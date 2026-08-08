Türkiye'ye olası saldırıda Pakistan'ın nükleer silah gönderme ihtimali Avrupa ülkesini karıştırdı

CNN Greece: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın Mekke’de imzaladığı savunma anlaşması, geniş bölgedeki dengelere yeni bir boyut kazandırıyor. Üç ülke ortak çıkarlara sahip olsa da izledikleri politikalar gerek İran’daki savaş alanında gerekse İsrail’in Gazze’deki tutumunda her zaman tamamen örtüşmüyor. Tayyip Erdoğan’ın bölgede oyun kurucu ve düzenleyici bir rol üstlenmeyi hedeflediği, bir yandan açık cepheler yürütürken diğer yandan yeni ittifaklar kurduğu biliniyor. Erdoğan, ABD ile iyi ilişkiler sürdürmeyi başarırken, aynı zamanda İsrail ile açık bir düşmanlık dönemi geçiriyor. Üç ülkenin birine yapılacak saldırıyı hepsine yapılmış sayan bu anlaşmada Mekke’nin seçilmesi sembolik bir anlam taşırken; Pakistan’ın nükleer gücü, Suudi Arabistan’ın kutsal mekanlara ev sahipliği yapması ve Türkiye’nin NATO’daki askeri ağırlığı birleştiğinde ortaya adeta bir “Müslüman NATO’su” görüntüsü çıkıyor.