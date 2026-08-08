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Ekonomi
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Sıfır Atık Vakfı, 4 İlde Plastik Atık Sorununu Yerinde İnceleyecek

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Sıfır Atık Vakfı, 4 İlde Plastik Atık Sorununu Yerinde İnceleyecek

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, plastik kirliliğine karşı sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Sıfır Atık Vakfı, son dönemde özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında ve nehirlerde gözlemlenen plastik atık ve mikroplastik kirliliğine karşı kapsamlı bir saha çalışması başlatıyor.

#1
Foto - Sıfır Atık Vakfı, 4 İlde Plastik Atık Sorununu Yerinde İnceleyecek

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’ın katılımıyla önümüzdeki günlerde Antalya, Mersin, Muğla ve Adana’da gerçekleştirilecek incelemelerde, plastik atıkların karasal alanlardan su kaynaklarına ve denizlere taşınmasına ilişkin mevcut durum yerinde gözlemlenecek. Saha programında, kıyılarda ve nehirlerde görülen plastik atıkların kaynakları, atıkların çevreye bırakılmasına yol açan süreçler, mevcut atık yönetimi uygulamaları ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek. Sahadan elde edilecek bulguların, plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik somut çözüm önerilerine ve politika geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Bakanlık Koordinasyonuyla, Valilerin Katılımıyla Oturumlar Düzenlenecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum’un liderliğinde, COP31 öncesinde çevrenin korunması ve sıfır atık alanlarında yürütülen çalışmalarla eş güdüm içerisinde hareket eden Vakıf, Antalya, Mersin, Muğla ve Adana’da gerçekleştireceği saha incelemeleriyle plastik ve mikroplastik kirliliğinin kaynaklarını ve çevresel etkilerini yerinde değerlendirecek. İllerde İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Adana, Mersin, Muğla ve Adana valilerinin de katılacağı oturumlar düzenlenecek.

#2
Foto - Sıfır Atık Vakfı, 4 İlde Plastik Atık Sorununu Yerinde İnceleyecek

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi’nin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde 2017 yılında başlayan güçlü bir dönüşüm süreci olduğuna işaret ederek, bugün Türkiye’nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir toplumsal harekete dönüştüğünü ifade etti. “Plastik Atıklar Konusunda Ciddi Bir Çalışma İçindeyiz” Türkiye’de plastik atıkların yönetimine ilişkin kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan plastik atık raporuna da dikkat çekti. Ağırbaş, Türkiye’nin plastik atık üretimi ve plastik kirliliğinin önlenmesi konusunda daha güçlü adımlar atması gerektiğini belirterek, “Plastik atıklarında ciddi çalışma içindeyiz. En kapsamlı plastik atık raporunu milletimizin takdirine sunduk. Biz Türkiye olarak dünya ortalamasının yüzde 44 üzerinde plastik atık üretiyoruz. Nüfusumuza oranla okyanusları ve nehirleri dört kat fazla kirletiyoruz. Okyanuslara sadece bizim zararımızın oranı yüzde 1,5. Çok fazla bir oran” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Sıfır Atık Vakfı, 4 İlde Plastik Atık Sorununu Yerinde İnceleyecek

Plastik kirliliğinin yalnızca denizlerde ve kıyılarda görülen bir çevre sorunu olmadığına işaret eden Ağırbaş, atıkların doğaya karışmasıyla birlikte su, toprak ve hava kalitesinin de olumsuz etkilendiğini belirtti. “Doğaya atılan çöpler suyumuzu, havamızı kirletecek. Doğmamış çocukların kanında mikroplastik var. Bizim gazetelerde, her yerde plastik tehlikesini milletimize anlatmamız lazım” diyen Ağırbaş, toplumun plastik kirliliğinin sonuçları konusunda daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Saha incelemelerinin özellikle Akdeniz havzasında yoğunlaştırılmasının önemine değinen Ağırbaş, vatandaşların çevre kirliliği konusundaki hassasiyetinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

#4
Foto - Sıfır Atık Vakfı, 4 İlde Plastik Atık Sorununu Yerinde İnceleyecek

Ağırbaş, “Vatandaşlarımız Akdeniz’de denize giremez noktaya geldi. Milletimizin de canını sıkan bu. Biz temiz ham madde olarak çöp alacaksak buna razıyım. Ülkemizin sanayisi gelişecekse biz bunu alalım. Ama yüzde 20’si kullanılıp yüzde 80’i nehre, denize atılacaksa ben buna karşıyım” dedi. “Çöp Denizlerimize, Nehirlerimize Dökülüyorsa Bunun Cezası Olmak Zorunda” Sıfır Atık Vakfı’nın gerçekleştireceği saha çalışmalarında yalnızca mevcut kirliliğin tespit edilmeyeceğini, kirliliğin kaynağının da araştırılacağını belirten Ağırbaş, gerekli durumlarda ilgili kurumlarla birlikte çözüm yollarının ortaya konulacağını söyledi. Ağırbaş, “Plastik atığı denizlerimize, nehirlerimize döküyorlarsa bunun cezası olmak zorunda. Biz burada kimin ihmali varsa, herhangi bir sorun varsa tespit edip çözüm yolları arayacağız. Suç duyurusunda bulunulması gerekiyorsa bunu yapacağız. Geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Sıfır Atık Vakfı, 4 İlde Plastik Atık Sorununu Yerinde İnceleyecek

