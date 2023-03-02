Sıfır aldığı araç kusurlu çıktı! Mücadeleden vazgeçmedi: 4,5 yıl sonra kazandı!

'ARAÇTA BEYİN ARIZASI VARDI' Davanın 4,5 yıl sürdüğünü belirten Sabri Kızıltan, "Bugün artık bedeli milyonlarla ölçülen bu aracın ilk kullanımda çeşitli arızalar verdiğini fark edip, yetkili servise başvurduk. Bayi arızayı kabul etmedi ve biz de hukuki süreci başlattık. Bilirkişi heyeti, aracın üretimden sorunlu olduğunu ve elektronik arıza bulunduğunu tespit etti. Daha sonra mahkeme de hakkımızı teslim ederek, güncel bedeli ile iade kararına hükmetti. Araçta beyin arızası vardı. Şanzıman aksanı bozuldu, çarpışma önleyiciyi devre dışı kaldı. Park konum sensörleri bozuldu ve daha birçok özelliğini etkiledi. Elektronik arıza olunca içinde sensör olan aracın bütün donanımlarını bozmuş oldu. Avrupa ve Amerika'da aynı aracın aynı arızalardan dolayı toplatıldığını da öğrendik" dedi. 5 YIL KUSURLU ŞEKİLDE KULLANDI Türk adaletine güvenilmesi gerektiğini belirten Kızıltan, "Bize birtakım zorluklar çıkarıldı. Sonuçta can güvenliğimiz tehlike altında. Bu aracı 5 yıl boyunca kullanmak zorunda bırakıldık. İnsan, 'Avrupa'da kullanıcının canı değerli de Türkiye'de değil mi?' diye düşünüyor. Aynı araçta bu şekilde benzer arızalar yaşayan tüketicilere acizane tavsiyemiz, araçlarının garantisi bitmiş olsa bile dava açma hakları var. Türk adaletine güvenin. Bizim davamız belki de emsal oluşturdu. Farklı kullanıcıların dava süreçleri, bu nedenle daha kısa sürebilir" diye konuştu.