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Dünya
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Putin vura vura ilerliyor! Bir bölgeyi daha işgal etti

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Putin vura vura ilerliyor! Bir bölgeyi daha işgal etti

Ukrayna'nın ikinci en büyük şehri olan Harkiv'deki İvanovka bölgesi tamamen Rusya'nın kontrolüne geçti.

#1
Foto - Putin vura vura ilerliyor! Bir bölgeyi daha işgal etti

Rusya Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.

#2
Foto - Putin vura vura ilerliyor! Bir bölgeyi daha işgal etti

İki ülke de ağır kayıplar verirken, Rusya ilerlemeyi sürdürüyor.

#3
Foto - Putin vura vura ilerliyor! Bir bölgeyi daha işgal etti

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv'de bir bölgeyi daha ele geçirdiklerini açıkladı.

#4
Foto - Putin vura vura ilerliyor! Bir bölgeyi daha işgal etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair bilgi paylaşıldı.

#5
Foto - Putin vura vura ilerliyor! Bir bölgeyi daha işgal etti

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#6
Foto - Putin vura vura ilerliyor! Bir bölgeyi daha işgal etti

“Askerlerimiz Ukrayna’daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydediyor. Kuzey askeri grubu birlikleri, Harkiv bölgesindeki İvanovka yerleşim yeri üzerinde kontrol sağladı.”

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