Sıfır Atık Vakfı, plastik kirliliğiyle mücadeleyi yalnızca yasaklama ve kısıtlama perspektifinden değil, aynı zamanda sanayinin dönüşümü ve yeni nesil malzemelerin geliştirilmesi ekseninde de ele alıyor. Türkiye’de plastik sektöründe yaklaşık 360 bin kişinin çalıştığına dikkat çeken Ağırbaş, sektör çalışanlarının ve üreticilerin dönüşüm sürecinde mağdur edilmeden yeni bir üretim modeline geçilmesi gerektiğini belirtti. Ağırbaş, “Biz özellikle Türkiye’de biyobozunur plastik üretimini teşvik etmek de istiyoruz. Plastik sektöründe 360 bin kişi çalışıyor. Bu insanlara biz dönüşüm hikâyesi oluşturup alanlarını geliştirip yeni malzemeleri plastik üreticileri üretsin, teşviklerle bunu destekleyip sonuç alalım istiyoruz” dedi. Sıfır Atık Vakfı Öncülüğünde Türkiye’nin En Büyük Plastik Çalıştayı Düzenlenecek Saha çalışmalarının yanı sıra plastik kirliliğine yönelik politika ve uygulamaların bütüncül biçimde ele alınacağı kapsamlı bir çalıştay da gerçekleştirilecek. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde 31 Ağustos–1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Türkiye’nin en büyük plastik çalıştayına 14 bakanlığık, 40’tan fazla genel müdürlük, 400’ten fazla temsilcinin yanı sıra üniversiteler ve ilgili tüm paydaşların katılması planlanıyor.

#6
Foto - Sıfır Atık Vakfı, 4 İlde Plastik Atık Sorununu Yerinde İnceleyecek

Çalıştayda plastik atıkların azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanım kapasitesinin geliştirilmesi, sanayide yeşil dönüşüm, biyobozunur ve alternatif malzemelerin teşvik edilmesi, plastiklerin doğaya karışmasının önlenmesi ve etkin denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi başlıkların ele alınması hedefleniyor. İstanbul Valiliği tarafından İstanbul Valisi Sayın Davut Gül’ün ev sahipliğinde İstanbul’daki plastik süreçlerinin konuşulacağı ayrı bir oturum da gerçekleştirilecek. Plastik Atıklar Vatandaşın Gündeminde Önemli Bir Yer Tutuyor Ağırbaş, son altı ayda 30 ili ziyaret ettiklerini belirterek plastik atıkların birçok kentte vatandaşların gündeminde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti. “6 ayda 30 vilayet gezdik, çoğunda soru bu. Sıfır Atık Vakfı olarak güçlü bir inisiyatif alıyoruz. 31 Ağustos–1 Eylül’de büyük bir plastik çalıştayı yapacağız. Oradaki çalıştaya 14 bakanlık,üniversiteler gelecek. Somut kararlar alınmasını istiyoruz” diyen Ağırbaş, çalıştaydan uygulanabilir ve sonuç odaklı kararlar çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti.

#7
Foto - Sıfır Atık Vakfı, 4 İlde Plastik Atık Sorununu Yerinde İnceleyecek

Sıfır Atık Vakfı, plastik kirliliğiyle mücadelede çevrenin korunması ile üretim ve istihdamın sürdürülebilir biçimde devam etmesi arasında dengeli bir dönüşüm modeli oluşturulmasını hedefliyor.

#8
Foto - Sıfır Atık Vakfı, 4 İlde Plastik Atık Sorununu Yerinde İnceleyecek

Ağırbaş, sürecin tüm tarafların katılımıyla yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Ne plastikçiler ne vatandaşımız mağdur olsun. Milletimizin vicdanını rahatlatacak kararlar alacağımızdan emin olabilirsiniz.” mesajını verdi.

#9
Foto - Sıfır Atık Vakfı, 4 İlde Plastik Atık Sorununu Yerinde İnceleyecek

Sıfır Atık Vakfı tarafından gerçekleştirilecek saha incelemeleri ve 31 Ağustos–1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Plastik Çalıştayı ile birlikte Türkiye’nin plastik kirliliğiyle mücadelesinde sahadan elde edilen verilerin politika geliştirme süreçlerine aktarılması ve somut çözüm önerilerinin ortaya konulması amaçlanıyor.

#10
Foto - Sıfır Atık Vakfı, 4 İlde Plastik Atık Sorununu Yerinde İnceleyecek

Sıfır Atık Vakfı, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin 2017 yılında ortaya koyduğu Sıfır Atık vizyonu doğrultusunda; israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atıkların ekonomiye kazandırılması ve doğanın korunması hedefleriyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

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