bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor! ABD'den Suriye baskısı

ABD Başkanı Trump, "İsrail'e, Hizbullah meselesini Suriye'nin halletmesine izin vermesini önerdim. Dürüst olmak gerekirse, onların daha iyi iş çıkardığını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

#5
Foto - Bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor! ABD'den Suriye baskısı

İsrail basınında yer alan iddialar, ABD’nin İran, Lübnan, Suriye ve İsrail hattında yeni bir diplomatik denklem kurmaya çalıştığı yorumlarını beraberinde getirdi.

#6
Foto - Bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor! ABD'den Suriye baskısı

Şam-Tel Aviv görüşmelerinin yeniden başlayıp başlamayacağı henüz netlik kazanmazken, ABD’nin baskısıyla temasların canlanması halinde bölgedeki güvenlik dengelerinde yeni bir sürecin kapısı aralanabilir.

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