Putin vura vura ilerliyor! Bir bölgeyi daha işgal etti
Ukrayna'nın ikinci en büyük şehri olan Harkiv'deki İvanovka bölgesi tamamen Rusya'nın kontrolüne geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna'nın ikinci en büyük şehri olan Harkiv'deki İvanovka bölgesi tamamen Rusya'nın kontrolüne geçti.
Rusya Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.
İki ülke de ağır kayıplar verirken, Rusya ilerlemeyi sürdürüyor.
Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv'de bir bölgeyi daha ele geçirdiklerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair bilgi paylaşıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Askerlerimiz Ukrayna’daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydediyor. Kuzey askeri grubu birlikleri, Harkiv bölgesindeki İvanovka yerleşim yeri üzerinde kontrol sağladı.”
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