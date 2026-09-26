Yitzhak Brik 'mumla arayacağız' diyerek duyurdu: Türkiye sınırımızda konuşlanıyor, durumumuz çok vahim

Brik, “Çünkü Suriye'nin içine kim girdi? IŞİD girdi. Colani (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş Şara), o bir katil. İyi adam rolünü oynayan, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve tüm dünyayı kandıran bir katil. Dürzilere ve Alevilere neler yaptığına bir bakın. Ülkeye girip yönetimi ele geçiren bir suç çetesi bu” şeklinde konuştu.