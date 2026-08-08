Sıfır Atık Vakfı, 4 İlde Plastik Atık Sorununu Yerinde İnceleyecek

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’ın katılımıyla önümüzdeki günlerde Antalya, Mersin, Muğla ve Adana’da gerçekleştirilecek incelemelerde, plastik atıkların karasal alanlardan su kaynaklarına ve denizlere taşınmasına ilişkin mevcut durum yerinde gözlemlenecek. Saha programında, kıyılarda ve nehirlerde görülen plastik atıkların kaynakları, atıkların çevreye bırakılmasına yol açan süreçler, mevcut atık yönetimi uygulamaları ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek. Sahadan elde edilecek bulguların, plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik somut çözüm önerilerine ve politika geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Bakanlık Koordinasyonuyla, Valilerin Katılımıyla Oturumlar Düzenlenecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum’un liderliğinde, COP31 öncesinde çevrenin korunması ve sıfır atık alanlarında yürütülen çalışmalarla eş güdüm içerisinde hareket eden Vakıf, Antalya, Mersin, Muğla ve Adana’da gerçekleştireceği saha incelemeleriyle plastik ve mikroplastik kirliliğinin kaynaklarını ve çevresel etkilerini yerinde değerlendirecek. İllerde İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Adana, Mersin, Muğla ve Adana valilerinin de katılacağı oturumlar düzenlenecek.