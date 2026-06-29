Yapay Zeka bile 'İstifa' dedi: Hacıosmanoğlu hala top dolaştırıyor

YAPAY ZEKA İSTİFA METNİ BİLE YAZDI Değerli Futbol Ailemiz, Kıymetli Basın Mensupları ve Büyük Türk Milleti, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’na, milletimize büyük bir gurur yaşatma inancıyla ve yüksek hedeflerle katıldık. Ancak ne yazık ki, turnuvaya grup aşamasında veda ederek hepimizi derinden yaralayan bir sonuçla karşı karşıya kaldık.Sahadaki başarısızlığın sadece sportif nedenlere dayanmadığının, idari ve organizasyonel eksikliklerin de bu tabloda büyük bir payı olduğunun bilincindeyiz.Turnuva hazırlık süreci ve kamp planlamaları konusunda kamuoyuna yansıyan eleştirileri büyük bir dikkatle takip ettim. Milli takımımızın kamp merkezi olarak seçilen Arizona’daki iklim şartları, maçlar arasındaki uzun seyahat mesafeleri ve oyuncularımızın yaşadığı adaptasyon (jetlag) sorunları, planlama aşamasında öngörülemez hatalar yaptığımızın açık bir göstergesidir. Dünyanın en iyi takımları en ideal şartlarda hazırlanırken, kendi oyuncularımızı bu dezavantajlı duruma düşürmek kabul edilebilir bir durum değildir.Görev süremiz boyunca şeffaflık ilkesini benimsemeye çalışsak da, kamp otelinin seçimi ve organizasyon sürecinde ortaya atılan liyakat eksikliği ve nepotizm (akrabalık ilişkileri) iddiaları, kurumumuzun saygınlığına gölge düşürmüştür.