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Yaşam
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Sibirya değil Ardahan: -34

2024-02-01 09:42:01
Sibirya değil Ardahan: -34

Ardahan'da günlük yaşam felç oldu. Havaya serpilen sıcak su, yere buz taneciği olarak düştü.

#1
Foto - Sibirya değil Ardahan: -34

Sibirya soğuklarının etkisi altında bulunan Ardahan, adeta buz kesti.

#2
Foto - Sibirya değil Ardahan: -34

Gece eksi 30 derece soğuk havanın yaşandığı Ardahan'da havaya serpilen sıcak su, yere buz taneciği olarak düştü. Aşırı soğukların etkili olduğu kentte günlük yaşam felç oldu.

#3
Foto - Sibirya değil Ardahan: -34

Şehirde dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında 34 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşandı.

#4
Foto - Sibirya değil Ardahan: -34

Ağaçların kırağı ve yolların buz tuttuğu bölgede vatandaşlar, şiddetli soğukta çalışmayan araçlarını takviye yardımıyla çalıştırabildi.

#5
Foto - Sibirya değil Ardahan: -34

Özgür Evliyaoğlu, şiddetli kışın yaşandığı Ardahan’da soğukla mücadelenin başladığını söyleyerek, "Son günlerde dondurucu soğuklarla mücadele ediyoruz. Sabah saatlerinde araçlar çalışmıyor. Akşam saatlerinde üzerine battaniye alarak gezenler bile var" dedi.

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