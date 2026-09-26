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Yitzhak Brik 'mumla arayacağız' diyerek duyurdu: Türkiye sınırımızda konuşlanıyor, durumumuz çok vahim

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Yitzhak Brik 'mumla arayacağız' diyerek duyurdu: Türkiye sınırımızda konuşlanıyor, durumumuz çok vahim

İsrailli Emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, "Türkiye sınırımıza konuşlanıyor, durum bizim için çok vahim" açıklamasında bulundu.

#1
Foto - Yitzhak Brik 'mumla arayacağız' diyerek duyurdu: Türkiye sınırımızda konuşlanıyor, durumumuz çok vahim

İsrailli Emekli Tümgeneral Yitzhak Brik katıldığı bir programda, İsrail’in durumunun eskiye göre çok kötü olduğunu ve Esed’i mumla aradıkları ifade etti.

#2
Foto - Yitzhak Brik 'mumla arayacağız' diyerek duyurdu: Türkiye sınırımızda konuşlanıyor, durumumuz çok vahim

Brik, “Çünkü Suriye'nin içine kim girdi? IŞİD girdi. Colani (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş Şara), o bir katil. İyi adam rolünü oynayan, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve tüm dünyayı kandıran bir katil. Dürzilere ve Alevilere neler yaptığına bir bakın. Ülkeye girip yönetimi ele geçiren bir suç çetesi bu” şeklinde konuştu.

#3
Foto - Yitzhak Brik 'mumla arayacağız' diyerek duyurdu: Türkiye sınırımızda konuşlanıyor, durumumuz çok vahim

Konuşmasının devamında bu durumdan daha kötüsünün Suriye’de kartları dağıtan Türkiye olduğunun altını çizen Brik, “Türkler bugün Suriye'nin içine askeri güç sokuyor. Kendilerini yönetici olarak görüyorlar.

#4
Foto - Yitzhak Brik 'mumla arayacağız' diyerek duyurdu: Türkiye sınırımızda konuşlanıyor, durumumuz çok vahim

Tam İsrail sınırında konuşlanıyorlar. Erdoğan, İsrail Devleti'nin var olma hakkı olmadığını söylüyor. Dostumuz Bibi Netanyahu'nun Hitler gibi davrandığını iddia ediyor. Ve koca bir güç… Korkunç bir rejime sahip olan Türkiye, İsrail'e karşı mevzileniyor” dedi. KAYNAK: HABER7

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