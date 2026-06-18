Bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor! ABD'den Suriye baskısı
İsrail basını, aylardır durgun seyreden İsrail-Suriye görüşmelerinin ABD’nin baskısıyla yeniden başlayabileceğini ileri sürdü.
İsrail basını, aylardır durgun seyreden İsrail-Suriye görüşmelerinin ABD’nin baskısıyla yeniden başlayabileceğini ileri sürdü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, söz konusu gelişme Suriye-İsrail görüşmelerindeki birkaç aylık durgunluğun ardından gerçekleşti.
Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Suriye müzakerelerini yeniden başlatmayı düşünmesinde, Suriye'nin Lübnan'da Hizbullah'a müdahale etmesini istemesinden kaynaklandığı savunuldu.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin Lübnan'ın iç işlerine müdahale edeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, her zaman savaşın sona erdirilmesini, devlet kurumlarının güçlendirilmesini ve iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini savunduklarını söylemişti.
ABD Başkanı Trump, "İsrail'e, Hizbullah meselesini Suriye'nin halletmesine izin vermesini önerdim. Dürüst olmak gerekirse, onların daha iyi iş çıkardığını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail basınında yer alan iddialar, ABD’nin İran, Lübnan, Suriye ve İsrail hattında yeni bir diplomatik denklem kurmaya çalıştığı yorumlarını beraberinde getirdi.
Şam-Tel Aviv görüşmelerinin yeniden başlayıp başlamayacağı henüz netlik kazanmazken, ABD’nin baskısıyla temasların canlanması halinde bölgedeki güvenlik dengelerinde yeni bir sürecin kapısı aralanabilir.
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