Sıfır Atık Vakfı, 4 İlde Plastik Atık Sorununu Yerinde İnceleyecek

Ağırbaş, “Vatandaşlarımız Akdeniz’de denize giremez noktaya geldi. Milletimizin de canını sıkan bu. Biz temiz ham madde olarak çöp alacaksak buna razıyım. Ülkemizin sanayisi gelişecekse biz bunu alalım. Ama yüzde 20’si kullanılıp yüzde 80’i nehre, denize atılacaksa ben buna karşıyım” dedi. “Çöp Denizlerimize, Nehirlerimize Dökülüyorsa Bunun Cezası Olmak Zorunda” Sıfır Atık Vakfı’nın gerçekleştireceği saha çalışmalarında yalnızca mevcut kirliliğin tespit edilmeyeceğini, kirliliğin kaynağının da araştırılacağını belirten Ağırbaş, gerekli durumlarda ilgili kurumlarla birlikte çözüm yollarının ortaya konulacağını söyledi. Ağırbaş, “Plastik atığı denizlerimize, nehirlerimize döküyorlarsa bunun cezası olmak zorunda. Biz burada kimin ihmali varsa, herhangi bir sorun varsa tespit edip çözüm yolları arayacağız. Suç duyurusunda bulunulması gerekiyorsa bunu yapacağız. Geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.